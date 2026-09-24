Milei ratificó las tres prioridades de su programa económico

Junto al ministro de Economía, Luis Caputo, el Presidente sostuvo que Argentina estaría “entre un 18 y 20% de crecimiento”, dentro de los cuatro años de su gestión, y lo comparó con el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, “que creció 1,5” con un índice OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) subiendo a 7 puntos. “Mauricio Macri cayó 3,9 con el OCDE creciendo tipo 6-7 puntos. Alberto Fernández recuperó la caída de Macri en un mundo de 5-6 y nosotros vamos a estar creciendo 18, tres veces más que lo que crece la OCDE. Y la inflación, que Néstor Kirchner la recibió en 3,7 y la devolvió en 8.3; Cristina la recibió en 8,3 y la entregó en 25, Macri la recibió en 25, la entregó en 55; y Alberto, que la recibió en 54 y la dejó en 200, nosotros de 200, si lo tomas en minorista, porque si es mayorista, es en términos de 300, la estamos dejando, este año, entre el 30 y el 20% (sic)”, explicó el mandatario argentino.