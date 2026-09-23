Milei en Nueva York: defendió su modelo económico, cuestionó a Kicillof y habló de Malvinas

Resumen para apurados
- En Nueva York, el presidente Javier Milei defendió su plan económico y criticó a la oposición ante inversores para reafirmar el rumbo del país tras disertar en la ONU.
- El acto en la sede del Citi se dio mientras Axel Kicillof también visitaba Manhattan. Milei destacó la baja de la deuda y anunció sanciones a petroleras en Malvinas.
- La exposición busca blindar la credibilidad financiera ante Wall Street y ratifica una política exterior que supedita los reclamos soberanos a la fortaleza económica nacional.
Tras su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Javier Milei se trasladó hasta la sede central del banco Citi, en Tribeca, para participar de un encuentro organizado por la Fundación Federalismo y Libertad y el Instituto Republicano Internacional.
Ante unos 300 invitados, el Presidente defendió la solidez de su programa económico, cuestionó al peronismo y apuntó contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien también se encuentra en Manhattan y había mantenido un encuentro con inversores de Wall Street.
“Escuchan hoy al peronismo y es como si nos hubieran entregado Suiza, es irritante”, afirmó Milei, en referencia a la situación económica que recibió su administración, según reprodujo Infobae.
El mandatario también vinculó las fluctuaciones del riesgo país con las declaraciones de dirigentes opositores. “El riesgo país pasó de tres mil puntos básicos a quinientos, y la deuda pública consolidada cayó de niveles del cien por ciento del producto a menos del 40%”, sostuvo.
Y agregó, en alusión a Kicillof: “Si aparecen pelotudos hablando por New York, sube, obvio”. En ese contexto, mencionó lo que denominó el “riesgo Kuka”.
Malvinas: soberanía y respaldo económico
Durante su exposición, Milei también retomó el reclamo argentino por la soberanía sobre las Islas Malvinas, que había planteado previamente en su discurso ante la ONU.
El Presidente cuestionó que durante décadas petroleras extranjeras operaran sin autorización en la plataforma continental argentina y vinculó la política de soberanía con el desarrollo de Vaca Muerta y la fortaleza económica del Estado.
“Hoy, gracias al desarrollo de Vaca Muerta, gracias a tener un Estado fuerte y solvente y, por sobre todas las cosas, tener la fuerza de una causa justa de nuestro lado, avanzamos con denuncias penales contra esas empresas y contra sus directivos”, afirmó.
También anticipó multas y sanciones económicas para quienes participen de esas operaciones. “La defensa de la soberanía, cuando hay una economía que la respalda, deja de ser solo un reclamo de foros internacionales y se convierte en una política con consecuencias reales”, sostuvo.
En esa línea, remarcó que su Gobierno continuará con el reclamo por el ejercicio pleno de la soberanía sobre las islas “desde el lado pacífico”.
Inteligencia artificial: críticas a la regulación y una referencia a Tesla
Hacia el final de la disertación, Milei abordó uno de los temas centrales de la agenda internacional: la inteligencia artificial y su impacto en el ejercicio del poder y la vida cotidiana.
Para explicar su postura, recurrió a personajes de la cultura popular como Astroboy, Terminator y Optimus, de la saga Transformers.
El Presidente sostuvo que algunos Estados promueven temor sobre los avances de la inteligencia artificial para justificar regulaciones que, según su interpretación, podrían ampliar el control sobre las poblaciones.
“Nos asusta con Terminator para someternos al Gran Hermano”, afirmó.
También marcó una diferencia cultural entre Oriente y Occidente en la representación de los robots. Mientras en las producciones orientales suelen aparecer como aliados, señaló, en Occidente predominan figuras amenazantes como Terminator.
Milei cerró el pasaje con una referencia personal que provocó risas entre los asistentes: “A mí me encantaría tener un Optimus. Digo, Tesla teléfono, quiero un Optimus”.