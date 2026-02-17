Fracasó el proyecto para prohibir la burka y el niqab en España

El burka y el niqab son dos atuendos femeninos originarios de Afganistán y el golfo Pérsico que en el primer caso oculta todo el cuerpo de la mujer y en el segundo solo deja al descubierto los ojos. La medida no afectan al hiyab o velo islámico, una prenda de vestir y seña de identidad religiosa que solo cubre el pelo y el cuello.