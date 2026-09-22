Frenan la cuota alimentaria que pagaba una jubilada de 77 años para evitar que caiga en la indigencia

Resumen para apurados
- La Justicia de Monteros frenó la cuota alimentaria que pagaba una jubilada de 77 años a su nieta de 20 para evitar que la adulta mayor caiga en la indigencia.
- La medida se tomó tras aplicar un test de vulnerabilidad con perspectiva de vejez, suspendiendo por seis meses los descuentos sobre sus haberes previsionales.
- El fallo sienta un precedente sobre la protección de los adultos mayores vulnerables frente a obligaciones parentales ante nietos mayores de edad.
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