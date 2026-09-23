Política

Javier Milei y Lisandro Catalán se mostraron juntos en Nueva York

El Presidente de la Nación y el candidato a gobernador de Tucumán por La Libertad Avanza compartieron una actividad organizada por Federalismo y Libertad con el acompañamiento institucional del IRI.

MILEI Y CATALÁN. El Presidente de la Nación y el candidato a gobernador de Tucumán por La Libertad Avanza compartieron una actividad organizada por Federalismo y Libertad con el acompañamiento institucional del IRI.
MILEI Y CATALÁN. El Presidente de la Nación y el candidato a gobernador de Tucumán por La Libertad Avanza compartieron una actividad organizada por Federalismo y Libertad con el acompañamiento institucional del IRI.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Javier Milei se mostró en Nueva York con Lisandro Catalán durante una conferencia para respaldar su candidatura a la gobernación de Tucumán.
  • El encuentro fue organizado por Federalismo y Libertad junto al IRI durante la gira de Milei por EE. UU., en la que también participó la diputada Soledad Molinuevo.
  • La foto consolida el respaldo de la Casa Rosada a Catalán de cara a las elecciones en Tucumán y afianza el armado de La Libertad Avanza en las provincias.
Resumen generado con IA

El presidente de la Nación, Javier Milei, y el presidente de La Libertad Avanza Tucumán y candidato a gobernador, Lisandro Catalán, se mostraron juntos en Nueva York durante la disertación “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, que tuvo como principal orador al mandatario argentino.

El encuentro fue organizado por Federalismo y Libertad, con el acompañamiento institucional del International Republican Institute (IRI), y reunió a referentes vinculados con la libertad económica, los valores occidentales y la seguridad estratégica.

Durante la actividad, Catalán se mostró junto a Milei, en una imagen que representa un claro respaldo político al dirigente tucumano, a su candidatura a gobernador.

Catalán estuvo acompañado por la diputada nacional Soledad Molinuevo, quien también participó de la actividad desarrollada en Nueva York.

“Participé de la disertación del presidente @JMilei, titulada ‘Western Values, Economic Freedom & Strategic Security’, organizada por @fedyliber, con el acompañamiento institucional del International Republican Institute (IRI)”, expresó Catalán tras el encuentro.

La actividad formó parte de la agenda internacional de Milei en Estados Unidos y tuvo como ejes centrales el debate sobre los valores occidentales, la libertad económica y la seguridad estratégica.

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