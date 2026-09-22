Papa León XIV en Argentina: cuáles son los encuentros y reuniones que mantendrá en el país

Viaje Apostólico: encuentros del 8 de noviembre

El lema de este viaje será “Bienvenidos todos: vayan y anuncien”, una idea fuerza que sienta las bases para la cantidad de reuniones que mantendrá el Papa en su estadía en Argentina. El primer encuentro, a su llegada, será con el presidente Javier Milei. Será el mismo 8 de noviembre. Su llegada a la Casa Rosada está prevista para las 17.20, cuando se hará una ceremonia de bienvenida. A las 17.30, el primer mandatario argentino tendrá su audiencia de 40 minutos.