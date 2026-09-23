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Una beca para viajar a Italia: ofrecen hasta 1.500 euros mensuales a jóvenes profesionales

La convocatoria está dirigida a personas de hasta 35 años con título universitario y experiencia en áreas como ambiente, biotecnología, tecnología espacial, alimentos y patrimonio cultural. Hay tiempo hasta el 30 de septiembre.

DE LATINOAMÉRICA A ITALIA. La Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana (IILA) buscan jóvenes profesionales para especializarse con una beca
DE LATINOAMÉRICA A ITALIA. La Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana (IILA) buscan jóvenes profesionales para especializarse con una beca
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La IILA ofrece en Italia becas de 1.500 euros mensuales a profesionales latinoamericanos de hasta 35 años para capacitarse, con inscripción abierta hasta el 30 de septiembre.
  • La estadía dura de 3 a 6 meses en áreas como biotecnología o energía. Requiere título universitario, preproyecto y carta de aceptación previa de una entidad italiana.
  • El programa busca profundizar la cooperación académica entre Italia y Latinoamérica, facilitando la inserción de investigadores y tecnólogos en proyectos de escala global.
Resumen generado con IA

Una estadía de hasta seis meses en Italia, una experiencia de especialización y una ayuda económica de 1.500 euros por mes. Esa es la propuesta de las becas IILA-MAECI/DGCS 2027, una convocatoria destinada a ciudadanos latinoamericanos que quieran profundizar sus conocimientos después de terminar una carrera universitaria.

La iniciativa pertenece a la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana (IILA) y cuenta con el financiamiento de la Dirección General para la Cooperación al Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 30 de septiembre de 2026.

La beca permite realizar una pasantía posuniversitaria, un curso de especialización o una actualización de conocimientos en una institución italiana o internacional con sede en Italia. La estadía puede durar entre tres y seis meses.

Cinco áreas para elegir

La convocatoria contempla propuestas vinculadas con distintos campos de estudio y trabajo. Entre ellos aparecen agroalimentos y tecnologías alimentarias, con temas como seguridad alimentaria y nuevas tecnologías aplicadas a los alimentos.

También pueden postularse proyectos relacionados con sostenibilidad ambiental y energías renovables, desde conservación de la biodiversidad y cambio climático hasta energías eólica, solar y geotérmica.

Otra de las áreas es ciencias de la vida y biotecnología, con prioridad para iniciativas vinculadas con salud, ambiente y alimentos. A esta se suma ciencias y tecnologías espaciales, que incluye desde observación de la Tierra y el Universo hasta ingeniería y tecnología satelital.

La quinta categoría está relacionada con patrimonio cultural y prácticas creativas contemporáneas, con propuestas que trabajen sobre patrimonio material e inmaterial, participación comunitaria y formación.

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Quiénes pueden postularse

La convocatoria establece una serie de requisitos. Pueden presentarse ciudadanos y residentes de los países latinoamericanos miembros de la IILA que tengan hasta 35 años. En el caso de candidatas con hijos, el límite se extiende un año por hijo, hasta un máximo de tres años.

Además, es necesario contar con un título universitario de grado relacionado con el área elegida y experiencia comprobable en ese campo. Los postulantes también deben estar trabajando, investigando o colaborando con una institución pública —preferentemente—, privada u ONG vinculada con la temática de la beca.

Uno de los puntos clave de la postulación es presentar un preproyecto concreto de trabajo, investigación o curso, que pueda desarrollarse durante la estadía. También se debe conseguir previamente una carta de aceptación de la institución italiana donde se realizará la actividad.

El conocimiento básico de italiano aparece como condición deseable, aunque no excluyente.

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Qué cubre la beca

Durante el período aprobado, los seleccionados recibirán 1.500 euros mensuales para gastos de alojamiento y alimentación. También tendrán un seguro contra enfermedades, accidentes y responsabilidad civil.

El programa no cubre los pasajes de ida y vuelta a Italia ni los gastos relacionados con la documentación necesaria para viajar y permanecer en el país. Además, la beca no puede combinarse con otra ayuda otorgada por entidades públicas italianas.

Para postularse, cada candidato debe buscar por su cuenta una institución italiana o internacional con sede en Italia y contactarla directamente. Una vez aceptado, deberá solicitar la carta que luego se incorpora a la candidatura.

La inscripción se realiza de forma online a través de la IILA y las postulaciones pueden presentarse en español, portugués o francés.

El plazo vence el 30 de septiembre de 2026. Las candidaturas incompletas o enviadas fuera de término no serán consideradas. El formulario de postulación está disponible en la convocatoria oficial de la IILA.

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