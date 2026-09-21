El Vaticano confirmó el itinerario completo del papa León XIV en Argentina: todos los detalles de su visita

Lunes 9 de noviembre: Cottolengo, misa y encuentro interreligioso

La segunda jornada combinará actividades sociales, religiosas y vinculadas con el mundo laboral. El Papa comenzará el día en Claypole y luego continuará su recorrido por distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. A las 9.15 visitará a los trabajadores y asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole; a las 11.30 presidirá una misa en el Monumento de los Españoles; a las 16.10 se reunirá con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA); a las 17.30 mantendrá un encuentro con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín; a las 18.45 celebrará vísperas con los obispos argentinos y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana; y a las 19.45 cenará con los obispos en la Casa Arzobispal.