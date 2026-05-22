Desregulaciones: el Gobierno va por la libre navegación fluvial y la apertura total del mercado inmobiliario
El Ejecutivo ultima un paquete de 10 leyes que enviará al Congreso. El plan busca eliminar la exclusividad de la bandera nacional en los ríos y terminar con la matriculación obligatoria para agentes inmobiliarios.
Resumen para apurados
- El Ministerio de Desregulación presentará en el Congreso un paquete de 10 leyes para abrir el mercado inmobiliario y permitir la libre navegación fluvial extranjera en el país.
- La iniciativa de Sturzenegger busca reducir costos logísticos eliminando la exclusividad de la bandera nacional y terminar con la matriculación inmobiliaria obligatoria.
- Estas reformas buscan fomentar la competencia y desburocratizar el sector financiero, marcando un cambio estructural clave en la economía impulsada por la gestión de Milei.
El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger, tiene listo el próximo paso de su plan de reformas. Con un avance del 95% en su redacción, el nuevo paquete legislativo apunta a tres ejes centrales: logística fluvial, servicios inmobiliarios y el sector financiero.
Navegación: el fin del monopolio de bandera
El punto más ambicioso es la reforma del decreto-ley de cabotaje (19.492). El Gobierno busca habilitar la libre navegación de barcos extranjeros en ríos interiores, eliminando la exclusividad actual para la bandera nacional.
El objetivo es bajar los costos logísticos para los productores. Los trabajadores de buques extranjeros no estarían sujetos a los convenios colectivos locales, lo que reduciría drásticamente el costo del flete.
Mercado inmobiliario: desprofesionalización y competencia
La propuesta busca una "liberalización total" del sector. El proyecto contempla la eliminación de la matriculación obligatoria. Es decir que cualquier persona podría intermediar en operaciones inmobiliarias sin título profesional.
Además promueve el fin de los honorarios mínimos. Se eliminan los aranceles fijos para fomentar la competencia de precios.
Finanzas y Seguros
El paquete incluye una reforma para desburocratizar el sector de seguros y facilitar el acceso al crédito, especialmente para las PyMEs, al buscar una mayor competitividad en los instrumentos financieros de inversión.
Esta iniciativa forma parte de un combo de 10 proyectos que el Ejecutivo presentaría hoy, en sintonía con la "Ley Hojarasca" y el "Super-RIGI". Según fuentes oficiales, la letra chica está prácticamente cerrada y solo resta la validación final de la mesa política de Javier Milei.