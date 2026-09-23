Gerardo Huesen afirma que ampliará la denuncia por los incidentes en Graneros

El diputado nacional Gerardo Huesen (La Libertad Avanza) anticipó que ampliará la denuncia formulada el sábado pasado tras los incidentes registrados en Graneros, donde -según relató el dirigente bandeño- un grupo de vecinos supuestamente vinculados a la gestión de la intendenta Raquel Graneros (PJ) le impidió el paso a él y a la comitiva libertaria, para luego amenazarlos y agredirlos.
En tanto, el gobernador Osvaldo Jaldo expresó su repudio por lo sucedido, aunque aclaró que existen distintas versiones sobre los hechos. “Estamos en contra de toda violencia porque Tucumán es una provincia de paz social”, indicó el mandatario a la prensa en la tarde del lunes, durante una visita oficial a Simoca que contó con la presencia de la intendenta Graneros.
El episodio tuvo lugar el sábado, cuando Huesen -que estaba acompañado por un grupo de militantes y colabores de su espacio- llegó hasta la localidad situada al sur tucumano para mantener reuniones con vecinos y dirigentes locales. En ese marco, el diputado nacional se trasladó hasta la zona de “El Badén”, donde se encontraban unas máquinas utilizadas por el municipio para llevar adelante tareas en el río Marapa. Allí, según expresó Huesen, un grupo de personas les impidió el paso, y luego comenzaron a proferir insultos y amenazas. Ante ello, dijo, resolvieron pedir la intervención de la Policía, y se dirigieron hacia la comisaría para hacer la denuncia formal. En ese punto, el conflicto escaló, agregó Huesen, al punto de que dos integrantes de la comitiva libertaria fueron agredidos, según la denuncia. El dirigente bandeño
En contrapartida, nueve vecinos de Graneros efectuaron presentaciones por amenazas contra Huesen, y aseguraron que el diputado nacional los agravió tratándolos de “negros ignorantes” y otros insultos.
Más allá de estas versiones, en la oposición se unieron en la Legislatura para firmar un proyecto de ley que promueve la intervención del Departamento Ejecutivo municipal y del Concejo Deliberante de Graneros. El texto, firmado por el legislador José Macome -con el apoyo del radicalismo, el bussismo y otros bloques- no formó parte de la agenda de la comisión de Labor Parlamentaria, dado que el próximo debate (previsto para el 30 de este mes) estará enmarcado en una sesión especial y la iniciativa recién fue remitida a la comisión de Asuntos Constitucionales. De todos modos, en la oposición tienen la idea de requerir un rápido tratamiento del expediente a fin de proponer su incorporación al temario de la sesión del 8 de octubre, indicaron fuentes de la Legislatura a LA GACETA.
Jaldo, en tanto, repudió “todos los hechos de agresión, vengan de donde vengan y sea la víctima cual fuese”. “En democracia no podemos permitir que un diputado nacional ni ningún tucumano sea agredido”, añadió, Pero recordó que “hay dos denuncias” con versiones contrapuestas. “No voy a opinar hasta que la Justicia nos dé un indicio de lo que allí pasó, porque hay cosas que se dicen de un lado y del otro”, dijo.
Huesen, a la vez, reaccionó a las declaraciones de la intendenta Graneros, quien desvinculó al municipio de los incidentes. “Creen que los vecinos son tontos y que la impunidad les va a durar para siempre”, aseguró el dirigente bandeño. Y cuestionó la postura de la jefa municipal peronista. “Afirmar impunemente que no vio nada, cuando ayer (por el lunes) mismo estuvo compartiendo una entrevista al lado de uno de los agresores denunciados, no es desconocimiento, eso es encubrimiento. El clan local opera siempre igual, ceguera selectiva para proteger a los propios y darle la espalda a los vecinos”, apuntó el diputado nacional en X (antes Twitter). Y anticipó los próximos pasos que dará. “Se les acabó la joda (sic), intendenta. Vamos a ir hasta las consecuencias, vamos a ampliar la denuncia incluyendo nombre y apellido de cada responsable”, añadió. E insistió con el pedido para que Jaldo intervenga el municipio “para poner fin a este vasallaje”.
La voz de un legislador: un peronista, contra “la gente que provoca”
El legislador peronista Carlos Gómez (PJ) respaldó a la intendenta Raquel Graneros y cuestionó la actitud del diputado nacional Gerardo Huesen (La Libertad Avanza), a quien acusó de buscar situaciones de confrontación para luego difundirlas en las redes sociales. “La violencia no nos conduce nada. Pero también está aquella gente que provoca la violencia y que va a buscar la violencia por parte del otro para que se den algunas reacciones y, de esa forma, poder estar en algunos planos de los medios o, como se hace ahora, a través de las redes sociales”, afirmó el oficialista en una entrevista con LG Play. También defendió la trayectoria política de la familia Graneros y destacó la figura del recordado ex intendente Roque Graneros.
“No es mi forma de ser”: Raquel Graneros, sobre los incidentes
La intendenta de Graneros, Raquel Graneros, confirmó lo adelantado por LA GACETA el fin de semana, y negó vínculos entre el municipio y los vecinos a los que el diputado nacional Gerardo Huesen (LLA) denunció por los incidentes del sábado. “Yo en ningún momento vi ningún tipo de agresión ni nada en los videos que salen”, afirmó la jefa municipal al medio “Sin Código”. Y aclaró que las imágenes que circularon no implican una relación con las personas señaladas. “Yo me saco fotos con todo el mundo, creo que todos nos sacamos fotos con todos”, añadió. Y rechazó cualquier nexo con lo sucedido. “No es mi forma de ser, no es mi estilo y tengo cosas más importantes de las cuales ocuparme”, insistió.