SociedadActualidad

Quiénes compusieron la canción oficial para la visita del papa León XIV a Argentina

“Argentina con el papa León” fue elegida entre numerosas propuestas para acompañar la visita del pontífice al país.

Quiénes compusieron la canción oficial para la visita del papa León XIV a Argentina
Foto: Agencia Católica de Inormaciones
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Los hermanos cordobeses Gabriel y Agustín Moyano Angelini compusieron el tema oficial 'Argentina con el papa León' para la próxima visita apostólica del pontífice al país.
  • La obra fue elegida de forma anónima entre múltiples propuestas por un jurado de expertos, tras ser impulsada por un párroco de la ciudad de Villa Carlos Paz.
  • El himno acompañará los cuatro días de la gira apostólica y busca promover un mensaje de unidad social y comunitaria entre los argentinos durante las celebraciones.
Resumen generado con IA

Al lema que anunció el pasado 21 de septiembre la Conferencia Episcopal Argentina, se suma ahora la canción oficial que acompañará toda la visita del papa León XIV al país. De la mano de “Bienvenidos todos: vayan y anuncien”, ahora “Argentina con el papa León” será parte de la simbología del viaje apostólico que durará cuatro días.

Papa León XIV en Argentina: cuáles son los encuentros y reuniones que mantendrá en el país

Papa León XIV en Argentina: cuáles son los encuentros y reuniones que mantendrá en el país

La Agencia Católica de Informaciones (ACI) compartió este jueves el video con la letra de la canción oficial para la visita apostólica. La canción fue compuesta por los hermanos Gabriel Alejandro Moyano Angelini y Agustín Moyano Angelini. Fue elegida por un jurado conformado por Manuel Wirtz, Graciela Beatriz González, Daniel Omar Clemente, Hugo Carlos Vera, Rosana Nelly Bujones y Cristóbal Fones.

La elección de la canción para la visita del papa León XIV

Según informó ACI, el jurado reconoció su asombro al escuchar la canción ganadora. Todas las postulantes fueron presentadas de forma anónima. “Ha sido muy hermoso reconocer voces de las más variadas: voces de niños, de jóvenes, de adultos, de comunidades, que nos trajeron sus acentos y ritmos propios de los más diversos lugares del país”, manifestaron.

El Canciller argentino quiere regalarle una camiseta de River al papa León XIV

El Canciller argentino quiere regalarle una camiseta de River al papa León XIV

Wirtz, por su parte, reconoció que hubo una gran cantidad de propuestas analizadas. A su vez, destacó el talento y las ganas de los postulantes, y los felicitó y agradeció. “Ojalá que la canción que se seleccione sea del agrado de todos, como lo es para nosotros”, destacó antes de que se diera a conocer la canción elegida.

Canción completa a León XIV

Argentina, caminando con esperanzas, intentando ser Iglesia, ser camino hacia la paz.

Nuestros santos nos animan y con la Virgen de Luján hoy decimos: -¡Bienvenido todo el mundo, en esta mesa hay lugar para todos!

Caminando juntos hacia adelante con el papa León, con Jesús en el horizonte. Caminando juntos hacia adelante, ¡hay lugar para todos! Es tiempo de que Argentina se levante.

Hoy la Iglesia no descansa, testimonio y alabanza; el que sufre es la piedra angular para edificar nuestra Iglesia.

Caminamos juntos hacia adelante con el papa León, con Jesús en el horizonte. Caminamos juntos hacia adelante, ¡hay lugar para todos! Es tiempo de que Argentina se levante.

¡Argentina con León!

Los cordobeses autores de la canción

Los hermanos Moyano Angelini son oriundos de la provincia de Córdoba, puntualmente de la ciudad de Carlos Paz. Junto a un tercer hermano, "Pepe", tienen una banda de rock: "Iceberg del Sur". En 2011 y 2016 formaron parte de las producciones de Flavio Mendoza, "Stravaganza" y "Mahatma", obteniendo una nominación a los premios Gardel por la segunda.

¿Habrá feriados por la visita del papa León XIV? Qué analiza el Gobierno

¿Habrá feriados por la visita del papa León XIV? Qué analiza el Gobierno

"El objetivo de la canción es unirnos todos los argentinos y prepararnos para la venida del Papa", destacó Gabriel a Radio María de su provincia. También explicó que su hermano dejó su parte grabada antes de viajar a la capital para someterse a una cirugía por un problema que tenía hace años.

En un principo, no habían pensado en componer una canción. Pero el padre Daniel, de la parroquia San José de su ciudad, los alentó a escribirla y ponerle música.

Temas León XIV
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Visita de León XIV: qué zonas de Córdoba visitará el Papa

Visita de León XIV: qué zonas de Córdoba visitará el Papa

Presentaron la canción oficial para recibir al Papa León XIV

Presentaron la canción oficial para recibir al Papa León XIV

El Vaticano confirmó el itinerario completo del papa León XIV en Argentina: todos los detalles de su visita

El Vaticano confirmó el itinerario completo del papa León XIV en Argentina: todos los detalles de su visita

¿Habrá feriados por la visita del papa León XIV? Qué analiza el Gobierno

¿Habrá feriados por la visita del papa León XIV? Qué analiza el Gobierno

Visita del papa León XIV: qué pasará con las escuelas, los bancos y la administración pública

Visita del papa León XIV: qué pasará con las escuelas, los bancos y la administración pública

Lo más popular
Dimes y diretes: Jaldo respondió a las críticas de la fiduciaria; Catalán y Molinuevo, con Milei en Nueva York
1

Dimes y diretes: Jaldo respondió a las críticas de la fiduciaria; Catalán y Molinuevo, con Milei en Nueva York

Las fuerzas ocultas del Camino del Perú
2

Las fuerzas ocultas del Camino del Perú

Gabriela Lupiañez. “Pío Tristán nunca reconoció la derrota en Tucumán”
3

Gabriela Lupiañez. “Pío Tristán nunca reconoció la derrota en Tucumán”

Más infraestructura y menos presión fiscal: el rotundo clamor del campo en la Expo
4

Más infraestructura y menos presión fiscal: el rotundo clamor del campo en la Expo

A los 60 años corrió su maratón número 50 y confesó su secreto: Los últimos dos kilómetros se corren con el corazón
5

A los 60 años corrió su maratón número 50 y confesó su secreto: "Los últimos dos kilómetros se corren con el corazón"

Ranking notas premium
Las fuerzas ocultas del Camino del Perú
1

Las fuerzas ocultas del Camino del Perú

El día que la desobediencia salvó la patria en Tucumán
2

El día que la desobediencia salvó la patria en Tucumán

Caos en el Camino del Perú: Fanzolato se extiende y Yerba Buena tendrá los terrenos para avanzar hacia la ruta 315
3

Caos en el Camino del Perú: Fanzolato se extiende y Yerba Buena tendrá los terrenos para avanzar hacia la ruta 315

Tratamientos estéticos: “Confié en una persona y puse mi salud en sus manos”
4

Tratamientos estéticos: “Confié en una persona y puse mi salud en sus manos”

Tratamientos estéticos: una mujer denunció haber sufrido daños en dos intervenciones
5

Tratamientos estéticos: una mujer denunció haber sufrido daños en dos intervenciones

Más Noticias
El calvario de Arnaud Denis: la enfermedad que deterioró su salud y lo llevó a recurrir a la eutanasia

El calvario de Arnaud Denis: la enfermedad que deterioró su salud y lo llevó a recurrir a la eutanasia

Murió el actor francés Arnaud Denis tras recurrir a la eutanasia en Bélgica: tenía 43 años y dejó un último mensaje

Murió el actor francés Arnaud Denis tras recurrir a la eutanasia en Bélgica: tenía 43 años y dejó un último mensaje

Cartas de lectores: la guardia de los días sábados del Hospital Padilla

Cartas de lectores: la guardia de los días sábados del Hospital Padilla

El Niño 2026 podría ser histórico: cuándo comienza su etapa más intensa y cuánto durará

El Niño 2026 podría ser histórico: cuándo comienza su etapa más intensa y cuánto durará

Fuertes explosiones y un aterrizaje de emergencia en Ezeiza: qué se sabe del vuelo a Madrid

Fuertes explosiones y un aterrizaje de emergencia en Ezeiza: qué se sabe del vuelo a Madrid

Lluvias fuertes y viento Zonda: el fenómeno que mantiene en alerta a varias provincias

Lluvias fuertes y viento Zonda: el fenómeno que mantiene en alerta a varias provincias

¿Cómo afilar bien un cuchillo en casa si no tengo afilador?

¿Cómo afilar bien un cuchillo en casa si no tengo afilador?

¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales?

¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales?

Comentarios