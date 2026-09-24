Milei ratificó las tres prioridades de su programa económico

Resumen para apurados
- El presidente Javier Milei ratificó en Nueva York sus metas de crecimiento, menor inflación y baja de pobreza, ante inversores para defender su gestión en el marco de la ONU.
- Acompañado por su equipo económico, Milei defendió el superávit fiscal frente a gestiones previas, en una jornada donde la OCDE proyectó un avance del 2,6% para el país.
- El Ejecutivo confía en afianzar la estabilidad de precios y promover la inteligencia artificial para atraer inversiones, a la espera de las nuevas mediciones del Indec.
“Nuestra prioridad es que la economía siga creciendo, que la inflación continúe bajando y que la pobreza siga cayendo”. En esta frase, el presidente Javier Milei destacó en Nueva York las tres metas de su programa de Gobierno. Este año, el Producto Bruto Interno (PBI) seguirá en la senda de la expansión, aunque no al ritmo deseado por la Casa Rosada. La inflación tiende a estabilizarse por debajo del 2% mensual, lo que marcaría el proceso de desaceleración. Y la pobreza estaría en descenso, producto de aquella estabilidad en los precios de los alimentos. En este sentido, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá hoy la Evolución de la Pobreza y de la Indigencia correspondiente al primer semestre del año.
Mientras el jefe de Estado se encuentra participando de la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en los Estados Unidos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) pronosticó un menor crecimiento para este año en la Argentina, con una mejora de la actividad del 2,6% y una menor inflación, con una variación anual del 30,8%.
Las previsiones del organismo muestran variaciones de las proyecciones trazadas en el último reporte en junio pasado. En el PBI, se observa un empeoramiento ya que esperaba un avance del 2,8% y en la estimación inflacionaria se da una mejora respecto al 31,1% previo.
Junto al ministro de Economía, Luis Caputo, el Presidente sostuvo que Argentina estaría “entre un 18 y 20% de crecimiento”, dentro de los cuatro años de su gestión, y lo comparó con el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, “que creció 1,5” con un índice OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) subiendo a 7 puntos. “Mauricio Macri cayó 3,9 con el OCDE creciendo tipo 6-7 puntos. Alberto Fernández recuperó la caída de Macri en un mundo de 5-6 y nosotros vamos a estar creciendo 18, tres veces más que lo que crece la OCDE. Y la inflación, que Néstor Kirchner la recibió en 3,7 y la devolvió en 8.3; Cristina la recibió en 8,3 y la entregó en 25, Macri la recibió en 25, la entregó en 55; y Alberto, que la recibió en 54 y la dejó en 200, nosotros de 200, si lo tomas en minorista, porque si es mayorista, es en términos de 300, la estamos dejando, este año, entre el 30 y el 20% (sic)”, explicó el mandatario argentino.
Por otro lado, también señaló que “están cumpliendo todas las promesas” que realizaron durante la campaña presidencial en 2023 porque “terminaron con la inseguridad” debido a que antes había “9.000 piquetes por año y hoy son cero”.
Una conferencia
Por otra parte, Milei participó de la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad, con el acompañamiento del Instituto Republicano Internacional, en el Citibank de Nueva York. Allí disertó sobre la gestión, la apertura diplomática y la Inteligencia Artificial. “Hoy vengo a hablarles de los valores de Occidente, de la libertad económica y la seguridad estratégica de una Nación y sobre cómo hemos relacionado estos tres pilares durante el ejercicio de nuestro Gobierno”, exclamó Milei tras su intervención en la Asamblea de la ONU, y ante intelectuales, académicos, empresarios, inversores, líderes de organizaciones de la sociedad civil y representantes de centros de pensamiento de EEUU y América latina.
“Estos elementos son centrales para el desarrollo de nuestras sociedades y para recuperar la grandeza”, agregó Milei, “Argentina se pasó una buena parte de su historia reciente demostrando qué pasa cuando el Estado insiste en impedir el derecho de propiedad; cuando éste es atacado, violentado, vulnerado, cuando se cobran impuestos o se regula”.
“Los valores de Occidente, la libertad económica y la seguridad estratégica de nuestras Naciones, se defienden sacándole poder al Leviatán y devolviéndoselo a la gente que crea, invierte y construye el futuro”, indicó el Presidente, “estábamos frente al abismo”, y sin embargo, “hicimos lo que nunca hizo nadie en la economía argentina, cortar con el déficit fiscal”, y “en ningún momento rompimos los contratos, porque éstos son una cuestión de índole moral para nosotros”.
Milei ratificó ante su auditorio el rumbo económico y la importancia de las reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo en el Congreso de la Nación. “El país lleva tres años de crecimiento consecutivo por primera vez en décadas y sacamos a 14 millones de personas de la pobreza”, afirmó, “esta nueva previsibilidad argentina, junto a nuestra capacidad diplomática, abrieron puertas que estaban cerradas hace décadas”.
Finalmente, Milei expresó que el país se encuentra en “un momento bisagra” y a las “puertas de una nueva revolución tecnológica que cambiará tanto nuestra economía como nuestros Gobiernos”, y volvió a caracterizar las potencialidades para la apertura económica. “Estoy hablando de la inteligencia artificial”, dijo y ante los escépticos afirmó que “no vamos a sumarnos al club de los que aterrorizan a la ciudadanía para imponer leyes que les dan más poder y privilegios a ellos mismos”.
El mandatario se encuentra acompañado por el canciller, Pablo Quirno; el ministro Caputo; y el embajador en Estados Unidos, Alec Oxenford.