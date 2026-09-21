Huesen denunció que fue agredido en Graneros: “No me van a correr por izquierda, no me asusta”

“Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que esto no vuelva a ocurrir. No me siento víctima porque esto no me debilita, me fortalece. A mí no me van a correr por izquierda, no me asusta”. Esas son algunas de las expresiones que dijo el diputado Gerardo Huesen (La Libertad Avanza) a LA GACETA luego de las denuncias que realizó por agresiones durante una recorrida por Graneros. Si bien el dirigente libertario apuntó a intereses políticos y cargó contra la intendenta Raquel Graneros, en el Municipio rechazaron esa versión y afirmaron que las personas que participaron de los incidentes no responden a la jefa municipal.