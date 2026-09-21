El Canciller argentino quiere regalarle una camiseta de River al papa León XIV

Resumen para apurados
- El canciller Pablo Quirno planea regalarle una camiseta de River Plate al papa León XIV durante su visita oficial a Argentina del 8 al 11 de noviembre.
- Quirno busca adaptar el gesto al estricto protocolo de una gira con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, eligiendo el dorsal 14.
- La llegada del Sumo Pontífice representa un hito histórico, ya que será la primera visita papal a la Argentina tras casi cuatro décadas.
La visita del Papa León XIV a la Argentina tendrá una extensa agenda oficial, pero Pablo Quirno ya piensa en encontrar un espacio para sumar una particular iniciativa vinculada con River. El Canciller argentino reveló que pretende regalarle al Sumo Pontífice una camiseta del “Millonario” durante su estadía en el país.
En diálogo con Radio La Red, Quirno reconoció que primero deberá encontrar la manera de concretar la entrega dentro de las formalidades previstas para la visita. “Vamos a ver qué se puede hacer dentro de toda la parte protocolar”, explicó.
Sin embargo, inmediatamente dejó en claro su intención. “Siempre hay espacio para que River se cuele en alguna conversación”, expresó.
La particularidad no estará únicamente en la camiseta con la tradicional banda roja. Quirno también adelantó qué dorsal elegiría para personalizarla. “El 14, que además tienen los Borrachos del Tablón”, señaló.
El número está asociado a la barra de River y aparece habitualmente en sus banderas, remeras y grafitis. La referencia surge de la quiniela tradicional argentina, en la que el 14 representa al “borracho”.
La agenda del Papa León XIV en Argentina
La visita papal se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre. León XIV llegará al país durante la noche del domingo 8 y comenzará sus actividades oficiales al día siguiente en Buenos Aires.
El lunes 9 celebrará una Santa Misa en el Monumento de los Españoles y también tendrá actividades en la Universidad Católica Argentina (UCA), el Palacio San Martín, la Catedral y el Arzobispado.
El martes 10 viajará a Córdoba, mientras que el miércoles 11 cerrará su recorrido por el país con una Santa Misa en la Basílica Nuestra Señora de Luján.
La llegada de León XIV tendrá además un fuerte componente histórico. Será la primera visita oficial de un Sumo Pontífice a la Argentina en casi cuatro décadas. La anterior ocurrió en abril de 1987, cuando Juan Pablo II permaneció seis días en el país en el marco del cierre de la Jornada Mundial de la Juventud en Buenos Aires.