¿Tu Spotify se llenó de canciones que no elegiste? Hay una nueva forma de corregirlo

Resumen para apurados
- Spotify lanzó una función en su app móvil para que la música infantil y familiar no distorsione las recomendaciones personalizadas de usuarios Free y Premium.
- La herramienta se activa desde los ajustes de la cuenta. Antes, reproducir canciones para niños afectaba directamente las listas automáticas como el Descubrimiento Semanal.
- La medida tiene efecto retroactivo y evitará que estos temas condicionen balances como el Wrapped anual, garantizando una personalización mucho más fiel a largo plazo.
Hay canciones que escuchamos porque realmente nos gustan y otras que terminan sonando porque alguien más agarró el celular o porque una playlist quedó de fondo. Por eso, ahora las recomendaciones de Spotify pueden corregirse un poco mejor: la plataforma sumó una función para evitar que la música infantil y familiar influya en el algoritmo personal.
La novedad estará disponible tanto para cuentas Free como Premium y la idea es simple: seguir escuchando esas canciones cuando haga falta, pero sin que después aparezcan condicionando el Inicio, el Descubrimiento Semanal, los Daily Mix o incluso el Wrapped.
Qué cambia realmente en Spotify
Hasta ahora, reproducir varias veces canciones infantiles, bandas sonoras o música pensada para chicos podía terminar modificando lo que Spotify entendía como gusto personal.
Con la nueva opción, ese contenido puede quedar fuera del llamado "perfil de gustos", que es la interpretación que hace la plataforma sobre lo que escuchamos y utiliza para construir recomendaciones personalizadas.
Cómo activar la nueva función
El cambio se hace desde la aplicación y lleva pocos pasos.
Hay que tocar la foto de perfil en la parte superior, ingresar en “Configuración y privacidad” y después abrir “Contenido y visualización”.
Dentro de “Preferencias de contenido” aparecerá la opción “Incluir música infantil y familiar en tu perfil de gustos”. Para que esas reproducciones dejen de afectar las recomendaciones, hay que desactivarla.
Spotify aclara que el cambio puede tardar hasta 48 horas en reflejarse por completo. En listas que se actualizan una vez por semana, como Descubrimiento Semanal, el efecto puede demorarse hasta la próxima renovación.
Qué tipo de música se puede excluir
Spotify incluye dentro de esta categoría bandas sonoras de películas animadas o familiares, canciones de programas de televisión, música de personajes infantiles, covers, canciones para chicos, nanas y temas educativos.
No todo lo que sea apto para niños entra automáticamente. Por ejemplo, una canción popular sin contenido explícito no necesariamente será clasificada como música infantil o familiar.
También funciona con lo que escuchaste antes
Uno de los detalles más útiles es que la herramienta tiene efecto retroactivo. Al desactivar la opción, la música infantil y familiar que ya se reprodujo deja de influir en las recomendaciones y tampoco contará para algunos datos de Wrapped, como canciones o artistas más escuchados.