62° Coloquio de IDEA: Milei les habló en modo electoral a los empresarios

La cena también mostró la decisión del Gobierno de profundizar la comunicación directa con los gobernadores a través de Santilli. La administración nacional hizo una revisión del trato dispensado a los mandatarios durante actividades anteriores -como en Estados Unidos- y se resolvió modificar esa dinámica. En ese contexto, durante la reunión repasaron la relación con las provincias, la evolución de la coparticipación durante el último mes y las conversaciones sobre las agendas particulares de cada distrito, que el Gobierno sigue de manera directa con cada uno. Santilli estuvo acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y por el canciller, Pablo Quirno.