Quiénes compusieron la canción oficial para la visita del papa León XIV a Argentina

Wirtz, por su parte, reconoció que hubo una gran cantidad de propuestas analizadas. A su vez, destacó el talento y las ganas de los postulantes, y los felicitó y agradeció. “Ojalá que la canción que se seleccione sea del agrado de todos, como lo es para nosotros”, destacó antes de que se diera a conocer la canción elegida.