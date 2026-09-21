Huesen denunció que fue agredido en Graneros: “No me van a correr por izquierda, no me asusta”

“Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que esto no vuelva a ocurrir. No me siento víctima porque esto no me debilita, me fortalece. A mí no me van a correr por izquierda, no me asusta”. Esas son algunas de las expresiones que dijo el diputado Gerardo Huesen (La Libertad Avanza) a LA GACETA luego de las denuncias que realizó por agresiones durante una recorrida por Graneros. Si bien el dirigente libertario apuntó a intereses políticos y cargó contra la intendenta Raquel Graneros, en el Municipio rechazaron esa versión y afirmaron que las personas que participaron de los incidentes no responden a la jefa municipal.
En una denuncia policial radicada en la comisaría de Graneros el sábado, el diputado afirmó que un grupo de personas que responderían a las autoridades locales les habrían impedido avanzar por una zona conocida como El Badén, sobre el río Marapa, para ver las obras que se realizaron, luego de un encuentro político. Según declaró, les cruzaron vehículos, se subieron a la caja de su camioneta y que los insultaron y amenazaron. Relató también que agredieron a sus colaboradores y que tuvieron que estar atrincherados en la oficina policial junto a tres agentes hasta que llegó personal de la Policía Federal para disuadir a la gente.
“Todos hablaban de Raquel Graneros. No puede negar que son sus referentes”, expresó Huesen ayer a este diario. Reprochó también que nadie del Gobierno provincial ni de la Municipalidad se comunicó con él para solidarizarse por lo vivido. “Ha sido muy dramática la situación. Capaz que donde vive Graneros, en Yerba Buena, no tiene señal”, chicaneó el libertario.
Lucha de modelos
El diputado mencionó que todo lo ocurrido tiene un trasfondo político. “Es la batalla que venimos dando. Es el modelo empobrecedor, que da bolsones, contra el modelo de La Libertad Avanza, que te abre los ojos y te quiere enseñar que hay un camino distinto. Lo que pasó es el resultado de la lucha de dos modelos”, dijo, y afirmó que se han violado derechos constitucionales al no permitirle circular libremente por Graneros. En ese sentido, pidió que el municipio sea intervenido por la Provincia, tal como sucedió con Alberdi.
Fuentes de la Municipalidad negaron ante una consulta de LA GACETA que se tratara de empleados de la gestión local, y aseguraron que no estaban al tanto de la presencia de la comitiva libertaria. A la vez, insistieron con que las personas que aparecen en los videos no perciben recursos de las arcas municipales.
Cruces y versiones
También mencionaron las fuentes consultadas que que es habitual que vayan “influencers” y dirigentes políticos a Graneros sin que ocurran ningún tipo de incidentes. La Agrupación “Roque Graneros”, a su vez, denunció que Huesen habría insultado a dos mujeres del pueblo, y que eso había desatado la indignación. La legisladora Alejandra Cejas (madre de la jefa municipal) compartió el posteo de una vecina que asegura que hacen quedar a la intendenta como la mala de la película porque buscan desacreditarla porque les molesta que tenga el apoyo de su pueblo.
El episodio generó todo tipo de reacciones en las redes sociales. Huesen se expresó en la red social X sobre lo ocurrido y su mensaje fue compartido por el presidente Javier Milei, además de dirigentes nacionales y locales.
En las últimas horas, LLA emitió un comunicado en el que se repudió enérgicamente lo ocurrido y se consideró que no fue un hecho espontáneo. Se recordó la agresión que sufrió el diputado Federico Pelli y se apuntó contra autoridades provinciales. “Señalamos directamente a Raquel Graneros, Darío Monteros y Osvaldo Jaldo”, cerró el texto.