Videojuegos tucumanos: convocan a desarrolladores a sumar sus proyectos a una plataforma audiovisual

Resumen para apurados
- La Plataforma de Cine Tucumano abrió una convocatoria para que desarrolladores locales sumen sus videojuegos al catálogo provincial y visibilicen sus narrativas digitales.
- La postulación se realiza vía web y exige que los juegos sean de acceso libre y gratuito, jugables online o por descarga, fusionando tecnología, arte y relatos locales.
- La iniciativa sienta un precedente al integrar los videojuegos al patrimonio audiovisual tucumano, impulsando la industria tecnológica y cultural emergente de la provincia.
¿Hacés videojuegos en Tucumán? Hay una nueva oportunidad para mostrar tu proyecto. La Plataforma de Cine Tucumano abrió una convocatoria destinada a desarrolladoras y desarrolladores de videojuegos de la provincia que quieran incorporar sus creaciones al catálogo del sitio.
La iniciativa busca ampliar el espacio dedicado a las producciones audiovisuales tucumanas y reconocer a los videojuegos como parte de las nuevas narrativas digitales. Los proyectos pueden combinar tecnología, creatividad e identidad local para contar historias desde distintos formatos.
¿Quiénes pueden participar?
La convocatoria está dirigida a videojuegos desarrollados en Tucumán que puedan jugarse de forma libre y gratuita, ya sea directamente desde internet o mediante descarga.
Para postular un proyecto hay que completar el formulario disponible en la sección "About" de la Plataforma de Cine Tucumano.
La propuesta abre así un nuevo espacio para que quienes desarrollan videojuegos en la provincia puedan mostrar su trabajo y formar parte de un catálogo que reúne producciones vinculadas con la cultura audiovisual tucumana.
Para una escena que cruza cada vez más herramientas digitales, arte, programación y narración, sumar los videojuegos a este espacio también permite poner en pantalla —y ahora también en juego— las historias y estéticas que se producen en Tucumán.