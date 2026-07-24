Este año, el Coloquio de IDEA girará sobre cuatro ejes

El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) anunció la realización de su 62° Coloquio, que tendrá lugar los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre en la ciudad de Mar del Plata, bajo el título “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”. El encuentro convocará a líderes empresarios, políticos y sociales para debatir cómo transformar la estabilidad macroeconómica en un proceso de inversión, competitividad y crecimiento sostenido durante las próximas dos décadas. Durante el Coloquio, además, se analizarán experiencias internacionales de países que lograron consolidar procesos de crecimiento de largo plazo, con aprendizajes aplicables a la Argentina, que permitan avanzar en una hoja de ruta compartida para el futuro.