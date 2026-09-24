Presentaron la canción oficial para recibir al Papa León XIV

Resumen para apurados
- La Conferencia Episcopal presentó este jueves el tema oficial de dos hermanos cordobeses para la visita que el papa León XIV realizará a la Argentina del 8 al 11 de noviembre.
- La obra fue elegida mediante un concurso nacional. En paralelo, la provincia de Buenos Aires prepara la seguridad y declaró feriado para el 11 de noviembre por los actos.
- La gira papal generará una masiva movilización de fieles en Luján, Claypole y Córdoba, lo que requerirá cortes de tránsito extendidos y despliegues logísticos especiales.
La visita del papa León XIV a la Argentina ya tiene canción oficial. La Conferencia Episcopal Argentina presentó este jueves “Argentina con el papa León”, una composición que acompañará la llegada del sumo pontífice, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.
La obra fue seleccionada en el marco de un concurso nacional y pertenece a los hermanos cordobeses Gabriel Alejandro y Agustín Moyano Angelini. La convocatoria estuvo dirigida a compositores argentinos mayores de 18 años, quienes debían presentar canciones originales e inéditas.
“¡La venida del papa a la Argentina ya tiene canción!”, anunció la Iglesia en sus redes sociales.
“Con mucha alegría y agradecimiento a cada una y a cada uno de los que puso su don al servicio de este acontecimiento que estamos preparando como pueblo argentino, les presentamos la canción seleccionada por el jurado del Concurso Nacional”, informó la Conferencia Episcopal.
La letra propone como ejes la esperanza, la paz, la unidad y el encuentro, con referencias a la Iglesia, los santos argentinos y la Virgen de Luján. También destaca la idea de una comunidad abierta a todos.
La letra de “Argentina con el papa León”
La canción comienza con una mirada esperanzada sobre el país y un llamado a construir la paz:
Argentina, caminando con esperanzas, intentando ser iglesia, ser camino hacia la paz.
Nuestros santos nos animan y con la Virgen de Luján hoy decimos: ¡Bienvenido todo el mundo, en esta mesa hay lugar para todos!
El estribillo plantea un mensaje de unidad y compromiso:
Caminando juntos hacia adelante con el papa León, con Jesús en el horizonte. Caminando juntos hacia adelante, ¡hay lugar para todos! Es tiempo de que Argentina se levante.
La composición también incorpora una referencia al compromiso social de la Iglesia:
Hoy la Iglesia no descansa, testimonio y alabanza; el que sufre es la piedra angular para edificar nuestra iglesia.
La canción concluye con una reiteración del llamado a caminar juntos y la frase: “Argentina con León”.
Cómo será la visita del Papa y el operativo de seguridad
Mientras la Iglesia difundió la canción oficial, avanzan los preparativos para la visita de León XIV, que incluirá actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.
El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, brindó detalles sobre el operativo previsto y anticipó cortes de tránsito durante los desplazamientos del pontífice.
El funcionario confirmó que el 11 de noviembre será feriado en la provincia de Buenos Aires, cuando el Papa visite la Basílica de Luján.
También explicó que el sumo pontífice se trasladará por tierra y que se interrumpirá el tránsito desde la Ciudad de Buenos Aires hasta Claypole, donde visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione.
“La visita a Don Orione está programada para las 9 de la mañana y se espera mucha gente en los alrededores. Por eso, desde la noche anterior vamos a estar garantizando la seguridad”, detalló Alonso.
Según indicó, habrá un recorrido en papamóvil para que los fieles puedan verlo y se habilitará un espacio en el Cottolengo para acompañar la visita.
El operativo previsto en Luján
Respecto de la misa en la Basílica de Luján, Alonso señaló que se habilitarán cuatro grandes estacionamientos en localidades cercanas para que los visitantes dejen sus vehículos y lleguen caminando hasta el templo, en un recorrido similar al de una peregrinación.
“La idea es que la gente pueda ingresar ya el día martes desde la tarde para que puedan vivir el encuentro con los jóvenes y el miércoles celebrar la misa”, explicó.
El ministro agregó que los cortes en Luján comenzarán el viernes anterior y que se montarán varios parques a lo largo del recorrido del papamóvil.
“Esperamos que desde el martes a la tarde la gente ya pueda ingresar a la ciudad”, concluyó.