SociedadEn las redes

¿Tu Spotify se llenó de canciones que no elegiste? Hay una nueva forma de corregirlo

La nueva opción ya comenzó a desplegarse en celulares para usuarios Free y Premium. Permite sacar la música infantil y familiar del perfil de gustos sin bloquearla ni dejar de escucharla.

NUEVA OPCIÓN. Spotify suma un control para que la música infantil no altere tus recomendaciones.
NUEVA OPCIÓN. Spotify suma un control para que la música infantil no altere tus recomendaciones. / CAPTURA DE PANTALLA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Spotify lanzó una función en su app móvil para que la música infantil y familiar no distorsione las recomendaciones personalizadas de usuarios Free y Premium.
  • La herramienta se activa desde los ajustes de la cuenta. Antes, reproducir canciones para niños afectaba directamente las listas automáticas como el Descubrimiento Semanal.
  • La medida tiene efecto retroactivo y evitará que estos temas condicionen balances como el Wrapped anual, garantizando una personalización mucho más fiel a largo plazo.
Resumen generado con IA

Hay canciones que escuchamos porque realmente nos gustan y otras que terminan sonando porque alguien más agarró el celular o porque una playlist quedó de fondo. Por eso, ahora las recomendaciones de Spotify pueden corregirse un poco mejor: la plataforma sumó una función para evitar que la música infantil y familiar influya en el algoritmo personal.

La novedad estará disponible tanto para cuentas Free como Premium y la idea es simple: seguir escuchando esas canciones cuando haga falta, pero sin que después aparezcan condicionando el Inicio, el Descubrimiento Semanal, los Daily Mix o incluso el Wrapped.

Qué cambia realmente en Spotify

Hasta ahora, reproducir varias veces canciones infantiles, bandas sonoras o música pensada para chicos podía terminar modificando lo que Spotify entendía como gusto personal.

NUEVA OPCIÓN. Spotify suma un control para que la música infantil no altere tus recomendaciones. NUEVA OPCIÓN. Spotify suma un control para que la música infantil no altere tus recomendaciones. / CAPTURA DE PANTALLA

Con la nueva opción, ese contenido puede quedar fuera del llamado "perfil de gustos", que es la interpretación que hace la plataforma sobre lo que escuchamos y utiliza para construir recomendaciones personalizadas.

Cómo activar la nueva función

El cambio se hace desde la aplicación y lleva pocos pasos.

Hay que tocar la foto de perfil en la parte superior, ingresar en “Configuración y privacidad” y después abrir “Contenido y visualización”.

Dentro de “Preferencias de contenido” aparecerá la opción “Incluir música infantil y familiar en tu perfil de gustos”. Para que esas reproducciones dejen de afectar las recomendaciones, hay que desactivarla. 

Spotify aclara que el cambio puede tardar hasta 48 horas en reflejarse por completo. En listas que se actualizan una vez por semana, como Descubrimiento Semanal, el efecto puede demorarse hasta la próxima renovación.

Qué tipo de música se puede excluir

Spotify incluye dentro de esta categoría bandas sonoras de películas animadas o familiares, canciones de programas de televisión, música de personajes infantiles, covers, canciones para chicos, nanas y temas educativos. 

No todo lo que sea apto para niños entra automáticamente. Por ejemplo, una canción popular sin contenido explícito no necesariamente será clasificada como música infantil o familiar.

También funciona con lo que escuchaste antes

Uno de los detalles más útiles es que la herramienta tiene efecto retroactivo. Al desactivar la opción, la música infantil y familiar que ya se reprodujo deja de influir en las recomendaciones y tampoco contará para algunos datos de Wrapped, como canciones o artistas más escuchados. 

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas SpotifyArgentinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales?
1

¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales?

Presupuesto Nacional 2027: Jaldo se plantó y peligra el apoyo de los dialoguistas en el Congreso
2

Presupuesto Nacional 2027: Jaldo se plantó y peligra el apoyo de los dialoguistas en el Congreso

Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales
3

Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales

Investigan a tres sospechosos por una estafa de $10 millones a una pensionada del Subsidio de Salud
4

Investigan a tres sospechosos por una estafa de $10 millones a una pensionada del Subsidio de Salud

Arranca la Expo Agro Ganadera en Tucumán: drones, remates y tradición en Cebil Redondo
5

Arranca la Expo Agro Ganadera en Tucumán: drones, remates y tradición en Cebil Redondo

Ranking notas premium
¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales?
1

¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales?

¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?
2

¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?

Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales
3

Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales

Los incidentes en Graneros agruparon a la oposición en la Legislatura
4

Los incidentes en Graneros agruparon a la oposición en la Legislatura

El camino del Bernel, la otra opción que gana adeptos para evitar el caos del Camino del Perú
5

"El camino del Bernel", la otra opción que gana adeptos para evitar el caos del Camino del Perú

Más Noticias
Así funcionarán los servicios municipales durante el feriado del 24 de septiembre en Tucumán

Así funcionarán los servicios municipales durante el feriado del 24 de septiembre en Tucumán

Flores y colores en la peatonal: ¿qué te parece el nuevo rincón primaveral?

Flores y colores en la peatonal: ¿qué te parece el nuevo rincón primaveral?

Viviana Canosa reveló qué jugador de fútbol le escribió y contó la propuesta que aceptó después de siete años

Viviana Canosa reveló qué jugador de fútbol le escribió y contó la propuesta que aceptó después de siete años

Cuánto cobrará en octubre un camionero con el nuevo aumento acordado por el gremio de Moyano

Cuánto cobrará en octubre un camionero con el nuevo aumento acordado por el gremio de Moyano

Sismo en Salta esta madrugada: un temblor leve se registró cerca de Cafayate

Sismo en Salta esta madrugada: un temblor leve se registró cerca de Cafayate

Quién es Frederick Anderson, el diseñador de New York Fashion Week que hace su crochet en Buenos Aires

Quién es Frederick Anderson, el diseñador de New York Fashion Week que hace su crochet en Buenos Aires

Familias piden lugar afuera del Hospital de Niños

Familias piden lugar afuera del Hospital de Niños

Por qué el Camino del Perú ya no puede pensarse como ruta

Por qué el Camino del Perú ya no puede pensarse como ruta

Comentarios