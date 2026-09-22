Polémica resolución

¿Por qué una jueza declaró la inconstitucionalidad de la ley penal juvenil para un chico de 14 años?

El fallo consideró que perseguir penalmente al adolescente por una tentativa de robo vulnera el principio de no regresividad y ordenó la intervención del sistema de protección integral.

La ley bajó la edad de imputabilidad en Argentina.
La ley bajó la edad de imputabilidad en Argentina.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Una jueza declaró inconstitucional la ley penal juvenil para un chico de 14 años acusado de tentativa de robo, al considerar que vulnera el principio de no regresividad.
  • La magistrada ordenó la intervención del sistema de protección integral tras los cambios normativos que redujeron la edad de imputabilidad en Argentina.
  • La resolución sienta un precedente judicial clave frente a la baja de imputabilidad y abre el debate sobre los límites de la persecución penal a menores.
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