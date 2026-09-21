Graneros: vecinos denuncian a Huesen por amenazas, pero el diputado negó esa versión

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Resumen para apurados
- Vecinos de Graneros denunciaron al diputado Mario Huesen por amenazas e intento de agresión durante el sábado, acusación que el legislador tucumano negó tajantemente.
- Los incidentes comenzaron junto al río y continuaron en la comisaría local con insultos y empujones grabados por celulares, mientras Huesen aseguró haber sido la víctima atacada.
- El conflicto agrava la tensión política en la zona y repercute en la Legislatura provincial, donde sectores opositores debaten medidas institucionales sobre el municipio.
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