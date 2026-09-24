Discurso en Nueva York: Milei dijo que su gobierno hizo bajar la pobreza

El presidente Javier Milei defendió en Nueva York el rumbo de su gestión y aseguró que su gobierno fue el que más hizo “por los sectores más vulnerables”. Durante una conferencia organizada por la Fundación Federalismo y Libertad, afirmó que redujo la inflación, el crecimiento económico y la baja de la pobreza como principales resultados de su administración.
“Con el solo hecho de bajar la inflación les devolvimos a los argentinos 100.000 millones de dólares”, afirmó Milei al iniciar su exposición en el encuentro “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”.
El mandatario sostuvo además que, pese al ajuste aplicado desde el inicio de su gestión, la economía creció 6,7% durante el primer año y la pobreza se redujo a la mitad. En ese sentido, aseguró que 14 millones de personas dejaron de ser pobres. También vinculó la baja de los indicadores delictivos con una política favorable a los sectores vulnerables.
Los datos de la realidad, sin embargo, desmienten estas afirmaciones. Según el sitio Chequeado, la pobreza en Argentina superó el 31% en el primer semestre de 2026: hay casi 1,5 millones de nuevos pobres desde diciembre, bajo el gobierno de Milei. Hoy, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec) difundirá el dato de pobreza e indigencia del primer semestre de 2026.