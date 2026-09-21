Visita del papa León XIV: qué pasará con las escuelas, los bancos y la administración pública

La visita del papa León XIV a la Argentina ya está confirmada, pero todavía resta definir cómo impactará en la actividad laboral y educativa. El Gobierno analiza la posibilidad de establecer una jornada especial durante la estadía del Pontífice, aunque aún no precisó si se tratará de un feriado nacional, un día no laborable o un asueto limitado a la administración pública.