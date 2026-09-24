EconomíaNoticias económicas

Créditos “on line”: qué tener en cuenta para pedirlos sin caer en la mora

Los préstamos digitales ganaron espacio por la rapidez y facilidad de acceso, pero su uso requiere planificación.

Procedimiento crediticio.
Procedimiento crediticio.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas advirtieron en Argentina sobre la necesidad de planificar el uso de créditos online para evitar la morosidad ante la creciente demanda por la crisis económica.
  • Estas herramientas digitales se expanden por su rapidez sin trámites, mientras casi 8 de cada 10 personas recurren a ellas para costear alimentos o servicios básicos.
  • Recomiendan no destinar más del 30% del ingreso a cuotas y evaluar costos totales para no comprometer el historial financiero familiar a futuro.
Resumen generado con IA

En un contexto donde la economía familiar exige cada vez más flexibilidad y rapidez, el crédito "on line" tuvo un significativo crecimiento en Argentina. Sin embargo, su uso inteligente requiere información clara: saber pedirlo, cómo comparar opciones y de qué manera integrarlo a un plan financiero personal. Es decir, debe haber responsabilidad y planificación, teniendo en cuenta el actual escenario de morosidad.

 ¿Qué es el crédito "on line" y qué lo diferencia del crédito tradicional?

Crisis de ingresos: casi 8 de cada 10 personas que se endeudaron lo hicieron para pagar alimentos, salud y tarifas

Crisis de ingresos: casi 8 de cada 10 personas que se endeudaron lo hicieron para pagar alimentos, salud y tarifas

Este tipo de crédito es un préstamo personal gestionado completamente a través de plataformas digitales: solicitud, evaluación, aprobación y acreditación ocurren sin necesidad de acudir a una sucursal, presentar papeles físicos ni esperar días hábiles, explicaron desde la plataforma en créditos "on line", Adelantos.

Diferencias con el crédito tradicional

- Velocidad: la aprobación puede ocurrir en minutos y el dinero se acredita al instante.

- Accesibilidad: no requiere ser cliente de la entidad ni tener un historial crediticio extenso.

- Transparencia digital: todas las condiciones, tasas y cuotas se visualizan antes de confirmar.

Seis de cada 10 argentinos se endeudaron para cubrir gastos básicos

Seis de cada 10 argentinos se endeudaron para cubrir gastos básicos

- Flexibilidad: los montos y plazos suelen adaptarse al perfil y capacidad de pago del solicitante.

El uso

"El crédito no es bueno ni malo en sí mismo: depende del uso que se le dé y del momento en que se solicita", explicó el equipo de especialista de la firma financiera.

El Banco Nación advirtió que la morosidad de las familias sigue elevada y que afecta más a los jóvenes

El Banco Nación advirtió que la morosidad de las familias sigue elevada y que afecta más a los jóvenes

- Gastos imprevistos de alta prioridad: una reparación urgente del auto, una emergencia médica o un arreglo del hogar que no puede esperar.

- Aprovechar una oportunidad puntual: comprar a precio de contado cuando hay descuentos significativos que superan el costo del crédito.

- Consolidar deudas más caras: reemplazar múltiples deudas de tarjeta por un crédito con tasa más baja y cuota fija.

Cuando evitarlo: señales de alerta

Un crédito puede complicar la situación financiera según el escenario.

- Para cubrir gastos cotidianos como alimentos, alquiler o servicios de forma recurrente.

- Cuando la cuota mensual supera el 30% del ingreso neto disponible.

- Si ya existen deudas activas sin un plan de pago ordenado.

- Para financiar consumos no esenciales por impulso o presión social.

Antes de confirmar cualquier crédito, se debe hacer una pregunta: ¿puedo pagar cómodamente la cuota durante todos los meses del plazo, incluso si mis ingresos bajaron un 20%? Si la respuesta es no, mejor esperar.

Pasos el uso inteligente

- Definir el objetivo antes de solicitarlo. El crédito debe responder a una necesidad o meta concreta, nunca a un capricho del momento.

- Calcular tu capacidad de pago real. Sumar todos tus ingresos mensuales, restar los gastos fijos y evaluar cuánto se puede destinar a una cuota sin comprometer la calidad de vida.

- Comparar tasas y condiciones. Poner atención al Costo Financiero Total (CFT), que incluye todos los cargos, no solo la tasa nominal.

- Leer el contrato completo. Verificar penalidades por pago anticipado, cargos administrativos, y atrasos en las cuotas.

- Pagar siempre en término. El historial de pagos es el activo financiero más valioso. Cada cuota abonada a tiempo fortalece el perfil crediticio y mejora las condiciones en el futuro.

Temas Argentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Héctor Viñuales fue reelecto al frente de la FET y planteó como prioridades el consumo y el endeudamiento

Héctor Viñuales fue reelecto al frente de la FET y planteó como prioridades el consumo y el endeudamiento

Buscan que los endeudamientos bajen hasta fin de año: qué medidas adoptarían los bancos

Buscan que los endeudamientos bajen hasta fin de año: qué medidas adoptarían los bancos

Lo más popular
Cómo estará el tiempo en Tucumán este jueves 24 de septiembre
1

Cómo estará el tiempo en Tucumán este jueves 24 de septiembre

El día que la desobediencia salvó la patria en Tucumán
2

El día que la desobediencia salvó la patria en Tucumán

Caos en el Camino del Perú: Fanzolato se extiende y Yerba Buena tendrá los terrenos para avanzar hacia la ruta 315
3

Caos en el Camino del Perú: Fanzolato se extiende y Yerba Buena tendrá los terrenos para avanzar hacia la ruta 315

Qué dijo Jaldo sobre las lluvias que se vienen por El Niño y dónde se reforzaron los trabajos
4

Qué dijo Jaldo sobre las lluvias que se vienen por El Niño y dónde se reforzaron los trabajos

¿Cómo afilar bien un cuchillo en casa si no tengo afilador?
5

¿Cómo afilar bien un cuchillo en casa si no tengo afilador?

Ranking notas premium
¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales?
1

¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales?

Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales
2

Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales

Investigan a tres sospechosos por una estafa de $10 millones a una pensionada del Subsidio de Salud
3

Investigan a tres sospechosos por una estafa de $10 millones a una pensionada del Subsidio de Salud

Masivo respaldo de asociaciones de jueces a la magistrada que frenó la baja de imputabilidad
4

Masivo respaldo de asociaciones de jueces a la magistrada que frenó la baja de imputabilidad

Por qué el Camino del Perú ya no puede pensarse como ruta
5

Por qué el Camino del Perú ya no puede pensarse como ruta

Más Noticias
Qué dijo Jaldo sobre las lluvias que se vienen por El Niño y dónde se reforzaron los trabajos

Qué dijo Jaldo sobre las lluvias que se vienen por El Niño y dónde se reforzaron los trabajos

Las ventas en supermercados caen en 20 provincias y acumulan derrumbes de hasta 14,7% en 2026

Las ventas en supermercados caen en 20 provincias y acumulan derrumbes de hasta 14,7% en 2026

Horóscopo chino 2027: qué signos tendrán más suerte y cuáles atravesarán un año complejo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino 2027: qué signos tendrán más suerte y cuáles atravesarán un año complejo, según Ludovica Squirru

Alerta naranja por viento Zonda: las tres provincias que tendrán ráfagas de más de 90 km/h

Alerta naranja por viento Zonda: las tres provincias que tendrán ráfagas de más de 90 km/h

Alerta roja por lluvias: el SMN advierte por un fenómeno extremo en dos provincias

Alerta roja por lluvias: el SMN advierte por un fenómeno extremo en dos provincias

Cómo estará el tiempo en Tucumán este jueves 24 de septiembre

Cómo estará el tiempo en Tucumán este jueves 24 de septiembre

El día que la desobediencia salvó la patria en Tucumán

El día que la desobediencia salvó la patria en Tucumán

Milei ratificó las tres prioridades de su programa económico

Milei ratificó las tres prioridades de su programa económico

Comentarios