Gerardo Huesen afirma que ampliará la denuncia por los incidentes en Graneros

Huesen, a la vez, reaccionó a las declaraciones de la intendenta Graneros, quien desvinculó al municipio de los incidentes. “Creen que los vecinos son tontos y que la impunidad les va a durar para siempre”, aseguró el dirigente bandeño. Y cuestionó la postura de la jefa municipal peronista. “Afirmar impunemente que no vio nada, cuando ayer (por el lunes) mismo estuvo compartiendo una entrevista al lado de uno de los agresores denunciados, no es desconocimiento, eso es encubrimiento. El clan local opera siempre igual, ceguera selectiva para proteger a los propios y darle la espalda a los vecinos”, apuntó el diputado nacional en X (antes Twitter). Y anticipó los próximos pasos que dará. “Se les acabó la joda (sic), intendenta. Vamos a ir hasta las consecuencias, vamos a ampliar la denuncia incluyendo nombre y apellido de cada responsable”, añadió. E insistió con el pedido para que Jaldo intervenga el municipio “para poner fin a este vasallaje”.