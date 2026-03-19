"Yo no vengo a medias": la apuesta de Flavio Mendoza para conquistar Tucumán

El próximo viernes 27 de marzo, el Circo Ánima debutará en Tucumán con su propuesta "Abre tus alas", dirigida por Flavio Mendoza. El bailarin está de visita en la provincia con el motivo de las preparaciones para el gran show. La carpa se ubicará en la calle Catamarca 1116, precisamente en el estacionamiento del hipermercado Carrefour. Durante dos horas, los asistentes disfrutarán una experiencia inmersiva que fusiona destrezas físicas de alto impacto con un despliegue escenográfico único y diversos efectos sensoriales diseñados para cautivar a la audiencia.