Política

El municipio auditó al Tribunal de Faltas y detectó "serias ineficiencias" en el manejo de expedientes

El informe advierte que en 2024 solo se resolvió un 5% de las causas acumuladas. La Fiscalía Municipal deberá resolver los pasos a seguir.

POLÉMICA. Persisten las tensiones entre la Municipalidad capitalina y el Tribunal de Faltas.
POLÉMICA. Persisten las tensiones entre la Municipalidad capitalina y el Tribunal de Faltas.
Por Bárbara Nieva Hace 13 Min

Resumen para apurados

  • El municipio de San Miguel de Tucumán auditó al Tribunal de Faltas local y detectó serias ineficiencias operativas en el manejo de sus expedientes.
  • El informe oficial reveló que durante 2024 el organismo sólo resolvió el 5% de las causas acumuladas, en un marco de crecientes tensiones políticas.
  • La Fiscalía Municipal definirá las medidas administrativas a seguir, lo que podría derivar en reformas profundas dentro del órgano de juzgamiento.
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