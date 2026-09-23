Newsan busca estudiantes universitarios para su Programa de Pasantías: requisitos y cómo postularse

Dar los primeros pasos en el mercado laboral mientras se cursa una carrera universitaria puede ser complicado, especialmente cuando los puestos exigen experiencia previa. Pero Newsan abrió una alternativa para quienes están cerca de recibirse: la compañía lanzó la convocatoria para su Programa de Pasantías 2026 - NewGEN, una propuesta destinada a estudiantes de distintas disciplinas que quieran comenzar a trabajar dentro de la empresa.