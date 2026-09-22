¿Por qué una jueza declaró la inconstitucionalidad de la ley penal juvenil para un chico de 14 años?

Resumen para apurados
- Una jueza declaró inconstitucional la ley penal juvenil para un chico de 14 años acusado de tentativa de robo, al considerar que vulnera el principio de no regresividad.
- La magistrada ordenó la intervención del sistema de protección integral tras los cambios normativos que redujeron la edad de imputabilidad en Argentina.
- La resolución sienta un precedente judicial clave frente a la baja de imputabilidad y abre el debate sobre los límites de la persecución penal a menores.
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