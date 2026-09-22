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Videojuegos tucumanos: convocan a desarrolladores a sumar sus proyectos a una plataforma audiovisual

La convocatoria está abierta a proyectos que puedan jugarse de forma libre y gratuita, tanto online como mediante descarga.

PROYECTOS DE VIDEOJUEGOS. La iniciativa busca reunir producciones locales que combinan creatividad, tecnología y nuevas formas de contar historias
PROYECTOS DE VIDEOJUEGOS. La iniciativa busca reunir producciones locales que combinan creatividad, tecnología y nuevas formas de contar historias
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Plataforma de Cine Tucumano abrió una convocatoria para que desarrolladores locales sumen sus videojuegos al catálogo provincial y visibilicen sus narrativas digitales.
  • La postulación se realiza vía web y exige que los juegos sean de acceso libre y gratuito, jugables online o por descarga, fusionando tecnología, arte y relatos locales.
  • La iniciativa sienta un precedente al integrar los videojuegos al patrimonio audiovisual tucumano, impulsando la industria tecnológica y cultural emergente de la provincia.
Resumen generado con IA

¿Hacés videojuegos en Tucumán? Hay una nueva oportunidad para mostrar tu proyecto. La Plataforma de Cine Tucumano abrió una convocatoria destinada a desarrolladoras y desarrolladores de videojuegos de la provincia que quieran incorporar sus creaciones al catálogo del sitio.

La iniciativa busca ampliar el espacio dedicado a las producciones audiovisuales tucumanas y reconocer a los videojuegos como parte de las nuevas narrativas digitales. Los proyectos pueden combinar tecnología, creatividad e identidad local para contar historias desde distintos formatos.

¿Por qué un videojuego se convirtió en uno de los fenómenos culturales más importantes de este año?

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¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria está dirigida a videojuegos desarrollados en Tucumán que puedan jugarse de forma libre y gratuita, ya sea directamente desde internet o mediante descarga.

Para postular un proyecto hay que completar el formulario disponible en la sección "About" de la Plataforma de Cine Tucumano.

Tiene 26 años y creó un videojuego para aprender Excel gratis

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La propuesta abre así un nuevo espacio para que quienes desarrollan videojuegos en la provincia puedan mostrar su trabajo y formar parte de un catálogo que reúne producciones vinculadas con la cultura audiovisual tucumana.

Para una escena que cruza cada vez más herramientas digitales, arte, programación y narración, sumar los videojuegos a este espacio también permite poner en pantalla —y ahora también en juego— las historias y estéticas que se producen en Tucumán.

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