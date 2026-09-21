Visita del papa León XIV: qué pasará con las escuelas, los bancos y la administración pública

Resumen para apurados
- El Gobierno argentino evalúa declarar feriado o asueto por la visita oficial del papa León XIV al país, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.
- La agenda del Pontífice incluye actos en Buenos Aires, Córdoba y Luján, mientras las escuelas y bancos funcionan con normalidad a la espera de un decreto oficial.
- La resolución determinará el alcance sobre las clases y los bancos; de fijarse feriado nacional, impactará en el sector privado con el régimen de remuneración especial.
La visita del papa León XIV a la Argentina ya está confirmada, pero todavía resta definir cómo impactará en la actividad laboral y educativa. El Gobierno analiza la posibilidad de establecer una jornada especial durante la estadía del Pontífice, aunque aún no precisó si se tratará de un feriado nacional, un día no laborable o un asueto limitado a la administración pública.
Por el momento, los días comprendidos entre el 8 y el 11 de noviembre mantienen su funcionamiento habitual. La situación de las escuelas, los bancos, las oficinas públicas y las empresas privadas dependerá de la medida que finalmente adopte el Gobierno y de su alcance.
Cuándo llegará el papa León XIV y cuál será su agenda
La Santa Sede confirmó que León XIV visitará la Argentina entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. El recorrido incluirá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.
El programa oficial completo todavía no fue difundido por el Vaticano, aunque ya se conocen algunas de las actividades previstas.
El domingo 8 está previsto el arribo del Papa al país, una ofrenda floral en la Plaza San Martín, un encuentro con el presidente Javier Milei y una reunión con autoridades y representantes de distintos sectores de la sociedad.
El lunes 9 tendrá una agenda especialmente intensa, con actividades en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia. Entre los lugares previstos figura Claypole, donde visitaría el Cottolengo Don Orione. También están contempladas una misa en el Monumento a los Españoles y actividades en la Universidad Católica Argentina (UCA), el Palacio San Martín y la Catedral Metropolitana.
El martes 10, León XIV viajará a Córdoba, donde celebrará una misa y mantendrá encuentros con miembros de la Iglesia. Por la noche regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes.
El miércoles 11 viajará a Luján, donde está prevista una nueva misa antes de su partida hacia Perú.
Qué podría pasar con las escuelas, los bancos y el trabajo
Una de las principales dudas es qué ocurrirá con las actividades durante los días de la visita. La respuesta dependerá de si el Gobierno establece un feriado nacional, un día no laborable o un asueto administrativo.
Si se dispone un asueto para la administración pública, la medida alcanzará a los organismos estatales comprendidos en la decisión, pero no implicará automáticamente un feriado nacional. Las empresas privadas podrían mantener su actividad habitual y tampoco supondría, por sí sola, la suspensión de clases o el cierre de los bancos.
En cambio, si se establece un feriado nacional, la medida tendrá un alcance general y se aplicarán las reglas laborales correspondientes. En esos casos, los trabajadores que presten tareas cobran la remuneración habitual más una suma igual, de acuerdo con la Ley de Contrato de Trabajo.
También resta definir si una eventual medida alcanzará a las escuelas y al sistema bancario. En ambos casos, será necesario conocer el alcance de la disposición oficial.
Qué días podrían quedar alcanzados
El Gobierno todavía no informó qué alternativa adoptará ni qué jornada podría quedar comprendida por una eventual medida especial. Dentro de las fechas vinculadas con la agenda del Pontífice aparecen especialmente el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, correspondientes al inicio y al cierre de la visita.
Hasta que exista una definición oficial, esas fechas no deben considerarse feriados ni días no laborables.
Los feriados que quedan en 2026
Más allá de la eventual jornada especial por la visita papal, el calendario oficial de 2026 contempla los siguientes feriados y días no laborables:
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, con traslado al **lunes 23 de noviembre**.
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.