Papa León XIV en Argentina: cuáles son los encuentros y reuniones que mantendrá en el país

Resumen para apurados
- El papa León XIV visitará Argentina del 8 al 11 de noviembre con una agenda oficial en Buenos Aires y Córdoba, que incluirá una reunión con el presidente Javier Milei.
- La gira por el Cono Sur incluye paradas en el Cottolengo Don Orione, la cárcel de Devoto, misas y foros con referentes religiosos, sindicales y del ámbito social.
- Las audiencias y discursos del pontífice marcarán postura ante la realidad socioeconómica nacional, en especial sobre discapacidad, empleo y el diálogo institucional.
Este lunes por la mañana, el Vaticano confirmó la agenda oficial de la visita del papa León XIV a Argentina. En su paso por el país, que será entre el 8 y el 11 de noviembre, visitará cuatro ciudades. El cronograma incluye reuniones con diferentes sectores y referentes políticos, eclesiásticos y sociales. La mirada está puesta sobre estos encuentros, debido a la influencia que podría tener el Santo Padre en cada aspecto de la actualidad.
El Viaje Apostólico de noviembre incluirá Argentina, Uruguay y Perú. Primero visitará Uruguay y el 8 de noviembre llegará a Buenos Aires. El arribo será a Aeroparque. El 11 de noviembre a las 13.30 se hará una ceremonia de despedida en el aeropuerto de Ezeiza, antes de su partida a las 14 hacia Lima.
Viaje Apostólico: encuentros del 8 de noviembre
El lema de este viaje será “Bienvenidos todos: vayan y anuncien”, una idea fuerza que sienta las bases para la cantidad de reuniones que mantendrá el Papa en su estadía en Argentina. El primer encuentro, a su llegada, será con el presidente Javier Milei. Será el mismo 8 de noviembre. Su llegada a la Casa Rosada está prevista para las 17.20, cuando se hará una ceremonia de bienvenida. A las 17.30, el primer mandatario argentino tendrá su audiencia de 40 minutos.
A las 18.30, el mismo día, tendrá lugar el encuentro con autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento. Se espera que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, participe de las reuniones del primer day, al igual que el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva.
Viaje Apostólico: encuentros del 9 de noviembre
La primera visita que el Papa hará el domingo 9 de noviembre será al personal y los asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, donde más de 400 personas con discapacidad son atendidas de forma permanente. Muchos de ellos se encuentran allí por abandono o incapacidad de parte de sus familias. Se espera que León XIV dé un fuerte mensaje con referencia al recorte en discapacidad que hizo la gestión del poder ejecutivo actual.
Para las 16.10 está programado un nuevo discurso del Papa en el auditorio de la Universidad Católica Argentina en Puerto Madero. Allí estarán presentes empresarios, sindicalistas y representantes de diferentes movimientos sociales. Será el Encuentro con el mundo del trabajo.
Su siguiente reunión será a las 17.30 con líderes de comunidades cristianas y de diferentes tradiciones religiosas. Será en el Palacio San Martín, sede ceremonial del Ministerio de Relaciones Exteriores, y tendrá como punto fuerte el diálogo ecuménico e interreligioso.
Viaje Apostólico: encuentros del 10 y 11 de noviembre
Ya en Córdoba, su primer encuentro será con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales. El encuentro será a las 15.15 en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Córdoba capital. Se espera que participen las máximas autoridades de la Iglesia argentina.
El 11 de noviembre, otra vez en Buenos Aires y antes de partir rumbo a Perú, visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, popularmente conocido como la cárcel de Devoto. Aunque hay un traslado previsto al complejo penitenciario de Marcos Paz, allí se alojan más de 1.500 internos procesados y condenados de baja conflictividad.
A las 13.30, nuevamente en Ezeiza, se hará la ceremonia de despedida. A las 14 el papa León XIV y su comitiva de 150 acompañantes partirán rumbo a Lima.