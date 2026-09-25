Italia endurece las reglas en las escuelas: qué cambia para los alumnos extranjeros
El Ejecutivo de Giorgia Meloni aprobó un decreto que fija un techo del 30% para alumnos extranjeros sin dominio de italiano y prohíbe el uso del velo islámico en las escuelas. La oposición denuncia una maniobra ideológica ante los próximos comicios.
Resumen para apurados
- Meloni aprobó este jueves en Italia un tope del 30% a alumnos extranjeros sin italiano y prohibió el velo en escuelas para promover la integración y evitar "clases-gueto".
- La norma regirá desde 2027 y prevé multas de hasta 1.000 euros. Surge con 900.000 alumnos extranjeros matriculados, equivalentes al 11,6% del sistema escolar nacional.
- La oposición acusó al oficialismo de impulsar una maniobra ideológica y electoralista, abriendo un debate sobre el multiculturalismo y el déficit presupuestario educativo.
Cumpliendo con los compromisos asumidos en su agenda de gobierno, la primera ministra Giorgia Meloni formalizó una serie de medidas clave tras una semana de anticipaciones. El domingo pasado, la jefa de Estado anunció la iniciativa que busca abordar uno de los frentes políticos más complejos de la gestión en la península: el control de la migración en búsqueda de una mayor "integración", en un contexto donde los sectores de la oposición denuncian un adelantamiento de la campaña electoral. El decreto-ley recibió luz verde este jueves durante la reunión del Consejo de Ministros.
El Gobierno aprobó así una normativa que fija un límite del 30% a la presencia de alumnos extranjeros con deficiencias en el dominio del idioma dentro de las aulas. Al mismo tiempo, la disposición prohíbe el uso del burka y el niqab en los centros escolares bajo el argumento de evitar el "enmascaramiento". La medida fija esta restricción para aquellos estudiantes que no hayan nacido en el país o cuenten con menos de dos años en el sistema de educación infantil local, catalogando estas decisiones como iniciativas de "sentido común".
Sanciones económicas y prohibiciones en las aulas
Con el objetivo expreso de evitar que los estudiantes locales queden "arrinconados y en minoría" —según las declaraciones emitidas por la mandataria en un plenario juvenil de su espacio político—, se estableció el tope del 30% para los alumnos con bajo conocimiento de italiano y el veto total al uso de prendas que cubran el rostro, como el velo islámico tradicional.
El decreto-ley estipula además que quienes incumplan esta regulación deberán afrontar multas de hasta 1.000 euros. Una sanción económica equivalente se aplicará a los padres de alumnos extranjeros que rechacen cursar las capacitaciones gratuitas del idioma local.
"Hoy aprobamos en el Consejo de Ministros el decreto sobre la educación. Un límite del 30% en las clases para los estudiantes que no conocen adecuadamente el italiano, más herramientas para aprender nuestro idioma y el fin del burka y el niqab en las escuelas", expresó Meloni a través de sus canales oficiales. Las autoridades indicaron que los cambios entrarán en vigencia a partir del ciclo lectivo 2027-2028.
Se trata de "medidas de sentido común que no dividen, sino que ayudan a integrar de verdad, evitando las clases-gueto y dando a todos los estudiantes las mismas oportunidades", fundamentó la mandataria.
Alcances del veto al enmascaramiento
La legislación incorpora de manera expresa la restricción de ingreso con cualquier elemento que dificulte la identificación facial. Esto abarca tanto al burka y al niqab como al uso de "mascarillas sin justificación médica o cascos", según detalló el ministro de Educación, Giuseppe Valditara. "No se podrá acceder al curso formativo si se pretende ingresar a la clase con el niqab", argumentó el funcionario.
Los detractores del Ejecutivo de ultraderecha sostienen que esta agenda busca frenar el avance de fuerzas rivales de extrema derecha de cara a los comicios del próximo año. Asimismo, señalaron que la propuesta intenta invisibilizar las deficiencias presupuestarias que atraviesa la enseñanza pública, encubriendo una batalla ideológica sobre el fenómeno migratorio.
Fuertes críticas de la oposición
Desde el bloque opositor acusaron a la administración central de priorizar disputas identitarias por encima de las necesidades pedagógicas de las instituciones. "Es un decreto vergonzoso que busca ocultar la incapacidad del gabinete para abordar los problemas reales del sistema de educación pública tras una nueva bandera ideológica", afirmó Elly Schlein, referente del Partido Demócrata.
En el tablero político, analistas señalan que la maniobra busca contener la proyección de Futuro Nacional, espacio fundado por el exgeneral Roberto Vannacci que alcanza cerca del 8% de intención de voto, en momentos donde la coalición gobernante enfrenta un escenario competitivo frente a la centroizquierda.
El debate por la integración multicultural
La plataforma de Futuro Nacional posicionó a los establecimientos educativos en el centro de su plataforma a favor de la repatriación de extranjeros, sosteniendo que la influencia de valores islámicos en los colegios compromete la identidad nacional.
De acuerdo con relevamientos de la Fundación ISMU citados por DW News, cerca de 900.000 alumnos de origen extranjero cursan estudios en territorio italiano, lo que equivale al 11,6% de la matrícula total. De ese grupo, cerca del 43% proviene de otras naciones europeas, mientras que un 32% cuenta con antecedentes familiares en el continente africano.
Si bien la cuestión migratoria representa un tema sensible en la agenda nacional, el porcentaje de población extranjera sobre el total del país se ubica en torno al 12% para 2025, un registro menor respecto a otros estados del bloque comunitario como España (19%) o Alemania (21%).