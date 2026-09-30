Milei volvió a respaldar a Flávio Bolsonaro y lanzó duras críticas contra Lula.

Resumen para apurados
- En París, Javier Milei respaldó a Flávio Bolsonaro para las elecciones en Brasil y llamó "ladrón" a Lula da Silva, acusándolo de haber interferido en la campaña argentina de 2023.
- En una entrevista con Le Point, el mandatario denunció maniobras del gobierno brasileño en su contra, criticó a la ONU por Malvinas y confirmó que buscará su reelección en 2027.
- Las declaraciones profundizan la tensión diplomática y política entre Argentina y Brasil a días de unos comicios que definirán el rumbo geopolítico y económico de la región.
A cuatro días de las elecciones presidenciales en Brasil, Javier Milei volvió a cargar contra Luiz Inácio Lula da Silva y reiteró su respaldo a Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL). En una entrevista con el semanario francés Le Point, el Presidente argentino calificó a su par brasileño de “ladrón” y cuestionó su regreso a la política tras haber estado preso.
“¡Lula es un ladrón! Salió de prisión gracias a un vicio de forma administrativa orquestado por un juez cómplice”, afirmó Milei durante la entrevista, realizada en el marco de su viaje a París para encabezar la Argentina Week.
El mandatario argentino volvió además sobre las acusaciones que había realizado previamente acerca de una supuesta intervención del gobierno de Lula en su contra durante la campaña presidencial argentina de 2023.
“Durante mi campaña envió a varios comunicadores y psicólogos a Buenos Aires para montar operaciones sucias contra mí. El líder de los provocadores en suelo argentino era un estudiante brasileño que cobraba del gobierno de Lula”, sostuvo.
En ese sentido, Milei afirmó que “el poder brasileño se alió con Irán, Rusia y las dictaduras castro-chavistas”. También ratificó que durante este año su administración expulsó a “agitadores extranjeros disfrazados de periodistas, fotógrafos, profesores universitarios o estudiantes”.
El respaldo a Flávio Bolsonaro
En medio de la recta final de la campaña brasileña, Milei volvió a expresar su apoyo a Flávio Bolsonaro, quien se enfrenta a Lula en las elecciones del domingo 4 de octubre. El Tribunal Superior Electoral de Brasil confirmó las candidaturas de ambos para los comicios.
“Brasil tiene un déficit del 10% del PBI. Tengo grandes esperanzas de que mi amigo Flávio Bolsonaro gane las elecciones presidenciales de octubre para llevar adelante el saneamiento liberal indispensable”, afirmó el Presidente argentino.
Milei ya había respaldado públicamente al senador brasileño durante la campaña. El 23 de septiembre, además, había manifestado su expectativa de que Brasil abandonara lo que definió como un “curso socialista decadente” y regresara a “las ideas de la libertad”.
En paralelo, Lula aludió este miércoles, aunque sin mencionar a un dirigente en particular, al “complejo de inferioridad de los presidentes de América Latina”. La frase surgió durante una consulta sobre el denominado Escudo de las Américas, la alianza impulsada por Donald Trump a la que se sumaron distintos mandatarios de derecha de la región, entre ellos Milei.
En ese contexto, el presidente brasileño cuestionó al exmandatario argentino Carlos Menem, a quien calificó como “un adulador de Estados Unidos” durante su gestión entre 1989 y 1999.
Milei, Malvinas y una nueva crítica contra la ONU
Durante la segunda parte de la entrevista con Le Point, Milei también se refirió al reclamo argentino por las Islas Malvinas. Sostuvo que el archipiélago “es históricamente argentino, por derecho y por geografía”.
El Presidente cuestionó además a los gobiernos anteriores por, según su interpretación, haber limitado el reclamo a “discusiones estériles” en la ONU sin obtener resultados.
A continuación, volvió a lanzar críticas contra el organismo internacional.
“La ONU no cumple su misión en los conflictos territoriales y se pasa el tiempo metiéndose en asuntos que nadie le pidió que atendiera. Es un refugio de burócratas pretenciosos, encerrados en Nueva York masturbándose, que se creen capaces de regir los destinos de 8.000 millones de individuos sin que nadie los haya votado jamás”, afirmó.
La reelección en 2027
Finalmente, Milei confirmó que buscará la reelección presidencial en 2027 y justificó esa decisión a partir de su evaluación de la gestión.
“El único capaz de llevar adelante la transformación del país soy yo”, sostuvo.
En ese sentido, aseguró que durante su administración hizo “más que todos los gobiernos reunidos durante el último siglo”, al enumerar los logros que atribuyó a su gestión.