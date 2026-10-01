En la Legislatura hubo dardos contra Jaldo y Milei por la ampliación presupuestaria

Chicanas y dardos políticos contra la gestión de Osvaldo Jaldo y del presidente Javier Milei brotaron en el recinto durante el tratamiento de la ampliación presupuestaria por $1,07 billones, solicitada por el Poder Ejecutivo. La iniciativa impulsada para recomponer por inflación las previsiones que se tomaron en base a los parámetros nacionales salió por 36 votos a favor del oficialismo y parlamentarios aliados, cuatro abstenciones y cuatro rechazos de parte de la oposición.
El miembro informante y presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto, Carlos Gallia, explicó que solamente se estaba actualizando el Presupuesto 2026 (Ley 9.942), de casi $5 billones, en un 20% debido a la inflación interanual (las estimaciones se plantearon con un 10,1%, lo mismo que había fijado la Nación para todo el año). Parlamentarios que habían rechazado el presupuesto cuando se sancionó pidieron permiso para abstenerse. De todos modos, coincidieron con los fundamentos que expuso la radical Silvia Elías de Pérez, quien mencionó que era una readecuación lógica porque los parámetros nacionales estaban subestimados. “Esto se va a hacer en las 24 provincias, no sólo en Tucumán. En Nación también, pero lo van a hacer por DNU; lo que estamos tratando tiene razonabilidad”, dijo en el recinto.
Oposición
El republicano Ricardo Bussi se opuso a la ampliación. Criticó el decreto para que el PE tome deuda y mencionó que el año pasado se había dicho que se estaba cerrando el año con superávit. “No entiendo en qué están gastando la plata, porque no veo que se esté mejorando la salud, equipando a la Policía ni previniendo inundaciones”, dijo. Mencionó que tampoco entiende por qué los diputados que responden a Jaldo en el Congreso votan en consonancia con la Nación si la Provincia “no recibe nada”.
Gerónimo Vargas Aignasse reprochó las críticas al presupuesto y mencionó que Milei estuvo sin presupuesto durante dos años. “Ejecutaba el presupuesto anterior con actualizaciones y discrecionalidad del jefe de Gabinete”, lanzó. A su vez, rescató que hay obras que se están haciendo por gestiones ante Nación, como la doble terna de El Bracho, el Acueducto de Vipos y el complejo habitacional Procrear II.