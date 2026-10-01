62° Coloquio de IDEA: Milei les habló en modo electoral a los empresarios

Fue casi una copia del mensaje que dio, hace algunos días, en el “Economic Club de Nueva York” ante inversores y banqueros. Esta vez fue desde París, donde encabeza el “Argentina Week”, y con el mismo tono, pero en videoconferencia, en el marco del 62° Coloquio de IDEA que se desarrolla en Mar del Plata. El próximo año, los argentinos tendrán que “elegir entre el modelo de la prosperidad y el modelo de la decadencia”, exclamó el presidente Javier Milei.
“Van a tener que elegir entre un país grande o un país miserable”, enfatizó el jefe de Estado, que se conectó por zoom desde la capital francesa. Y luego le habló con el corazón a los principales exponentes del sector privado que, cada año, se dan cita a la cumbre organizada por el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA). “Lo primero que hay que tener es paciencia porque los procesos de crecimiento no son instantáneos, demandan mucho tiempo”, explicó Milei, aunque aclaró que su “programa es seguir creciendo”.
En la comunicación, explicó su gobierno toma “medidas muy concretas para estimular el crecimiento económico”, pero pidió entender también “las variables políticas”. “Enfrente tenés un grupo de personas que está dispuesto a romper todo”, recalcó el Presidente, que también denominó a la oposición como “la máquina de impedir”.
“Si quieren vivir en un país próspero, serán los mejores cuatro años de la historia, pero si deciden otra cosa, pagarán las consecuencias por elegir el camino de los últimos 100 años”, subrayó Milei, entrevistado por el periodista José Del Río, tras ser presentado por el presidente del evento, y CEO del Grupo Galicia, Fabián Kon. Asimismo, marcó sus fuertes diferencias con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, en carrera hacia las presidenciales de 2027. “Es casi insultante tener que debatir con un comunista“...No me importa, el rival soy yo mismo, mi propio contrincante soy yo mismo. Yo hice un conjunto de promesas y las cumplí”, exclamó.
El Presidente prometió que si en 2027 gana las elecciones, va a “redoblar el ritmo de las reformas, la inflación se va a pulverizar y la economía va a crecer mucho más”. “La Argentina podría converger en 35, 40 años, pero eso requiere trabajo sistemático, existen chances de acelerarlo y nosotros lo estamos haciendo, pese a los energúmenos que tenemos enfrente y no tienen problema en romper todo”, aseguró.
En ese marco, resaltó las cifras de crecimiento de su mandato, que según sus estimaciones triplicará el de la OCDE y a un ritmo “cuatro veces y medio más fuerte que en los últimos 100 años”.
“La discusión hoy es a qué velocidad va a bajar la inflación, a cuánto vamos a poder crecer y eso va a tener impacto en cómo mejoran los salarios y cae la pobreza”, señaló. A su vez, ratificó que según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) “Argentina va a estar en el cuarto lugar de los países que más crecen en el mundo”.
En tanto, al hablar de la recesión, Milei pidió ser “prudente” con la lectura de los precios desestacionalizados y aclaró que eso no es una crítica a los técnicos del Indec, luego de la polémica por el dato negativo de la actividad económica de la semana pasada.
En otro orden, al ser consultado sobre “cuánto estado” había que seguir recortando, Milei afirmó que “la motosierra sigue funcionando”. “En la medida en que podamos avanzar en la revolución de los seguros, eso va a permitir bajar el estado y los impuestos. El sector público es el único que vende un seguro en condiciones que nadie vende”, explicó.
Además, indicó que hay una “cuestión cultural” alrededor del tema, y expresó: “hasta que los argentinos se acostumbren a abrazar mayores dosis de libertad y que el mercado de los seguros se haga más fuerte, la clave está ahí”.
Respaldo
Previamente, en la apertura del Coloquio, Kon respaldó las reformas del Ejecutivo nacional pero instó a dar un paso más: transformar el ordenamiento macroeconómico en un crecimiento sostenido que reduzca la pobreza.
“Siempre pensé que esta era la reunión empresaria más importante de la Argentina. Hoy creo que puede ser el ámbito donde comencemos a discutir cómo construir un país capaz de crecer durante décadas”, afirmó el presidente del Coloquio de IDEA. Asimismo, remarcó que el empresariado reconoce reformas de partida clave como el equilibrio fiscal, la independencia del Banco Central, la desregulación y la reforma laboral.“Lo más important e que encontramos no fue una lección económica, sino una lección humana: cuando la estabilidad se sostiene, la pobreza cae, y cae de verdad”, enfatizó Kon.
Una cena para definir apoyos por las PASO
El Gobierno avanzó ayer en París en la búsqueda de apoyo de los gobernadores para eliminar o, al menos, suspender las PASO en 2027, en el marco de una cena que encabezó el jefe de Gabinete, Diego Santilli (foto), con los mandatarios provinciales que se sumaron a la Argentina Week.
La negociación fue uno de los ejes del encuentro que reunió a 12 gobernadores, el Jefe de Gobierno porteño y la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, en la planta baja de la Embajada argentina en Francia.
La Casa Rosada necesita construir consensos con los mandatarios provinciales para reunir en el Congreso los votos necesarios para modificar el esquema electoral y llegar a las elecciones generales de 2027 sin primarias, ya sea mediante su eliminación o una nueva suspensión.
Una fuente oficial que participó del encuentro comentó que las conversaciones “estaban encaminadas” y que seguro se llegará “a un acuerdo para lograr el objetivo”.
La cena también mostró la decisión del Gobierno de profundizar la comunicación directa con los gobernadores a través de Santilli. La administración nacional hizo una revisión del trato dispensado a los mandatarios durante actividades anteriores -como en Estados Unidos- y se resolvió modificar esa dinámica. En ese contexto, durante la reunión repasaron la relación con las provincias, la evolución de la coparticipación durante el último mes y las conversaciones sobre las agendas particulares de cada distrito, que el Gobierno sigue de manera directa con cada uno. Santilli estuvo acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y por el canciller, Pablo Quirno.
Repunta el giro de fondos a provincias
Las transferencias automáticas a provincias durante septiembre crecieron 4,2% real. La coparticipación tuvo un buen repunte (+4,4%) impulsada por el impuesto a las Ganancias; leyes especiales crecieron al 9,2%, pero las compensaciones bajaron 6,1%. Las transferencias automáticas de recursos de origen nacional distribuidas al consolidado de provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) totalizaron $ 7,08 billones; al medirlas en términos reales.
Con relación a agosto exhibieron un alza del 1,3%, según un informe elaborado por Politikon Chaco. Los envíos por Coparticipación, particularmente, alcanzaron los $ 6,4 billones (91% del total), exhibiendo un incremento real del 4,4% interanual, resultado apoyado en un buen desempeño del impuesto a las Ganancias (+22,1%), mientras que el IVA volvió a marcar retrocesos (-6,0%), al igual que los fondos por impuestos Internos (1,3%) y Otros Coparticipados (-17,5%).
En este mes, el resultado fue positivo para las 24 jurisdicciones subnacionales, aunque con brechas de desempeño.
Por un lado, Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego exhibieron los incrementos más importantes (en todos los casos por encima de 5,5%) y otras diecisiete provincias crecieron por encima del resultado general nacional; a su vez, otras cuatro provincias lo hicieron en un nivel inferior a este, siendo Buenos Aires (3,1%) y Tucumán (3,3%), las jurisdicciones que evidenciaron el aumento más bajo de transferencias automáticas, según Politikon Chaco.