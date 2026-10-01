En la Legislatura hubo dardos contra Jaldo y Milei por la ampliación presupuestaria

El miembro informante y presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto, Carlos Gallia, explicó que solamente se estaba actualizando el Presupuesto 2026 (Ley 9.942), de casi $5 billones, en un 20% debido a la inflación interanual (las estimaciones se plantearon con un 10,1%, lo mismo que había fijado la Nación para todo el año). Parlamentarios que habían rechazado el presupuesto cuando se sancionó pidieron permiso para abstenerse. De todos modos, coincidieron con los fundamentos que expuso la radical Silvia Elías de Pérez, quien mencionó que era una readecuación lógica porque los parámetros nacionales estaban subestimados. “Esto se va a hacer en las 24 provincias, no sólo en Tucumán. En Nación también, pero lo van a hacer por DNU; lo que estamos tratando tiene razonabilidad”, dijo en el recinto.