Lula y Flávio Bolsonaro lanzan ejércitos digitales para conquistar el voto en Brasil

La principal se titula “críticas al PT”, el Partido de los Trabajadores de Lula, con unas 200 publicaciones listas para usar, sobre temas como la inseguridad, el alto costo de los alimentos o las sospechas de corrupción del gobierno. Un único vídeo, que destaca inconsistencias de unas declaraciones del presidente, fue replicado por más de 500 partidarios, constató la AFP.