Quiénes compusieron la canción oficial para la visita del papa León XIV a Argentina

Resumen para apurados
- Los hermanos cordobeses Gabriel y Agustín Moyano Angelini compusieron el tema oficial 'Argentina con el papa León' para la próxima visita apostólica del pontífice al país.
- La obra fue elegida de forma anónima entre múltiples propuestas por un jurado de expertos, tras ser impulsada por un párroco de la ciudad de Villa Carlos Paz.
- El himno acompañará los cuatro días de la gira apostólica y busca promover un mensaje de unidad social y comunitaria entre los argentinos durante las celebraciones.
Al lema que anunció el pasado 21 de septiembre la Conferencia Episcopal Argentina, se suma ahora la canción oficial que acompañará toda la visita del papa León XIV al país. De la mano de “Bienvenidos todos: vayan y anuncien”, ahora “Argentina con el papa León” será parte de la simbología del viaje apostólico que durará cuatro días.
La Agencia Católica de Informaciones (ACI) compartió este jueves el video con la letra de la canción oficial para la visita apostólica. La canción fue compuesta por los hermanos Gabriel Alejandro Moyano Angelini y Agustín Moyano Angelini. Fue elegida por un jurado conformado por Manuel Wirtz, Graciela Beatriz González, Daniel Omar Clemente, Hugo Carlos Vera, Rosana Nelly Bujones y Cristóbal Fones.
La elección de la canción para la visita del papa León XIV
Según informó ACI, el jurado reconoció su asombro al escuchar la canción ganadora. Todas las postulantes fueron presentadas de forma anónima. “Ha sido muy hermoso reconocer voces de las más variadas: voces de niños, de jóvenes, de adultos, de comunidades, que nos trajeron sus acentos y ritmos propios de los más diversos lugares del país”, manifestaron.
Wirtz, por su parte, reconoció que hubo una gran cantidad de propuestas analizadas. A su vez, destacó el talento y las ganas de los postulantes, y los felicitó y agradeció. “Ojalá que la canción que se seleccione sea del agrado de todos, como lo es para nosotros”, destacó antes de que se diera a conocer la canción elegida.
Canción completa a León XIV
Argentina, caminando con esperanzas, intentando ser Iglesia, ser camino hacia la paz.
Nuestros santos nos animan y con la Virgen de Luján hoy decimos: -¡Bienvenido todo el mundo, en esta mesa hay lugar para todos!
Caminando juntos hacia adelante con el papa León, con Jesús en el horizonte. Caminando juntos hacia adelante, ¡hay lugar para todos! Es tiempo de que Argentina se levante.
Hoy la Iglesia no descansa, testimonio y alabanza; el que sufre es la piedra angular para edificar nuestra Iglesia.
Caminamos juntos hacia adelante con el papa León, con Jesús en el horizonte. Caminamos juntos hacia adelante, ¡hay lugar para todos! Es tiempo de que Argentina se levante.
¡Argentina con León!
Los cordobeses autores de la canción
Los hermanos Moyano Angelini son oriundos de la provincia de Córdoba, puntualmente de la ciudad de Carlos Paz. Junto a un tercer hermano, "Pepe", tienen una banda de rock: "Iceberg del Sur". En 2011 y 2016 formaron parte de las producciones de Flavio Mendoza, "Stravaganza" y "Mahatma", obteniendo una nominación a los premios Gardel por la segunda.
"El objetivo de la canción es unirnos todos los argentinos y prepararnos para la venida del Papa", destacó Gabriel a Radio María de su provincia. También explicó que su hermano dejó su parte grabada antes de viajar a la capital para someterse a una cirugía por un problema que tenía hace años.
En un principo, no habían pensado en componer una canción. Pero el padre Daniel, de la parroquia San José de su ciudad, los alentó a escribirla y ponerle música.