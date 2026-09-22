Amazon abrió una pasantía en Argentina para estudiantes de Sistemas y Computación

Resumen para apurados
- Amazon abrió en Buenos Aires una pasantía para estudiantes de Sistemas e Informática, con el fin de formarlos y sumarlos a proyectos corporativos de computación en la nube.
- La postulación se realiza por Amazon Jobs para quienes egresen entre 2024 y 2027. Se requiere manejo de programación en Python, C++ o Java, junto con nivel avanzado de inglés.
- La posición ofrece tutorías y la posibilidad de obtener la certificación AWS Cloud Practitioner, impulsando la inserción laboral de talento tecnológico joven en el país.
Si estudiás Sistemas, Computación o una carrera afín y ya programás en Java, Python o C++, Amazon tiene una búsqueda que puede interesarte. Las pasantías para estudiantes de tecnología sumaron una nueva vacante: Amazon Web Services (AWS) busca un pasante de Arquitectura de Soluciones para trabajar con proyectos de computación en la nube y clientes empresariales.
La vacante aparece publicada como “Solution Architect Intern ARG” y tiene base en Buenos Aires. El objetivo es que quien ingrese aprenda desde adentro cómo se diseñan soluciones en la nube y, al mismo tiempo, participe en proyectos reales junto a arquitectos con experiencia.
Qué haría el pasante
Entre las tareas aparece entender qué necesita cada cliente, colaborar en el diseño de soluciones escalables y aprender a explicar cuestiones técnicas de manera clara frente a equipos de negocio. También habrá capacitaciones, tutorías individuales y espacios para presentar ideas dentro del equipo.
Uno de los puntos más interesantes es que Amazon ofrece la posibilidad de avanzar hacia la certificación AWS Cloud Practitioner, una credencial introductoria sobre servicios y conceptos básicos de la nube.
Cómo postularse
La inscripción se realiza desde Amazon Jobs (passport.amazon.jobs/).
Hay que buscar la vacante “Solution Architect Intern ARG”, identificada con el número 10512594, y abrir la publicación correspondiente a Amazon Web Services Argentina.
Para enviar la candidatura es necesario crear una cuenta o iniciar sesión en el portal. Después hay que completar el perfil con los datos personales y académicos, cargar el CV y seguir los pasos indicados por la plataforma hasta finalizar la postulación.
La vacante está radicada en Buenos Aires y, por el momento, la publicación no informa una fecha específica de cierre.
Quiénes pueden postularse
La convocatoria está dirigida a personas que estén cursando una carrera de grado en Ciencias de la Computación, Ingeniería Informática o un campo relacionado.
El aviso establece además una fecha de graduación entre diciembre de 2024 y diciembre de 2027.
En cuanto a conocimientos técnicos, Amazon pide manejo de al menos un lenguaje de programación. Entre los ejemplos menciona Java, Python, C++, C y Ruby.
Qué conocimientos suman
No todo aparece como requisito obligatorio. La empresa valora que los postulantes hayan trabajado con soluciones en la nube, incluso si fue dentro de un proyecto universitario. También suma experiencia en pruebas de software, soporte técnico, mesa de ayuda o tareas vinculadas con calidad.
Otros conocimientos que pueden jugar a favor son redes, almacenamiento, seguridad, bases de datos relacionales o NoSQL y sistemas operativos como Unix, Linux o Windows.
Para el idioma, piden español fluido y consideran preferible un nivel avanzado de inglés.