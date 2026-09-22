SociedadEducación

Amazon abrió una pasantía en Argentina para estudiantes de Sistemas y Computación

La búsqueda está radicada en Buenos Aires y apunta a estudiantes de Computación, Ingeniería Informática y carreras afines. Piden conocimientos de programación, español fluido e inglés avanzado.

AMAZON. La compañía abrió una pasantía para estudiantes de carreras vinculadas con Computación e Ingeniería Informática.
AMAZON. La compañía abrió una pasantía para estudiantes de carreras vinculadas con Computación e Ingeniería Informática. / AMAZON
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Amazon abrió en Buenos Aires una pasantía para estudiantes de Sistemas e Informática, con el fin de formarlos y sumarlos a proyectos corporativos de computación en la nube.
  • La postulación se realiza por Amazon Jobs para quienes egresen entre 2024 y 2027. Se requiere manejo de programación en Python, C++ o Java, junto con nivel avanzado de inglés.
  • La posición ofrece tutorías y la posibilidad de obtener la certificación AWS Cloud Practitioner, impulsando la inserción laboral de talento tecnológico joven en el país.
Resumen generado con IA

Si estudiás Sistemas, Computación o una carrera afín y ya programás en Java, Python o C++, Amazon tiene una búsqueda que puede interesarte. Las pasantías para estudiantes de tecnología sumaron una nueva vacante: Amazon Web Services (AWS) busca un pasante de Arquitectura de Soluciones para trabajar con proyectos de computación en la nube y clientes empresariales.

La vacante aparece publicada como “Solution Architect Intern ARG” y tiene base en Buenos Aires. El objetivo es que quien ingrese aprenda desde adentro cómo se diseñan soluciones en la nube y, al mismo tiempo, participe en proyectos reales junto a arquitectos con experiencia.

Qué haría el pasante

Entre las tareas aparece entender qué necesita cada cliente, colaborar en el diseño de soluciones escalables y aprender a explicar cuestiones técnicas de manera clara frente a equipos de negocio. También habrá capacitaciones, tutorías individuales y espacios para presentar ideas dentro del equipo.

Uno de los puntos más interesantes es que Amazon ofrece la posibilidad de avanzar hacia la certificación AWS Cloud Practitioner, una credencial introductoria sobre servicios y conceptos básicos de la nube.

Cómo postularse

La inscripción se realiza desde Amazon Jobs (passport.amazon.jobs/).

Hay que buscar la vacante “Solution Architect Intern ARG”, identificada con el número 10512594, y abrir la publicación correspondiente a Amazon Web Services Argentina.

POSTULACIÓN. La candidatura se envía desde Amazon Jobs, donde hay que crear una cuenta, completar el perfil y cargar el CV. POSTULACIÓN. La candidatura se envía desde Amazon Jobs, donde hay que crear una cuenta, completar el perfil y cargar el CV. / CAPTURA DE PANTALLA

Para enviar la candidatura es necesario crear una cuenta o iniciar sesión en el portal. Después hay que completar el perfil con los datos personales y académicos, cargar el CV y seguir los pasos indicados por la plataforma hasta finalizar la postulación.

La vacante está radicada en Buenos Aires y, por el momento, la publicación no informa una fecha específica de cierre.

Quiénes pueden postularse

La convocatoria está dirigida a personas que estén cursando una carrera de grado en Ciencias de la Computación, Ingeniería Informática o un campo relacionado.

El aviso establece además una fecha de graduación entre diciembre de 2024 y diciembre de 2027.

En cuanto a conocimientos técnicos, Amazon pide manejo de al menos un lenguaje de programación. Entre los ejemplos menciona Java, Python, C++, C y Ruby.

Qué conocimientos suman

No todo aparece como requisito obligatorio. La empresa valora que los postulantes hayan trabajado con soluciones en la nube, incluso si fue dentro de un proyecto universitario. También suma experiencia en pruebas de software, soporte técnico, mesa de ayuda o tareas vinculadas con calidad.

Otros conocimientos que pueden jugar a favor son redes, almacenamiento, seguridad, bases de datos relacionales o NoSQL y sistemas operativos como Unix, Linux o Windows.

Para el idioma, piden español fluido y consideran preferible un nivel avanzado de inglés.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas Buenos AiresAmazonArgentinaInteligencia ArtificialJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Estudiás Comunicación, Ingeniería o Marketing? Danone abrió nuevas pasantías

¿Estudiás Comunicación, Ingeniería o Marketing? Danone abrió nuevas pasantías

General Motors suma estudiantes a sus equipos: cómo entrar al programa de pasantías 2027

General Motors suma estudiantes a sus equipos: cómo entrar al programa de pasantías 2027

Lo más popular
El “Súper Niño” registra temperaturas históricas
1

El “Súper Niño” registra temperaturas históricas

¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?
2

¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?

Franco Colapinto en la Fórmula 1: ¿por qué el Gran Premio de Azerbaiyán se correrá el sábado?
3

Franco Colapinto en la Fórmula 1: ¿por qué el Gran Premio de Azerbaiyán se correrá el sábado?

Adorni justificó el origen de su patrimonio a través de bitcoins
4

Adorni justificó el origen de su patrimonio a través de bitcoins

Raquel Graneros tomó distancia del incidente con Huesen: Jamás mandé a nadie, no es mi forma de ser
5

Raquel Graneros tomó distancia del incidente con Huesen: "Jamás mandé a nadie, no es mi forma de ser"

Ranking notas premium
La oposición se abroquela en la Legislatura para pedir la intervención de Graneros
1

La oposición se abroquela en la Legislatura para pedir la intervención de Graneros

Graneros: vecinos denuncian a Huesen por amenazas, pero el diputado negó esa versión
2

Graneros: vecinos denuncian a Huesen por amenazas, pero el diputado negó esa versión

Jaldo con Gladys La Bomba y un pedido de informes por Los Ralos
3

Jaldo con Gladys "La Bomba" y un pedido de informes por Los Ralos

¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?
4

¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?

Los incidentes en Graneros agruparon a la oposición en la Legislatura
5

Los incidentes en Graneros agruparon a la oposición en la Legislatura

Más Noticias
Feriado del 24 de septiembre en Tucumán: cómo funcionará el comercio y cómo se pagará

Feriado del 24 de septiembre en Tucumán: cómo funcionará el comercio y cómo se pagará

Quién es Laura De Marinis, la jueza que declaró inconstitucional la Ley Penal Juvenil

Quién es Laura De Marinis, la jueza que declaró inconstitucional la Ley Penal Juvenil

Equinoccio de septiembre: por qué la primavera empieza hoy a las 21:05 y no ayer

Equinoccio de septiembre: por qué la primavera empieza hoy a las 21:05 y no ayer

Inicio de primavera con temperaturas récord: las provincias afectadas y el pronóstico alarmente para Tucumán

Inicio de primavera con temperaturas récord: las provincias afectadas y el pronóstico alarmente para Tucumán

Horóscopo chino: el signo que deberá frenar para no arruinar sus proyectos en septiembre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: el signo que deberá frenar para no arruinar sus proyectos en septiembre, según Ludovica Squirru

El camino del Bernel, la otra opción que gana adeptos para evitar el caos del Camino del Perú

"El camino del Bernel", la otra opción que gana adeptos para evitar el caos del Camino del Perú

Rige la alerta amarilla por lluvias intensas que pueden superar los límites esperados: cuáles son las provincias afectadas

Rige la alerta amarilla por lluvias intensas que pueden superar los límites esperados: cuáles son las provincias afectadas

El “Súper Niño” registra temperaturas históricas

El “Súper Niño” registra temperaturas históricas

Comentarios