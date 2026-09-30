Milei habló de su reelección y minimizó una candidatura de Kicillof: “Mi rival soy yo mismo”
Bajada: Durante el Coloquio de IDEA, el Presidente volvió a hablar de las elecciones de 2027 y aseguró que, si recibe “el favor de los argentinos”, acelerará las reformas estructurales desde el 11 de diciembre del próximo año.
Resumen para apurados
- En el Coloquio de IDEA, Javier Milei planteó este miércoles su reelección para acelerar reformas y minimizó a Axel Kicillof al afirmar que su único rival es él mismo.
- El mandatario defendió el cumplimiento de sus promesas de 2023, como el déficit cero, y reiteró un mensaje similar al expuesto en su reciente gira por Estados Unidos.
- De cara a 2027, el oficialismo apunta a consolidar mayorías legislativas para implementar reformas rápidas que aceleren el crecimiento económico en las próximas décadas.
El presidente de la Nación, Javier Milei, participó este miércoles del Coloquio de IDEA y aseguró que, si es reelecto, a partir de 2028 “vendrán los mejores cuatro años de la historia argentina”.
Durante su intervención, el mandatario sostuvo que su Gobierno buscará profundizar las reformas estructurales y planteó que el resultado de las elecciones del próximo año será determinante para avanzar con mayor velocidad.
“Lo que nosotros necesitamos hacer es seguir avanzando en las reformas estructurales en las cuales no vamos a cesar de ninguna manera. Si nosotros recibimos el favor de los argentinos el año que viene, a partir del 11 de diciembre del 27 la velocidad que van a tener las reformas van a ser únicas e irrepetibles en el mundo. Si nosotros lográbamos un resultado similar al de octubre, pasaríamos a tener mayoría en diputados y estaríamos acerca de dos o tres senadores del quórum propio. Por lo tanto, la velocidad que van a adoptar las reformas en Argentina va a hacer que en seis meses no la puedan reconocer”, afirmó.
El Presidente ya había utilizado un mensaje similar durante su reciente gira por Estados Unidos, donde también proyectó los resultados de una eventual reelección y anticipó un fuerte impulso a las reformas.
Milei: “Mi rival soy yo mismo”
Durante su exposición, Milei también se refirió a otros posibles candidatos para 2027, entre ellos Axel Kicillof y Myriam Bregman. En ese contexto, buscó quitarles relevancia y volvió a plantear que su principal desafío es su propia gestión.
“Mi rival soy yo mismo. No me voy a preocupar por hablar con un comunista”, afirmó.
El mandatario defendió además el cumplimiento de las promesas realizadas durante la campaña presidencial de 2023 y destacó las medidas que, según sostuvo, fueron implementadas durante su gestión.
“Yo hice un conjunto de promesas en el 2023 y está claro que el programa que nosotros proponíamos era absolutamente ambicioso. Todo el mundo dijo que era imposible de cumplir. El mejor caso es el déficit fiscal. Decían que de ninguna manera lo íbamos a poder cerrar en cuatro años y lo cerramos en un mes. Nosotros cumplimos las promesas del 2023. A la luz de eso fuimos con las reformas imposibles a la elección de medio término, conseguimos un resultado que nos permitió tener noventa y seis diputados y veintitrés senadores. Y con eso hemos sacado inocencia fiscal uno, inocencia fiscal dos, déficit cero, la reforma del Banco Central, la baja de la ley de imputabilidad, la reforma de la ley de glaciares”, continuó.
El Presidente insistió con que un resultado favorable en las elecciones del año próximo le permitiría avanzar con mayor rapidez sobre su agenda de reformas.
“Nosotros estamos comprometidos en hacer a Argentina el país más libre del mundo y que en base a eso tenga la tasa de crecimiento más alta del mundo y que en lugar de converger en treinta o cuarenta años, lograrlo en veinte. Así es que mi rival soy yo mismo. ¿Qué me importa los que atrasan cien años y que además fracasaron siempre? Es casi insultante tener que debatir con un comunista”, completó.