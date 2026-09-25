Italia endurece las reglas en las escuelas: qué cambia para los alumnos extranjeros

Cumpliendo con los compromisos asumidos en su agenda de gobierno, la primera ministra Giorgia Meloni formalizó una serie de medidas clave tras una semana de anticipaciones. El domingo pasado, la jefa de Estado anunció la iniciativa que busca abordar uno de los frentes políticos más complejos de la gestión en la península: el control de la migración en búsqueda de una mayor "integración", en un contexto donde los sectores de la oposición denuncian un adelantamiento de la campaña electoral. El decreto-ley recibió luz verde este jueves durante la reunión del Consejo de Ministros.