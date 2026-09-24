Milei llevó Malvinas a la ONU, pero Trump se acerca a Londres

El 3 de septiembre, Milei habló por cadena nacional y declaró que el reclamo sobre Malvinas es “una causa sagrada” para la Argentina. Anunció sanciones contra empresas del proyecto petrolero Sea Lion, más fondos por DNU para la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego y una nueva Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que crearía un Consejo de Seguridad Nacional. Dijo que Cancillería había enviado cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países. Entre las firmas señaladas figuran Navitas, Rockhopper Exploration, JHI Associates y Eco Atlantic Oil & Gas. El 9 de septiembre, Burnham prometió ante la Cámara de los Comunes que será “implacable” en la defensa de la soberanía británica.