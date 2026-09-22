Resolución judicial

Frenan la cuota alimentaria que pagaba una jubilada de 77 años para evitar que caiga en la indigencia

La Justicia de Monteros aplicó un test de vulnerabilidad con perspectiva de vejez y suspendió por seis meses el descuento que sufría en sus haberes en favor de su nieta, hoy de 20 años.

La resolución se tomó en el Centro Judicial de Monteros.
La resolución se tomó en el Centro Judicial de Monteros.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia de Monteros frenó la cuota alimentaria que pagaba una jubilada de 77 años a su nieta de 20 para evitar que la adulta mayor caiga en la indigencia.
  • La medida se tomó tras aplicar un test de vulnerabilidad con perspectiva de vejez, suspendiendo por seis meses los descuentos sobre sus haberes previsionales.
  • El fallo sienta un precedente sobre la protección de los adultos mayores vulnerables frente a obligaciones parentales ante nietos mayores de edad.
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