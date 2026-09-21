Italia no permite el uso de burka en las escuelas

ROMA, Italia.- Italia prohibirá el uso del burka y del niqab, el velo islámico integral, en las escuelas y limitará el número de estudiantes extranjeros por clase, anunció este domingo la primera ministra de ultraderecha, Giorgia Meloni. Este país del sur de Europa es una de las puertas de entrada de migrantes a la Unión Europea, y la integración de los extranjeros es uno de los temas centrales de la campaña para las elecciones generales del próximo año.