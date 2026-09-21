¿Habrá feriados por la visita del papa León XIV? Qué analiza el Gobierno

Resumen para apurados
- El Gobierno analiza declarar feriados o asuetos locales ante la visita a la Argentina del papa León XIV, prevista del 8 al 11 de noviembre, según informó el canciller Pablo Quirno.
- El Sumo Pontífice recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján, en una agenda que incluye reuniones con el presidente Javier Milei, misas masivas y visitas a instituciones sociales.
- La medida busca coordinar la masiva movilización de fieles sin paralizar la actividad económica nacional. La decisión final sobre el alcance laboral se definirá próximamente.
La visita del papa León XIV a la Argentina ya tiene cronograma oficial y, mientras se ultiman los detalles del operativo, el Gobierno analiza si habrá feriados, asuetos o días no laborables durante su estadía. El canciller Pablo Quirno explicó que la medida, en caso de adoptarse, sería acotada a las zonas donde se desarrollen las principales actividades del pontífice.
“Se está estudiando esa posibilidad para generar equilibrio entre el movimiento de fieles y la necesidad de trabajar del resto del país”, señaló Quirno en una entrevista con TN, en referencia a los días comprendidos entre el 8 y el 11 de noviembre. La decisión todavía no está tomada.
El funcionario explicó además que “la Iglesia tiene amplia libertad” para definir la agenda del Sumo Pontífice durante su paso por el país.
Uno de los puntos que concentrará la atención será la visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, una institución que alberga a personas con discapacidad, en momentos en que el Gobierno discute modificaciones en esa área. Consultado sobre la coincidencia, Quirno sostuvo: “No mezclamos la visita pastoral con cuestiones políticas”.
Un recorrido por Buenos Aires, Córdoba y Luján
Según el cronograma difundido por el Gobierno y el Vaticano, León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre, después de su paso por Uruguay, y permanecerá en el país hasta el miércoles 11, cuando continuará su viaje hacia Lima.
El Papa aterrizará a las 16.30 en Aeroparque. Luego visitará el Monumento al General San Martín y será recibido en una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada, donde mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei.
La primera jornada continuará en el Palacio Libertad, donde se reunirá con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático y pronunciará su primer discurso en el país.
El lunes 9, a las 9.15, León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, en el partido de Almirante Brown. A las 11.30 celebrará una misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo.
Por la tarde, a las 16.10, se reunirá con representantes del mundo laboral en la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero. A las 17.30 participará de un encuentro interreligioso en el Palacio San Martín y, a las 18.45, presidirá las vísperas con los obispos en la Catedral Metropolitana.
El martes 10 será el turno de Córdoba. El Papa celebrará una misa a las 10 en la Escuela de Aviación Militar y, a las 15.15, mantendrá un encuentro con obispos y miembros del clero.
Luego regresará a Buenos Aires para participar, a las 20.15, de una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles.
El miércoles 11, último día de su estadía en la Argentina, visitará a las 8 el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto. A las 10 presidirá una misa en la Basílica de Luján y alrededor de las 14 partirá hacia Lima.
La agenda que mantiene abierta el Gobierno
Además de la visita papal, Quirno se refirió a otros temas de la política exterior argentina. Sobre la cuestión Malvinas, defendió las últimas medidas adoptadas por el Gobierno, entre ellas las sanciones a petroleras que operan en las islas y la nueva Ley de Soberanía.
“Buscamos revalorizar nuestros activos estratégicos”, planteó el canciller.
Respecto del vínculo con el Reino Unido, señaló que “los canales siguen abiertos, pero tenemos intereses divergentes” y sostuvo que el Reino Unido “toma decisiones unilaterales”.
También fue consultado por la posición de Estados Unidos. Quirno señaló que depende de que ese país “quiera cambiar esa posición o no” y remarcó: “Los pedidos están siempre, ellos saben”.
El canciller integra la comitiva presidencial que viajó a Nueva York junto con el ministro de Economía, Luis Caputo. Allí participará de la agenda vinculada con la Asamblea General de las Naciones Unidas y está prevista una reunión con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, después del discurso que Javier Milei pronunciará ante la ONU.
Por ahora, la única definición sobre los días de la visita papal es que la posibilidad de establecer feriados, asuetos o jornadas no laborables continúa bajo análisis. El objetivo, según explicó Quirno, es encontrar un equilibrio entre facilitar la participación de los fieles en las actividades y mantener la actividad laboral en el resto del país.