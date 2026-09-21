Política

Graneros: vecinos denuncian a Huesen por amenazas, pero el diputado negó esa versión

"Intentó agredirnos físicamente, mediante empujones, diciéndonos que somos unos negros ignorantes", declaró una mujer tras los incidentes del sábado.

CAPTURAS DE VIDEO. Distintas secuencias de los incidentes, que pasaron de la vera del río a la comisaría, quedaron registrados en los celulares.
CAPTURAS DE VIDEO. Distintas secuencias de los incidentes, que pasaron de la vera del río a la comisaría, quedaron registrados en los celulares.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Vecinos de Graneros denunciaron al diputado Mario Huesen por amenazas e intento de agresión durante el sábado, acusación que el legislador tucumano negó tajantemente.
  • Los incidentes comenzaron junto al río y continuaron en la comisaría local con insultos y empujones grabados por celulares, mientras Huesen aseguró haber sido la víctima atacada.
  • El conflicto agrava la tensión política en la zona y repercute en la Legislatura provincial, donde sectores opositores debaten medidas institucionales sobre el municipio.
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