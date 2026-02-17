Secciones
Fracasó el proyecto para prohibir la burka y el niqab en España

La propuesta había sido presentada en el Congreso por los ultraderechistas Vox y PP. El PSOE de Pedro Sánchez votó en contra, pero llamó a dar un debate serio sin atacar la inmigración.

El Congreso de los Diputados de España rechazó este martes la proposición de ley impulsada por el partido ultraderechista Vox para prohibir el uso de las prendas islámicas niqab y burka en el espacio público.

La toma en consideración de la iniciativa fue rechazada con 177 votos en contra, de la coalición de gobierno y sus socios de izquierdas, frente a 170 votos a favor, pues al apoyo de Vox se sumaron el conservador Partido Popular (PP) y el regionalista UPN.

El PP había mostrado su voluntad de votar a favor de la proposición de ley de Vox, que finalmente no contó con los apoyos necesarios para que fuera debatida.

El burka y el niqab son dos atuendos femeninos originarios de Afganistán y el golfo Pérsico que en el primer caso oculta todo el cuerpo de la mujer y en el segundo solo deja al descubierto los ojos. La medida no afectan al hiyab o velo islámico, una prenda de vestir y seña de identidad religiosa que solo cubre el pelo y el cuello.

Según el texto presentado por Vox el pasado noviembre, el uso de prendas como el niqab o el burka tiene una "clarísima implicación de erradicación de la identidad personal de la mujer de la vida colectiva" y de "sometimiento al varón", además de representar "un grave riesgo para la seguridad".

La norma proponía también incluir un artículo en el Código Penal para castigar con hasta tres años de prisión a quienes impongan "de manera violenta, intimidación o cualquier forma de coacción" su uso.

Asimismo, instaba a modificar la ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social para que contemple la expulsión del territorio español de los mismos cuando cometan alguna infracción grave.

Por último, planteaba que la ley de protección de la seguridad ciudadana incluyera como infracción leve llevar niqab o burka.

Durante el debate, la diputada de Vox Blanca Armario definió el burka como una "mazmorra textil" y el uso de esta prenda como una "práctica incompatible con los valores fundamentales de Europa".

El PSOE y otros partidos pidieron debatir la prohibición sin caer en la xenofobia

Desde el PSOE, la diputada Andrea Fernández reconoció que indumentarias como el burka o el niqab "parten de lógicas machistas" y se abrió a mantener un debate "serio y riguroso" sobre el tema. "No queremos para otras lo que no queremos para nosotras mismas", puntualizó

Sin embargo, advirtió que "mezclar delincuencia con islam no tiene nada que ver con la dignidad de las mujeres, pero sí tiene mucho que ver con la xenofobia, con la polarización que pretenden trasladar a la sociedad española", en un mensaje a los ultraderechistas.

La iniciativa tampoco logró atraer a Junts, el partido de centroderecha de los independentistas catalanes, que hasta la víspera no se había pronunciado. La formación de Carles Puigdemont - informó el diario El País- finalmente presentó su propia iniciativa para legislar en ese sentido tras anunciar que no seguiría el juego a quienes desdeñó como “fascistas”.

Otros partidos como el Partido Nacionalista Vasco, Coalición Canaria y el propio PSOE se mostraron dispuestos a debatir el asunto, siempre que se desgaje del discurso contra la inmigración de la extrema derecha.

Países europeos como Bélgica, Francia, Suiza, Dinamarca o Bulgaria cuentan con leyes que prohíben el cubrimiento total del rostro en el espacio público, a menudo con el argumento de la seguridad o la promoción de valores de igualdad entre hombres y mujeres.

Además, otros como Alemania, Países Bajos, Austria o Noruega restringen parcialmente el uso del velo integral islámico en ciertos ámbitos como escuelas, hospitales o al conducir.

