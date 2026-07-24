Este año, el Coloquio de IDEA girará sobre cuatro ejes

El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) anunció la realización de su 62° Coloquio, que tendrá lugar los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre en la ciudad de Mar del Plata, bajo el título “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”. El encuentro convocará a líderes empresarios, políticos y sociales para debatir cómo transformar la estabilidad macroeconómica en un proceso de inversión, competitividad y crecimiento sostenido durante las próximas dos décadas. Durante el Coloquio, además, se analizarán experiencias internacionales de países que lograron consolidar procesos de crecimiento de largo plazo, con aprendizajes aplicables a la Argentina, que permitan avanzar en una hoja de ruta compartida para el futuro.
“Estamos trabajando sobre las condiciones para que la estabilidad y el crecimiento tengan continuidad en el tiempo. El desafío que tenemos por delante es transformar esta oportunidad, a la que llamamos promesa, en la concreción de un gran país a través de un desarrollo sostenido, con reglas claras, inversión, empleo y una Argentina integrada al mundo”, afirmó Fabián Kon, presidente del 62° Coloquio y CEO del Grupo Galicia.
Como todos los años, el 62° Coloquio de IDEA buscará generar un espacio de diálogo entre empresarios, especialistas, referentes políticos, académicos y representantes de la sociedad civil para reflexionar sobre los desafíos que enfrenta el país y las oportunidades que se abren en el nuevo escenario global. “Argentina tiene una oportunidad histórica y para aprovecharla necesitamos mirar más allá de la coyuntura. La experiencia internacional demuestra que los países que logran desarrollarse son aquellos que construyen instituciones sólidas y acuerdos de largo plazo”, señaló Santiago Mignone, presidente de IDEA y socio de PwC Argentina.
Cuatro ejes temáticos
Durante el Coloquio se presentará la mirada del empresariado argentino en torno a cuatro ejes temáticos: el mundo, estabilidad, competitividad y desarrollo, desde los que se abordarán los principales desafíos del país y que son resultado de un trabajo conjunto realizado desde comienzos de año por más de 50 CEO.
• Estabilidad. Se debatirá sobre las condiciones necesarias para consolidad la estabilidad como un proceso que integra tres dimensiones: macroeconómica, institucional y el compromiso de sostener, en el tiempo, determinadas políticas de Estado. A partir del análisis de experiencias internacionales -como Israel, Perú, Chile, Polonia, Uruguay, Australia e Irlanda- se buscará identificar decisiones que permitieron convertir la estabilidad en crecimiento sostenido.
• El mundo. Se analizarán las principales megatendencias que están redefiniendo el escenario global: la reconfiguración geopolítica, el impacto de la inteligencia artificial y la tecnología, los cambios demográficos, la transformación energética y las nuevas dinámicas del capital y la inversión. En un contexto de cambio de era, la competitividad y la integración al mundo serán determinantes para que Argentina pueda aprovechar nuevas oportunidades.
• Competitividad. Se abordarán los desafíos para mejorar la competitividad argentina, desde factores estructurales como infraestructura, logística, regulación, financiamiento y sistema tributario, hasta la transformación necesaria dentro de las propias organizaciones para competir en un entorno global más exigente.
• Desarrollo. El último eje estará enfocado en cómo combinar crecimiento económico con desarrollo humano. Se incluirán temas centrales como educación para el empleo, mercado laboral, informalidad y los desafíos sociales que enfrenta el país.