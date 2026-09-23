Política

Milei en Nueva York: defendió su modelo económico, cuestionó a Kicillof y habló de Malvinas

Durante un encuentro organizado por la Fundación Federalismo y Libertad, el Presidente aseguró que su gestión redujo el riesgo país y la deuda pública.

MILEI EN NUEVA YORK. Durante un encuentro organizado por la Fundación Federalismo y Libertad, el Presidente aseguró que su gestión redujo el riesgo país y la deuda pública.
MILEI EN NUEVA YORK. Durante un encuentro organizado por la Fundación Federalismo y Libertad, el Presidente aseguró que su gestión redujo el riesgo país y la deuda pública. IMAGEN TOMADA DE INFOBAE
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En Nueva York, el presidente Javier Milei defendió su plan económico y criticó a la oposición ante inversores para reafirmar el rumbo del país tras disertar en la ONU.
  • El acto en la sede del Citi se dio mientras Axel Kicillof también visitaba Manhattan. Milei destacó la baja de la deuda y anunció sanciones a petroleras en Malvinas.
  • La exposición busca blindar la credibilidad financiera ante Wall Street y ratifica una política exterior que supedita los reclamos soberanos a la fortaleza económica nacional.
Resumen generado con IA

Tras su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Javier Milei se trasladó hasta la sede central del banco Citi, en Tribeca, para participar de un encuentro organizado por la Fundación Federalismo y Libertad y el Instituto Republicano Internacional.

Ante unos 300 invitados, el Presidente defendió la solidez de su programa económico, cuestionó al peronismo y apuntó contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien también se encuentra en Manhattan y había mantenido un encuentro con inversores de Wall Street.

“Escuchan hoy al peronismo y es como si nos hubieran entregado Suiza, es irritante”, afirmó Milei, en referencia a la situación económica que recibió su administración, según reprodujo Infobae.

El mandatario también vinculó las fluctuaciones del riesgo país con las declaraciones de dirigentes opositores. “El riesgo país pasó de tres mil puntos básicos a quinientos, y la deuda pública consolidada cayó de niveles del cien por ciento del producto a menos del 40%”, sostuvo.

Y agregó, en alusión a Kicillof: “Si aparecen pelotudos hablando por New York, sube, obvio”. En ese contexto, mencionó lo que denominó el “riesgo Kuka”.

Malvinas: soberanía y respaldo económico

Durante su exposición, Milei también retomó el reclamo argentino por la soberanía sobre las Islas Malvinas, que había planteado previamente en su discurso ante la ONU.

El Presidente cuestionó que durante décadas petroleras extranjeras operaran sin autorización en la plataforma continental argentina y vinculó la política de soberanía con el desarrollo de Vaca Muerta y la fortaleza económica del Estado.

“Hoy, gracias al desarrollo de Vaca Muerta, gracias a tener un Estado fuerte y solvente y, por sobre todas las cosas, tener la fuerza de una causa justa de nuestro lado, avanzamos con denuncias penales contra esas empresas y contra sus directivos”, afirmó.

También anticipó multas y sanciones económicas para quienes participen de esas operaciones. “La defensa de la soberanía, cuando hay una economía que la respalda, deja de ser solo un reclamo de foros internacionales y se convierte en una política con consecuencias reales”, sostuvo.

En esa línea, remarcó que su Gobierno continuará con el reclamo por el ejercicio pleno de la soberanía sobre las islas “desde el lado pacífico”.

Inteligencia artificial: críticas a la regulación y una referencia a Tesla

Hacia el final de la disertación, Milei abordó uno de los temas centrales de la agenda internacional: la inteligencia artificial y su impacto en el ejercicio del poder y la vida cotidiana.

Para explicar su postura, recurrió a personajes de la cultura popular como Astroboy, Terminator y Optimus, de la saga Transformers.

El Presidente sostuvo que algunos Estados promueven temor sobre los avances de la inteligencia artificial para justificar regulaciones que, según su interpretación, podrían ampliar el control sobre las poblaciones.

“Nos asusta con Terminator para someternos al Gran Hermano”, afirmó.

También marcó una diferencia cultural entre Oriente y Occidente en la representación de los robots. Mientras en las producciones orientales suelen aparecer como aliados, señaló, en Occidente predominan figuras amenazantes como Terminator.

Milei cerró el pasaje con una referencia personal que provocó risas entre los asistentes: “A mí me encantaría tener un Optimus. Digo, Tesla teléfono, quiero un Optimus”.

Temas Organización de las Naciones UnidasAxel KicillofNueva YorkArgentinaInteligencia ArtificialJavier MileiFundación Federalismo y Libertad
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales?
1

¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales?

Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales
2

Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales

Presupuesto Nacional 2027: Jaldo se plantó y peligra el apoyo de los dialoguistas en el Congreso
3

Presupuesto Nacional 2027: Jaldo se plantó y peligra el apoyo de los dialoguistas en el Congreso

Investigan a tres sospechosos por una estafa de $10 millones a una pensionada del Subsidio de Salud
4

Investigan a tres sospechosos por una estafa de $10 millones a una pensionada del Subsidio de Salud

Cuánto cobrará en octubre un camionero con el nuevo aumento acordado por el gremio de Moyano
5

Cuánto cobrará en octubre un camionero con el nuevo aumento acordado por el gremio de Moyano

Ranking notas premium
¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales?
1

¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales?

¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?
2

¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?

Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales
3

Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales

Investigan a tres sospechosos por una estafa de $10 millones a una pensionada del Subsidio de Salud
4

Investigan a tres sospechosos por una estafa de $10 millones a una pensionada del Subsidio de Salud

Los incidentes en Graneros agruparon a la oposición en la Legislatura
5

Los incidentes en Graneros agruparon a la oposición en la Legislatura

Más Noticias
Caso Andis: Beller declaró desde Bolivia y ratificó sus dichos sobre Karina Milei

Caso Andis: Beller declaró desde Bolivia y ratificó sus dichos sobre Karina Milei

Graneros: 10 legisladores opositores exigen que se trate el pedido de intervención del municipio

Graneros: 10 legisladores opositores exigen que se trate el pedido de intervención del municipio

Una encuesta pone a Jaldo en el podio de gobernadores y a Chahla entre los cinco mejores intendentes del país

Una encuesta pone a Jaldo en el podio de gobernadores y a Chahla entre los cinco mejores intendentes del país

Milei en la ONU: reclamo por Malvinas, duras críticas al organismo y un llamado al diálogo con el Reino Unido

Milei en la ONU: reclamo por Malvinas, duras críticas al organismo y un llamado al diálogo con el Reino Unido

Elecciones en la UNT: confirman a las autoridades de Psicología y desestiman el recurso opositor

Elecciones en la UNT: confirman a las autoridades de Psicología y desestiman el recurso opositor

Tucumán se prepara para el período de lluvias: qué zonas se intervienen y por qué

Tucumán se prepara para el período de lluvias: qué zonas se intervienen y por qué

Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales

Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales

Gerardo Huesen afirma que ampliará la denuncia por los incidentes en Graneros

Gerardo Huesen afirma que ampliará la denuncia por los incidentes en Graneros

Comentarios