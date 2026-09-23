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Newsan busca estudiantes universitarios para su Programa de Pasantías: requisitos y cómo postularse

La compañía abrió las postulaciones para NewGEN. Está dirigido a estudiantes universitarios de distintas carreras y contempla una jornada de 20 horas semanales.

OPORTUNIDAD. Newsan abrió nuevas pasantías para estudiantes de varias carreras.
OPORTUNIDAD. Newsan abrió nuevas pasantías para estudiantes de varias carreras. / CAPTURA DE PANTALLA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Newsan abrió la convocatoria para su programa de pasantías NewGEN en Argentina, dirigido a universitarios próximos a graduarse para sumar su primera experiencia laboral en octubre.
  • La postulación es online para puestos híbridos de 20 horas semanales en finanzas, IT y marketing, orientados a diversas carreras y valorando el manejo de herramientas como Excel.
  • La iniciativa busca facilitar el ingreso laboral de jóvenes profesionales sin exigir experiencia previa, integrándolos a proyectos de una compañía con más de 9.000 empleados.
Resumen generado con IA

Dar los primeros pasos en el mercado laboral mientras se cursa una carrera universitaria puede ser complicado, especialmente cuando los puestos exigen experiencia previa. Pero Newsan abrió una alternativa para quienes están cerca de recibirse: la compañía lanzó la convocatoria para su Programa de Pasantías 2026 - NewGEN, una propuesta destinada a estudiantes de distintas disciplinas que quieran comenzar a trabajar dentro de la empresa.

El programa comenzará en octubre y la modalidad de trabajo será part time, con una carga de 20 horas semanales. La búsqueda apunta particularmente a estudiantes universitarios que se encuentren a entre 12 y 18 meses de finalizar sus estudios.

Qué carreras pueden postularse al programa

La convocatoria no está limitada a un único perfil profesional. Entre las carreras mencionadas por la empresa aparecen: Administración, Economía, Contador Público, Comercialización, Marketing, Ingeniería, Comunicación, Recursos Humanos, Derecho y Sistemas.

También pueden postularse estudiantes de carreras afines, la búsqueda alcanza tanto a perfiles vinculados con áreas económicas y empresariales como a tecnología, comunicación y disciplinas técnicas.

Además del requisito académico, Newsan busca personas proactivas, curiosas y con ganas de aprender. Entre las capacidades requeridas se encuentra el buen manejo de herramientas informáticas, principalmente Excel y el paquete Office, además de otras herramientas digitales.

OPORTUNIDAD. Newsan abrió nuevas pasantías para estudiantes de varias carreras. OPORTUNIDAD. Newsan abrió nuevas pasantías para estudiantes de varias carreras. / CAPTURA DE PANTALLA

La compañía también señala como características valoradas la capacidad para trabajar en equipo, adaptarse a entornos dinámicos y comunicarse de manera clara.

¿En qué áreas se puede trabajar?

Los seleccionados podrán incorporarse a diferentes sectores de Newsan según su perfil y formación. La convocatoria menciona oportunidades en Comercial, Logística, Producto, Marketing, Control de Gestión, Finanzas, IT y Nuevos Negocios, entre otras áreas.

La propuesta se desarrolla bajo una modalidad híbrida y de acuerdo con la publicación oficial, el objetivo es que los estudiantes puedan aplicar los conocimientos adquiridos durante la universidad y participar de proyectos mientras continúan su formación académica.

Newsan cuenta actualmente con más de 9.000 colaboradores y desarrolla actividades vinculadas con electrónica, electrodomésticos, consumo masivo, movilidad urbana y exportación de alimentos. Entre sus marcas propias se encuentran Noblex, Philco, Atma y Siam.

Cómo postularse al Programa de Pasantías

La postulación se realiza de manera online a través del portal oficial de empleos de Newsan (hiringroom.comjobs/get_vacancy), donde se encuentra publicada la vacante “Programa de Pasantías 2026 - NewGEN”.

Una vez dentro de la convocatoria, los interesados deben seleccionar la opción “Postularse” y completar su perfil con los datos requeridos. 

OPORTUNIDAD. Newsan abrió nuevas pasantías para estudiantes de varias carreras. OPORTUNIDAD. Newsan abrió nuevas pasantías para estudiantes de varias carreras. / CAPTURA DE PANTALLA

La publicación continúa disponible actualmente y la empresa no informó allí una fecha específica de cierre, por lo que quienes cumplan con los requisitos pueden presentar su candidatura mientras la búsqueda permanezca activa.

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