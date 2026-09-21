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Italia no permite el uso de burka en las escuelas

Meloni anunció la prohibición del velo islámico en los establecimientos educativos y puso un límite al número de extranjeros en las aulas.

Giorgia Meloni.
Giorgia Meloni.
Hace 4 Hs

ROMA, Italia.- Italia prohibirá el uso del burka y del niqab, el velo islámico integral, en las escuelas y limitará el número de estudiantes extranjeros por clase, anunció este domingo la primera ministra de ultraderecha, Giorgia Meloni. Este país del sur de Europa es una de las puertas de entrada de migrantes a la Unión Europea, y la integración de los extranjeros es uno de los temas centrales de la campaña para las elecciones generales del próximo año.

“Se presentará una medida en el Consejo de Ministros para establecer un número máximo de estudiantes extranjeros por clase”, dijo Meloni en una reunión de las juventudes de su partido, Hermanos de Italia. Agregó que la disposición contempla la prohibición de burka y niqab en las aulas y que los padres de alumnos extranjeros con dificultades para integrarse en el sistema escolar aprendan italiano.

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El partido de extrema derecha Futuro Nacional (FN) pidió en julio que se tomen medidas más enérgicas contra el uso del burka en las escuelas. La formación, aún más a la derecha que el partido de Meloni, no forma parte de la coalición de gobierno y desde su lanzamiento en febrero ha subido con fuerza en las encuestas y representa un desafío para la primera ministra.

En Italia no se prohíbe la burka, ni en la escuela ni en lugares públicos, pero una ley de 1975 sanciona el uso sin justificación de cascos o prendas que dificulten la identificación de la persona. En 2008, el más alto tribunal administrativo de Italia clarificó que los velos pueden usarse por motivos religiosos o culturales, siempre que el rostro se muestre cuando sea necesaria una verificación de identidad.

Extranjeros

Italia ya limita el número de alumnos extranjeros en cada clase y Meloni no precisó cuál es el cambio que propone. Los estudiantes extranjeros representan cerca del 12% de los matriculados en las escuelas italianas, según el Instituto Nacional de Estadística (ISTAT).

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Desde 2010, el número de extranjeros se limita al 30% de una clase y de un centro escolar. La cota puede elevarse en casos que involucren a estudiantes con competencias lingüísticas adecuadas, como los nacidos en Italia, o reducirse cuando los escolares tengan un dominio insuficiente de la lengua.

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