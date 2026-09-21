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El Vaticano confirmó el itinerario completo del papa León XIV en Argentina: todos los detalles de su visita

El pontífice aterrizará el domingo 8 a las 16.30 en Aeroparque. El lunes visitará Claypole y la UCA, el martes viajará a Córdoba y el miércoles cerrará con una misa en la Basílica de Luján.

El Papa León XIV.
El Papa León XIV.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Vaticano confirmó que el papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre para cumplir con una agenda de actividades religiosas, institucionales y sociales.
  • El itinerario forma parte de una gira que incluye Uruguay y Perú. En el país, el pontífice recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján, reuniéndose con el Presidente y la sociedad.
  • Tras su paso por el país, la gira apostólica concluirá en Perú, consolidando el vínculo del pontífice con la región tras multitudinarias misas y encuentros interreligiosos.
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El Vaticano confirmó este lunes el itinerario completo que cumplirá el papa León XIV durante su visita a la Argentina, que se realizará entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades religiosas, institucionales y sociales en distintos puntos del país, con paradas en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.

La visita comenzará el domingo por la tarde con su llegada desde Montevideo y tendrá entre sus principales actividades un encuentro con el Presidente de la República en Casa Rosada, misas multitudinarias, una vigilia con jóvenes y visitas al Pequeño Cottolengo Don Orione y al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires.

El paso por la Argentina formará parte de un viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú, que se desarrollará entre el 6 y el 17 de noviembre. Durante sus cuatro días en el país, León XIV también se reunirá con obispos, representantes del mundo laboral, comunidades religiosas y miembros de la sociedad civil.

Domingo 8 de noviembre: llegada y encuentro con las autoridades

León XIV aterrizará en el Aeroparque Jorge Newbery a las 16.30, procedente de Montevideo. La primera jornada estará marcada por las actividades institucionales, con una visita a Plaza San Martín, la ceremonia oficial de bienvenida y reuniones con autoridades nacionales. A las 17 visitará el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia; a las 17.20 será la ceremonia de bienvenida en Casa Rosada; a las 17.50 el encuentro con el Presidente de la República; y a las 18.30 el encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Lunes 9 de noviembre: Cottolengo, misa y encuentro interreligioso

La segunda jornada combinará actividades sociales, religiosas y vinculadas con el mundo laboral. El Papa comenzará el día en Claypole y luego continuará su recorrido por distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. A las 9.15 visitará a los trabajadores y asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole; a las 11.30 presidirá una misa en el Monumento de los Españoles; a las 16.10 se reunirá con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA); a las 17.30 mantendrá un encuentro con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín; a las 18.45 celebrará vísperas con los obispos argentinos y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana; y a las 19.45 cenará con los obispos en la Casa Arzobispal.

Martes 10 de noviembre: viaje a Córdoba y vigilia con jóvenes

Córdoba será el eje del tercer día de la visita. El pontífice viajará por la mañana para celebrar una misa y reunirse con representantes de la Iglesia antes de regresar a Buenos Aires para encabezar una vigilia con jóvenes. A las 7.30 saldrá en avión desde Buenos Aires hacia Córdoba; a las 9 llegará al Aeropuerto Internacional de Córdoba; a las 10 presidirá una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar; a las 15.15 se reunirá con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales; a las 16.55 saldrá en avión desde Córdoba hacia Buenos Aires; a las 18.10 llegará al Aeroparque Jorge Newbery; y a las 20.15 encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Miércoles 11 de noviembre: visita a una cárcel, misa en Luján y despedida

El último día tendrá como protagonistas la agenda social y religiosa. León XIV comenzará la mañana en un establecimiento penitenciario, viajará posteriormente a Luján y finalmente se dirigirá a Ezeiza para abandonar el país. A las 8 visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires; a las 10 presidirá una misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján; a las 13.30 participará de la ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini; y a las 14 partirá en avión hacia Lima, Perú.

Con su partida hacia Lima, León XIV cerrará cuatro días de actividades en la Argentina y continuará la última etapa de su viaje apostólico por Sudamérica. La gira había comenzado el 6 de noviembre en Uruguay y finalizará el 17 en Perú, después de recorrer Montevideo, Paysandú, Florida, Buenos Aires, Córdoba, Luján, Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.

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