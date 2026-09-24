SociedadActualidad “Parábola”, la joya patrimonial que cada día se deteriora un poco más La escultura de mármol de Pompilio Villarrubia Norry demanda una urgente restauración. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL EL VALOR DE LA INTROSPECCIÓN. Muchos comparan a “Parábola” con “El pensador”, de Rodin. Es tiempo de cuidarla como es debido. Por Guillermo Monti 24 Septiembre 2026 Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánSan Miguel de TucumánNicolás AvellanedaRossana ChahlaLuciano Chincarini Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Obras en Santiago del Estero y Thames: desvían la Línea 6 y el tránsito por 10 días A días de volver a abrir sus puertas, así está hoy la Iglesia San Francisco Tablets, parlantes y auriculares: el concurso para estudiantes que lleva las leyes a un videojuego Lo más popular Anticonceptivos para hombres: una oportunidad para hablar de responsabilidad compartida Cumplió un año el servicio de Bicilagos en el Parque 9 de Julio La Batalla de Tucumán, y la deuda a saldar Cartas de lectores: el traslado de la Virgen Cartas de lectores: símbolos para la bandera de la provincia Ranking notas premium ¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán? Los incidentes en Graneros agruparon a la oposición en la Legislatura "El camino del Bernel", la otra opción que gana adeptos para evitar el caos del Camino del Perú El municipio auditó al Tribunal de Faltas y detectó "serias ineficiencias" en el manejo de expedientes Una testigo reveló quién atentó contra Facundo Ale, hijo del "Mono" Ale