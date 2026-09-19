Dictarán clases gratuitas de coreano para estudiantes de secundaria de Tucumán

La expansión de la cultura coreana por todo el mundo ya es un hecho. En los últimos años, el K-pop y los K-dramas invadieron todas las plataformas de streaming de video y de música. En respuesta a la creciente popularidad y consecuente demanda de contenido relacionado con las tradiciones más propias de Corea del Sur, en Tucumán se dictará un taller de coreano para estudiantes de secundaria.