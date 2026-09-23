Jugaba al Fortnite y creó una startup que ya movió más de U$S180 millones en cripto

Resumen para apurados
- Tomás Del Manzo y Mauricio Trujillo crearon ClawPump, una plataforma de agentes de IA en Solana que ya operó U$S 180 millones para facilitar transacciones autónomas.
- Del Manzo ingresó al ecosistema cripto tras cobrar premios de Fortnite y se unió a Trujillo en hackatones, donde idearon billeteras digitales para agentes autónomos.
- Respaldada por inversores de Solana, la startup busca que estos agentes actúen como empresas digitales capaces de prestar capital, contratar y crear productos propios.
A los 16 años, Tomás Del Manzo Oliver competía profesionalmente en Fortnite. Durante seis meses llegó al primer puesto del ranking y ganó U$S 20.000. El premio también marcó un giro en su camino: utilizó criptomonedas para retirar el dinero y comenzó a interesarse por la tecnología detrás de ellas.
Con el tiempo, ese interés lo llevó al desarrollo blockchain y a participar en hackatones. Allí conoció a Mauricio Trujillo Ramírez, con quien terminó creando ClawPump, una startup que combina inteligencia artificial y criptomonedas.
La plataforma permite crear agentes autónomos capaces de operar dentro del ecosistema de Solana. Cada agente puede tener una billetera y acceder a más de 100 herramientas para realizar distintas operaciones.
A seis meses de su lanzamiento, ClawPump superó los U$S 180 millones en volumen operado y alcanzó más de 17.500 agentes creados. Cuatro meses después de su lanzamiento, las cifras eran de U$S 125 millones y más de 8.000 agentes, según Forbes Argentina.
Una IA con billetera propia
La idea surgió a partir de distintos proyectos en hackatones. Los fundadores detectaron que los agentes de inteligencia artificial podían realizar tareas, pero tenían pocas herramientas para interactuar con productos y protocolos de blockchain.
Su primer prototipo les dio una billetera a esos agentes y herramientas para operar con activos digitales. Después de un hackatón, el proyecto llegó a mover entre U$S 20 y U$S 25 millones en una semana. Ese resultado llevó a los fundadores a dejar otros proyectos para dedicarse de lleno a ClawPump.
El funcionamiento es sencillo: el usuario crea un agente, le pone un nombre, establece un objetivo y define qué actividad realizará. Puede utilizarlo para trading, desarrollar un proyecto o experimentar con distintas aplicaciones.
También puede tokenizarlo para que otras personas compren y vendan esos tokens. Entre los agentes creados aparecen proyectos vinculados al trading, mercados de cómputo y videojuegos.
Uno de ellos es UsePod.ai, que desarrolló un mercado secundario de servicios de inteligencia artificial. Según ClawPump, generó unos U$S 70.000 en menos de tres meses.
Los usuarios también pueden establecer permisos y aprobar determinadas operaciones. Los retornos se envían periódicamente a la billetera que hayan seleccionado, de acuerdo con la explicación de la startup.
De los videojuegos a la IA
El recorrido de Tomás no fue el único particular dentro del equipo. Mauricio Trujillo Ramírez trabajó en investigación de psicología experimental y fondos cuantitativos antes de ingresar al mundo blockchain. También creó Dora, un buscador multichain que consiguió U$S 5,5 millones.
Ambos se conocieron en un evento de startups en Buenos Aires. Después llegaron los hackatones y los primeros experimentos con agentes de IA y blockchain.
ClawPump recibió respaldo de Pump.fun y Colosseum y ganó el Frontier Hackathon, una competencia del ecosistema Solana. La plataforma también llamó la atención dentro de esa comunidad por el volumen de operaciones alcanzado en pocos meses.
Ahora, los fundadores apuntan a ampliar las posibilidades de estos agentes. Su visión incluye sistemas capaces de generar ingresos, contratar servicios, prestar o pedir capital y desarrollar productos.
El objetivo es que una persona pueda establecer qué quiere que haga su agente y cuáles son sus límites, mientras la inteligencia artificial se ocupa de ejecutar las operaciones. Una especie de empresa digital que puede actuar por cuenta propia, con recursos y herramientas definidos por su creador.