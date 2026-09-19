SociedadEducación

Dictarán clases gratuitas de coreano para estudiantes de secundaria de Tucumán

Las clases están destinadas a estudiantes secundarios de la capital tucumana y cuentan con material didáctico gratuito.

Dictarán clases gratuitas de coreano para estudiantes de secundaria de Tucumán
Foto: Secretaría de Comunicación Pública de Tucumán
Por Milagro Corbalán Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Estudiantes secundarios de San Miguel de Tucumán acceden este ciclo a clases gratuitas de coreano, impulsadas por el auge del interés juvenil en la cultura asiática.
  • La iniciativa, iniciada en mayo, cuenta con material provisto por la Embajada de Corea del Sur y se divide en comisiones iniciales y avanzadas en tres sedes escolares.
  • El programa afianza el intercambio cultural aprovechando el fenómeno del K-pop y busca abrir oportunidades formativas e idiomáticas para los jóvenes tucumanos.
Resumen generado con IA

La expansión de la cultura coreana por todo el mundo ya es un hecho. En los últimos años, el K-pop y los K-dramas invadieron todas las plataformas de streaming de video y de música. En respuesta a la creciente popularidad y consecuente demanda de contenido relacionado con las tradiciones más propias de Corea del Sur, en Tucumán se dictará un taller de coreano para estudiantes de secundaria.

Quién es Luciana Barroso, la salteña que conquistó a Matt Damon y brilló junto a él en Corea del Sur

Quién es Luciana Barroso, la salteña que conquistó a Matt Damon y brilló junto a él en Corea del Sur

La propuesta está dirigida a estudiantes de todos los establecimientos educativos de San Miguel de Tucumán. Busca generar espacios con clases de calidad y oportunidades de integración social para los asistentes. Aunque el ciclo empezó en mayo, las inscripciones continúan abiertas en diferentes puntos de la capital.

Curso de coreano para estudiantes de secundaria

El creciente interés en la cultura coreana y los fenómenos asociados a la Hallyu –ola coreana– como la música, las series y películas, la vestimenta tradicional, la historia y las artes contemporáneas fueron el origen de esta iniciativa académica. El taller tiene como propósito funcionar como introducción para los estudiantes en la lengua coreana y favorecer el acercamiento intercultural mediante propuestas dinámicas y lúdicas.

Corea del Sur reabrió su mercado para la carne aviar argentina

Corea del Sur reabrió su mercado para la carne aviar argentina

Los alumnos en la cursada tendrán una aproximación a la presentación de la cultura y el idioma coreano, el reconocimiento del alfabeto Hangul con sus vocales y fonemas y la práctica de saludos y presentaciones cotidianas. También se entregará material didáctico de forma gratuita provisto por la Embajada de Corea del Sur.

Cómo inscribirse al curso de coreano

El ciclo inició con la distribución del material de estudio. Se crearon comisiones de nivel inicial para quienes recién empiezan y de nivel avanzado para quienes hicieron la cursada el año anterior. Las inscripciones están abiertas y las clases se dictan en las siguientes sedes:

Escuela Secundaria Congreso de Tucumán

Nivel Inicial: Lunes de 17:30 a 19:00

Nivel Inicial / Avanzado: Jueves de 12:00 a 13:15

Liceo Remedios de Escalada de San Martín

Nivel Inicial: Martes de 17:30 a 19:00

Escuela de Comercio N.º 1 General Manuel Belgrano

Nivel Inicial: Miércoles de 19:00 a 20:30

Estudiantes del curso de coreano compartieron su experiencia

Estudiantes de diferentes escuelas y colegios contaron su experiencia en el taller. Joaquín, alumno del Liceo Remedios de Escalada de San Martín, contó que tenía curiosidad por aprender coreano. “Jamás había tenido ningún contacto hasta ahora con la cultura coreana y me parece cada vez más interesante”, dijo.

Jazmín, alumna del Colegio Nacional, dijo sobre su elección: “Lo hice porque a mí me encanta el coreano. Yo conocí el idioma por el K-pop y los K-dramas, y me encantan tanto los grupos que quiero aprender el idioma y saber qué es lo que cantan, qué es lo que dicen y también aprender otro idioma”.

Temas Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Soberanía punk en el norte: Cadena Perpetua trae su nuevo disco

Soberanía punk en el norte: Cadena Perpetua trae su nuevo disco

Lo más popular
Adorni mantiene la custodia, se mueve en un auto oficial y prepara su descargo por la evolución de su patrimonio
1

Adorni mantiene la custodia, se mueve en un auto oficial y prepara su descargo por la evolución de su patrimonio

Los entretelones de la batalla por la Capital: tres lanzados, un casillero vacío y un no “candidato”
2

Los entretelones de la batalla por la Capital: tres lanzados, un casillero vacío y un no “candidato”

Camino del Perú: piden saber qué pasó con la autovía proyectada hace 10 años
3

Camino del Perú: piden saber qué pasó con la autovía proyectada hace 10 años

Monstruos
4

Monstruos

Narcotráfico en Tucumán: se escapó un “capsulero” del hospital Padilla
5

Narcotráfico en Tucumán: se escapó un “capsulero” del hospital Padilla

Ranking notas premium
Los entretelones de la batalla por la Capital: tres lanzados, un casillero vacío y un no “candidato”
1

Los entretelones de la batalla por la Capital: tres lanzados, un casillero vacío y un no “candidato”

Un taficeño al frente del PRO-Tucumán y los dardos de dirigentes de Masso a Milei
2

Un taficeño al frente del PRO-Tucumán y los dardos de dirigentes de Masso a Milei

Habrá cuatro nuevas cabinas de peaje en el NOA y se podrá pagar con “telepase”
3

Habrá cuatro nuevas cabinas de peaje en el NOA y se podrá pagar con “telepase”

El difícil arte de desatar el nudo gordiano de “Las Pirámides”
4

El difícil arte de desatar el nudo gordiano de “Las Pirámides”

Condenan a tres años de prisión condicional a dos jóvenes por planificar ataques contra la comunidad judía en Tucumán
5

Condenan a tres años de prisión condicional a dos jóvenes por planificar ataques contra la comunidad judía en Tucumán

Más Noticias
Accidente de avión en Libia: detienen a los dos pilotos por estar ebrios

Accidente de avión en Libia: detienen a los dos pilotos por estar ebrios

Día del Empleado de Comercio 2026: cambiaron la fecha y hay una novedad para los trabajadores

Día del Empleado de Comercio 2026: cambiaron la fecha y hay una novedad para los trabajadores

Chechu Bonelli reveló cómo logro superar su separación de Darío Cvitanich

Chechu Bonelli reveló cómo logro superar su separación de Darío Cvitanich

Personal doméstico: cuánto se pagará la hora de limpieza en octubre de 2026

Personal doméstico: cuánto se pagará la hora de limpieza en octubre de 2026

Mirtha Legrand tiene una neumopatía: qué es y cuáles son sus síntomas

Mirtha Legrand tiene una neumopatía: qué es y cuáles son sus síntomas

Alerta naranja por tormentas en el norte argentino: tres provincias tendrán precipitaciones potentes

Alerta naranja por tormentas en el norte argentino: tres provincias tendrán precipitaciones potentes

Entradas para la despedida de Messi: cuándo saldrían a la venta, dónde comprarlas y cuánto costarían

Entradas para la despedida de Messi: cuándo saldrían a la venta, dónde comprarlas y cuánto costarían

La polémica frase que la tucumana Sol Abraham dijo antes de apagar las luces de Gran Hermano

La polémica frase que la tucumana Sol Abraham dijo antes de apagar las luces de Gran Hermano

Comentarios