Dictarán clases gratuitas de coreano para estudiantes de secundaria de Tucumán

Resumen para apurados
- Estudiantes secundarios de San Miguel de Tucumán acceden este ciclo a clases gratuitas de coreano, impulsadas por el auge del interés juvenil en la cultura asiática.
- La iniciativa, iniciada en mayo, cuenta con material provisto por la Embajada de Corea del Sur y se divide en comisiones iniciales y avanzadas en tres sedes escolares.
- El programa afianza el intercambio cultural aprovechando el fenómeno del K-pop y busca abrir oportunidades formativas e idiomáticas para los jóvenes tucumanos.
La expansión de la cultura coreana por todo el mundo ya es un hecho. En los últimos años, el K-pop y los K-dramas invadieron todas las plataformas de streaming de video y de música. En respuesta a la creciente popularidad y consecuente demanda de contenido relacionado con las tradiciones más propias de Corea del Sur, en Tucumán se dictará un taller de coreano para estudiantes de secundaria.
La propuesta está dirigida a estudiantes de todos los establecimientos educativos de San Miguel de Tucumán. Busca generar espacios con clases de calidad y oportunidades de integración social para los asistentes. Aunque el ciclo empezó en mayo, las inscripciones continúan abiertas en diferentes puntos de la capital.
Curso de coreano para estudiantes de secundaria
El creciente interés en la cultura coreana y los fenómenos asociados a la Hallyu –ola coreana– como la música, las series y películas, la vestimenta tradicional, la historia y las artes contemporáneas fueron el origen de esta iniciativa académica. El taller tiene como propósito funcionar como introducción para los estudiantes en la lengua coreana y favorecer el acercamiento intercultural mediante propuestas dinámicas y lúdicas.
Los alumnos en la cursada tendrán una aproximación a la presentación de la cultura y el idioma coreano, el reconocimiento del alfabeto Hangul con sus vocales y fonemas y la práctica de saludos y presentaciones cotidianas. También se entregará material didáctico de forma gratuita provisto por la Embajada de Corea del Sur.
Cómo inscribirse al curso de coreano
El ciclo inició con la distribución del material de estudio. Se crearon comisiones de nivel inicial para quienes recién empiezan y de nivel avanzado para quienes hicieron la cursada el año anterior. Las inscripciones están abiertas y las clases se dictan en las siguientes sedes:
Escuela Secundaria Congreso de Tucumán
Nivel Inicial: Lunes de 17:30 a 19:00
Nivel Inicial / Avanzado: Jueves de 12:00 a 13:15
Liceo Remedios de Escalada de San Martín
Nivel Inicial: Martes de 17:30 a 19:00
Escuela de Comercio N.º 1 General Manuel Belgrano
Nivel Inicial: Miércoles de 19:00 a 20:30
Estudiantes del curso de coreano compartieron su experiencia
Estudiantes de diferentes escuelas y colegios contaron su experiencia en el taller. Joaquín, alumno del Liceo Remedios de Escalada de San Martín, contó que tenía curiosidad por aprender coreano. “Jamás había tenido ningún contacto hasta ahora con la cultura coreana y me parece cada vez más interesante”, dijo.
Jazmín, alumna del Colegio Nacional, dijo sobre su elección: “Lo hice porque a mí me encanta el coreano. Yo conocí el idioma por el K-pop y los K-dramas, y me encantan tanto los grupos que quiero aprender el idioma y saber qué es lo que cantan, qué es lo que dicen y también aprender otro idioma”.