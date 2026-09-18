Tres estudiantes murieron y otros ocho resultaron heridos en un tiroteo masivo en Filipinas

Un aviso que nadie tomó en cuenta

Según reconstruyeron las autoridades locales, el atacante advirtió a sus amigos antes de iniciar los disparos. El alcalde de Banga, Albert Palencia, detalló que el joven se sentó junto a sus allegados al mediodía y les dijo entre risas que se fueran a sus casas porque después del almuerzo pondría en marcha su plan. Al ser conocido por su perfil bromista, nadie le creyó; poco después, sacó un arma y comenzó a disparar contra los chicos en el patio.