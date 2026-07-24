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Este año, el Coloquio de IDEA girará sobre cuatro ejes

Los principales ejecutivos del país concentrarán su mirada sobre la estabilidad, el desarrollo, la competitividad y el mundo.

ENCUENTRO ANUAL. El Coloquio de IDEA se realiza en Mar del Plata.
ENCUENTRO ANUAL. El Coloquio de IDEA se realiza en Mar del Plata.
Hace 28 Min

El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) anunció la realización de su 62° Coloquio, que tendrá lugar los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre en la ciudad de Mar del Plata, bajo el título “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”. El encuentro convocará a líderes empresarios, políticos y sociales para debatir cómo transformar la estabilidad macroeconómica en un proceso de inversión, competitividad y crecimiento sostenido durante las próximas dos décadas. Durante el Coloquio, además, se analizarán experiencias internacionales de países que lograron consolidar procesos de crecimiento de largo plazo, con aprendizajes aplicables a la Argentina, que permitan avanzar en una hoja de ruta compartida para el futuro.

“Estamos trabajando sobre las condiciones para que la estabilidad y el crecimiento tengan continuidad en el tiempo. El desafío que tenemos por delante es transformar esta oportunidad, a la que llamamos promesa, en la concreción de un gran país a través de un desarrollo sostenido, con reglas claras, inversión, empleo y una Argentina integrada al mundo”, afirmó Fabián Kon, presidente del 62° Coloquio y CEO del Grupo Galicia.

Coloquio de IDEA: Luis Caputo prometió a los empresarios avanzar con las reformas laboral y tributaria

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Como todos los años, el 62° Coloquio de IDEA buscará generar un espacio de diálogo entre empresarios, especialistas, referentes políticos, académicos y representantes de la sociedad civil para reflexionar sobre los desafíos que enfrenta el país y las oportunidades que se abren en el nuevo escenario global. “Argentina tiene una oportunidad histórica y para aprovecharla necesitamos mirar más allá de la coyuntura. La experiencia internacional demuestra que los países que logran desarrollarse son aquellos que construyen instituciones sólidas y acuerdos de largo plazo”, señaló Santiago Mignone, presidente de IDEA y socio de PwC Argentina.

Cuatro ejes temáticos

Durante el Coloquio se presentará la mirada del empresariado argentino en torno a cuatro ejes temáticos: el mundo, estabilidad, competitividad y desarrollo, desde los que se abordarán los principales desafíos del país y que son resultado de un trabajo conjunto realizado desde comienzos de año por más de 50 CEO.

• Estabilidad. Se debatirá sobre las condiciones necesarias para consolidad la estabilidad como un proceso que integra tres dimensiones: macroeconómica, institucional y el compromiso de sostener, en el tiempo, determinadas políticas de Estado. A partir del análisis de experiencias internacionales -como Israel, Perú, Chile, Polonia, Uruguay, Australia e Irlanda- se buscará identificar decisiones que permitieron convertir la estabilidad en crecimiento sostenido.

Coloquio de IDEA: foco en las reformas estructurales para ganar competitividad

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• El mundo. Se analizarán las principales megatendencias que están redefiniendo el escenario global: la reconfiguración geopolítica, el impacto de la inteligencia artificial y la tecnología, los cambios demográficos, la transformación energética y las nuevas dinámicas del capital y la inversión. En un contexto de cambio de era, la competitividad y la integración al mundo serán determinantes para que Argentina pueda aprovechar nuevas oportunidades.

• Competitividad. Se abordarán los desafíos para mejorar la competitividad argentina, desde factores estructurales como infraestructura, logística, regulación, financiamiento y sistema tributario, hasta la transformación necesaria dentro de las propias organizaciones para competir en un entorno global más exigente.

Coloquio de IDEA: empresarios esperan más señales del presidente Milei

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• Desarrollo. El último eje estará enfocado en cómo combinar crecimiento económico con desarrollo humano. Se incluirán temas centrales como educación para el empleo, mercado laboral, informalidad y los desafíos sociales que enfrenta el país.

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