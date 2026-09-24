Milei llevó Malvinas a la ONU, pero Trump se acerca a Londres

NUEVA YORK, Estados Unidos.- El presidente Javier Milei llevó el reclamo argentino por las Malvinas a la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), un día después de que el primer ministro británico, Andy Burnham, se reuniera con Donald Trump en la misma ciudad y confirmara que ambos habían hablado de la situación de las islas.
En un discurso de 19 minutos, Milei definió a Malvinas como “una causa nacional”, cuestionó a la ONU por no hacer cumplir sus propias resoluciones y reclamó al Reino Unido que reanude las negociaciones. Además, defendió las sanciones que del gobierno argentino a empresas que operan en el área en disputa y el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional enviado al Congreso.
La reunión de dos viejos amigos
Durante la cita en Nueva York, las diferencias británico-estadounidenses parecieron atenuarse. Además de la cuestión del Atlántico Sur, Trump y Burnham discutieron sobre la crisis en Irán, la libre navegación en el estrecho de Ormuz, el conflicto entre Rusia y Ucrania y políticas de migración, y ratificaron la alianza estratégica en materia de seguridad transatlántica.
El encuentro entre Trump y Burnham ocurró el martes, al margen de la Asamblea, y se extendió más de los 30 minutos previstos. Fue el primero entre ambos desde que Burnham asumió el 20 de julio, tras suceder a Keir Starmer. Burnham habló de una “buena conexión” y dijo que Trump tuvo la amabilidad de escucharlos sobre comercio y Malvinas. Según Burnham, también trataron Irán, la navegación por el estrecho de Ormuz, Ucrania y migración. Sobre la parte de Malvinas no trascendieron detalles. Trump elogió a Burnham y afirmó que el vínculo es mejor que durante la gestión de Starmer.
Horas después, en su discurso ante la Asamblea, Burnham incluyó una referencia directa a Malvinas. El canciller Pablo Quirno ocupó la banca argentina para responder y sostuvo que la estrategia del Gobierno movió la situación y obligó al Reino Unido a tratar el tema con Trump.
Cómo llegó Malvinas al debate
La inclusión de las Malvinas en la conversación bilateral no fue casual. El tema cobró una inusual relevancia diplomática luego de que, en meses previos, la administración republicana dejara abierta la posibilidad de revisar la tradicional postura de neutralidad de los Estados Unidos en el conflicto entre la Argentina y el Reino Unido. Las tensiones iniciales se desencadenaron a raíz de filtraciones del Pentágono y declaraciones del propio Trump, quien cuestionó la falta de respaldo británico en operativos militares en Medio Oriente y el nivel de gasto en defensa del Reino Unido para destinar a la OTAN.
El 31 de agosto, en una exposición ante periodistas, en el Despacho Oval, Trump fue consultado por la posición de Estados Unidos sobre las islas y respondió que siempre “revisa todas las posiciones” y que esa es “una entre muchas”.
El gobierno argentino tomó la oportunidad para levantar el tema, que estaba en el debate público desde mediados de julio, cuando los jugadores de la Selección de Fútbol desplegaron una bandera luego del partido con Inglaterra, en las semifinales de la Copa del Mundo.
El 3 de septiembre, Milei habló por cadena nacional y declaró que el reclamo sobre Malvinas es “una causa sagrada” para la Argentina. Anunció sanciones contra empresas del proyecto petrolero Sea Lion, más fondos por DNU para la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego y una nueva Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que crearía un Consejo de Seguridad Nacional. Dijo que Cancillería había enviado cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países. Entre las firmas señaladas figuran Navitas, Rockhopper Exploration, JHI Associates y Eco Atlantic Oil & Gas. El 9 de septiembre, Burnham prometió ante la Cámara de los Comunes que será “implacable” en la defensa de la soberanía británica.
El 17 de septiembre, el gobierno argentino envió el proyecto al Congreso. Casi al mismo tiempo, la empresa británica Sea Lion siguió avanzando con la meta de producir su primer petróleo en 2028, en el cual Navitas Petroleum (de capitales israelíes) tiene el 65%.