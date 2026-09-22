El municipio auditó al Tribunal de Faltas y detectó "serias ineficiencias" en el manejo de expedientes

Resumen para apurados
- El municipio de San Miguel de Tucumán auditó al Tribunal de Faltas local y detectó serias ineficiencias operativas en el manejo de sus expedientes.
- El informe oficial reveló que durante 2024 el organismo sólo resolvió el 5% de las causas acumuladas, en un marco de crecientes tensiones políticas.
- La Fiscalía Municipal definirá las medidas administrativas a seguir, lo que podría derivar en reformas profundas dentro del órgano de juzgamiento.
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