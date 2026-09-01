Alemania acusa a Rusia por el ataque con drones en el aeropuerto de Leipzig y anuncia represalias
El Gobierno alemán responsabilizó a Moscú por el ataque híbrido ocurrido el 4 de agosto en el aeropuerto de Leipzig. Como respuesta, anunció el cierre del consulado ruso en Bonn. La Unión Europea y varios líderes europeos expresaron su respaldo a Alemania.
Resumen para apurados
- Alemania acusó este martes a Rusia por el ataque con drones del 4 de agosto en el aeropuerto de Leipzig y anunció el cierre del consulado ruso en Bonn como represalia.
- La investigación halló componentes típicos de Moscú y Berlín denunció una campaña de guerra híbrida contra sus intereses en el marco del conflicto en Ucrania.
- La Unión Europea, Francia e Italia respaldaron a Alemania, abriendo la puerta a nuevas sanciones conjuntas y profundizando la tensión diplomática con Rusia.
El Gobierno de Alemania acusó este martes a Rusia de estar detrás del ataque con drones ocurrido el 4 de agosto en el aeropuerto de Leipzig y anunció una serie de medidas de represalia, entre ellas el cierre del consulado general ruso en Bonn.
La acusación fue formulada por el ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, durante una conferencia de prensa en Berlín junto al ministro de Relaciones Exteriores, Johann Wadephul. Según el funcionario, la investigación permitió vincular el episodio con las operaciones híbridas que Moscú lleva adelante contra intereses vinculados con Ucrania.
“Rusia es responsable del ataque híbrido del 4 de agosto en Leipzig”, afirmó Dobrindt.
El ministro sostuvo que los componentes encontrados en los drones son similares a los utilizados en otras acciones atribuidas a Rusia. También destacó el nivel técnico de los responsables del ataque.
Como consecuencia de la investigación, Alemania decidió cerrar el consulado general de Rusia en Bonn el viernes 18 de septiembre, en una nueva escalada de la tensión diplomática entre ambos países.
Alemania denuncia una campaña de ataques híbridos
Dobrindt advirtió que el episodio ocurrido en Leipzig no puede ser considerado un hecho aislado. Según el ministro, Alemania se encuentra expuesta de manera permanente a acciones híbridas que atribuye a Moscú.
A pesar de la gravedad de la situación, el funcionario remarcó que Alemania “no está en guerra”.
El concepto de “guerra híbrida” comprende una serie de acciones que pueden combinar operaciones de espionaje, sabotaje, ciberataques, desinformación y otras formas de presión sin llegar a constituir formalmente un enfrentamiento militar directo.
La investigación sobre el incidente del aeropuerto de Leipzig se convirtió así en un nuevo foco de tensión entre Alemania y Rusia, en un contexto marcado por la guerra en Ucrania y el creciente enfrentamiento entre Moscú y los países europeos.
La Unión Europea respaldó a Alemania
La acusación alemana recibió rápidamente el respaldo de distintos líderes europeos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó su “plena solidaridad” con Alemania y calificó el episodio como un ataque híbrido ruso.
Von der Leyen señaló que conversó con el canciller alemán Friedrich Merz y aseguró que la Unión Europea permanecerá unida frente a lo que definió como una escalada de acciones graves.
También Francia respaldó a Alemania. El presidente Emmanuel Macron manifestó su solidaridad con el Gobierno alemán y apoyó la posibilidad de adoptar nuevas sanciones europeas contra Rusia.
Macron sostuvo que, frente a la escalada, los países europeos deben mantener la unidad y reforzar su apoyo a Ucrania.
Meloni también respaldó a Alemania
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se sumó a las expresiones de respaldo y advirtió que cualquier ataque híbrido contra uno de los países aliados constituye una preocupación para todos.
“La seguridad de nuestros aliados es la seguridad de todos”, afirmó Meloni, quien sostuvo además que los intentos de generar divisiones entre los países europeos fracasarán y que este tipo de acciones recibirán una respuesta conjunta.
De esta manera, el episodio del aeropuerto de Leipzig abrió un nuevo capítulo en la confrontación entre Alemania y Rusia, con Berlín dispuesto a adoptar medidas diplomáticas y sus principales socios europeos alineados en respaldo al Gobierno alemán.