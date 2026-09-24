Créditos “on line”: qué tener en cuenta para pedirlos sin caer en la mora

En un contexto donde la economía familiar exige cada vez más flexibilidad y rapidez, el crédito "on line" tuvo un significativo crecimiento en Argentina. Sin embargo, su uso inteligente requiere información clara: saber pedirlo, cómo comparar opciones y de qué manera integrarlo a un plan financiero personal. Es decir, debe haber responsabilidad y planificación, teniendo en cuenta el actual escenario de morosidad.