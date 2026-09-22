Política

Tensión en Graneros: Huesen acusó a la intendenta de “encubrimiento”

El diputado nacional de La Libertad Avanza cuestionó a Raquel Graneros luego de que negara cualquier vínculo de su administración con las agresiones denunciadas durante la recorrida del legislador.

MOMENTO DE TENSIÓN. Huesen y otros dirigentes libertarios denunciaron agresiones durante una visita a Graneros, pero desde el municipio se desligaron del hecho.
MOMENTO DE TENSIÓN. Huesen y otros dirigentes libertarios denunciaron agresiones durante una visita a Graneros, pero desde el municipio se desligaron del hecho.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El diputado nacional Gerardo Huesen acusó a la intendenta Raquel Graneros de encubrir agresiones en su contra durante una recorrida oficial por Graneros, Tucumán.
  • El legislador libertario denunció una emboscada con amenazas a su vehículo, mientras que el municipio rechazó cualquier vínculo institucional o laboral con los acusados.
  • Huesen ampliará la denuncia judicial e insistió ante el gobernador Jaldo para intervenir el municipio, un reclamo que ya ingresó como proyecto en la Legislatura tucumana.
Resumen generado con IA

La tensión política en Graneros volvió a escalar luego de que el diputado nacional de La Libertad Avanza, Gerardo Huesen, respondiera a las declaraciones de la intendenta Raquel Graneros, quien negó tener responsabilidad o vinculación con los hechos denunciados por el legislador durante su visita a la localidad.

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Huesen cuestionó la postura de la jefa municipal y sostuvo que sus explicaciones no se condicen, según su interpretación, con situaciones que ocurrieron después de los incidentes.

“Creen que los vecinos son tontos y que la impunidad les va a durar para siempre. Se equivoca, intendenta”, expresó el diputado en sus redes sociales.

Uno de los principales cuestionamientos de Huesen estuvo dirigido a la presencia de la intendenta junto a una de las personas que el legislador señala como presunto agresor.

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“Afirmar impunemente que no vio nada, cuando ayer mismo estuvo compartiendo una entrevista al lado de uno de los agresores denunciados, no es desconocimiento, eso es encubrimiento”, afirmó.

El diputado también apuntó contra el entramado político de la localidad y acusó al denominado “clan local” de proteger a personas vinculadas al poder municipal.

“El Clan local opera siempre igual, ceguera selectiva para proteger a los propios y darle la espalda a los vecinos”, manifestó.

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Huesen anunció que ampliará la denuncia

En la misma publicación, Huesen confirmó que ampliará la denuncia presentada luego de los incidentes ocurridos durante su recorrida por Graneros.

“Se les acabó la joda, intendenta. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias, vamos a ampliar la denuncia incluyendo nombre y apellido de cada responsable”, sostuvo.

El legislador había denunciado que durante su visita a la localidad un grupo de personas habría bloqueado el paso del vehículo en el que se trasladaba junto a integrantes de su equipo. De acuerdo con su presentación, durante el episodio se produjeron amenazas, insultos y agresiones.

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Desde la Municipalidad de Graneros, en tanto, rechazaron las acusaciones y negaron que las personas involucradas fueran empleados municipales o que existiera una vinculación institucional con los hechos.

De esta manera, quedaron planteadas versiones contrapuestas sobre lo ocurrido. La investigación deberá determinar las circunstancias concretas del episodio y las eventuales responsabilidades.

Huesen volvió a reclamar la intervención de Graneros

En el tramo final de su publicación, el diputado nacional volvió a reclamar una respuesta del Gobierno provincial y apuntó directamente contra el gobernador Osvaldo Jaldo.

“@OsvaldoJaldo exigimos la intervención urgente del municipio de Graneros para poner fin a este vasallaje”, escribió Huesen.

El reclamo se produjo luego de que el legislador tucumano José Macome presentara en la Legislatura un proyecto para solicitar la intervención del municipio de Graneros. La iniciativa cuenta además con el acompañamiento de legisladores de distintos espacios.

La controversia política e institucional permanece abierta. Huesen anticipó que ampliará su presentación judicial e incorporará los nombres de las personas que, según su denuncia, participaron de los hechos.

“Terminen con la hipocresía. ¡Viva la Libertad, carajo!”, concluyó el diputado.

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