"Yo no vengo a medias": la apuesta de Flavio Mendoza para conquistar Tucumán

El próximo viernes 27 de marzo, el Circo Ánima debutará en Tucumán con su propuesta "Abre tus alas", dirigida por Flavio Mendoza. El bailarin está de visita en la provincia con el motivo de las preparaciones para el gran show. La carpa se ubicará en la calle Catamarca 1116, precisamente en el estacionamiento del hipermercado Carrefour. Durante dos horas, los asistentes disfrutarán una experiencia inmersiva que fusiona destrezas físicas de alto impacto con un despliegue escenográfico único y diversos efectos sensoriales diseñados para cautivar a la audiencia.
La función cuenta con la participación de más de 35 artistas, quienes relatan la historia de tres cazadores de tormentas encargados de capturar las fuerzas naturales por orden de una voz suprema. Cada segmento del espectáculo busca transportar al espectador mediante un viaje visual y acrobacias de gran nivel. Gracias a este enfoque interactivo, el público atraviesa la función con todos los sentidos, convirtiéndose en parte integral de la narrativa artística.
Las palabras de Flavio Mendoza en Tucumán
Flavio Mendoza realizó una conferencia de prensa para promocionar el gran show que visita la provincia. "Yo me considero un tipo luchador, siempre que vengo a Tucumán trato de traer lo mejor que puedo", dijo el productor. "Yo no vengo a medias", mientras explicó los riesgos y costos de realizar giras con un circo, dando importancia al reconocimiento del interior.
"Se que nos va a ir muy bien en Tucumán, más allá de que está bueno el show, siento que me quieren, y eso está bueno", dijo con confianza frente a los periodistas con fe en su "último show". "Si yo no tuviera confianza de lo que va a pasar, no lo haría", aseguró con cariño por la provincia y la región.
Las caracteristicas del Circo Ánima
Durante la función, el público podrá percibir el viento y el frío en el rostro, una experiencia que despierta todos los sentidos y lo hace parte de la historia. La carpa es importada de Italia, tiene formato cilíndrico de 46 metros de diámetro y una superficie de 1.661 metros cuadrados, con capacidad para 1.600 espectadores. Incluye un sector VIP con butacas y asientos de cuero calefaccionados.
En el plano técnico, el montaje se destaca por su despliegue con una plataforma hidráulica ubicada al fondo del escenario que puede elevarse, girar y colocarse en posición vertical. También cuenta con una pasarela giratoria en el frente para crear efectos visuales. Todo el predio estará señalizado y los puntos de evacuación establecidos de acuerdo con las normas de seguridad vigentes.
Circo Ánima es una empresa familiar impulsada por Flavio Mendoza, un destacado productor de teatro que supo dejar su impronta a lo largo de los años con espectáculos como “Stravaganza Water in Art”, “Mahatma” y “Siddharta” que cautivaron a un gran número de espectadores y establecieron nuevos estándares de excelencia en el teatro y la revista musical.