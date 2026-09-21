Política

Jaldo con Gladys "La Bomba" y un pedido de informes por Los Ralos

Dimes y diretes de la política de Tucumán.

Jaldo con Gladys La Bomba y un pedido de informes por Los Ralos
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El gobernador Osvaldo Jaldo recibió hoy en Casa de Gobierno a Gladys La Bomba Jiménez para coordinar su colaboración en proyectos de acción social.
  • La reunión surgió tras declaraciones de la cantante sobre su vocación solidaria, enfocándose en la asistencia a niños, jubilados y personas con discapacidad.
  • La iniciativa busca articular la popularidad de la artista con la agenda asistencial del gobierno tucumano frente a la crisis socioeconómica actual.
Resumen generado con IA

El gobernador Osvaldo Jaldo recibió en Casa de Gobierno a la cantante Gladys "La Bomba Tucumana" Jiménez, quien recientemente había expresado sus intenciones de ponerse a disposición del proyecto político que lidera el tranqueño.

El mandatario, que estuvo acompañado por el ministro del Interior Darío Monteros, destacó a Gladys como "una querida artista, que lleva nuestra provincia con orgullo a cada lugar". "Se acercó con una profunda preocupación por la realidad social y económica que atraviesan muchas familias argentinas. Valoramos especialmente su voluntad de ponerse a disposición para colaborar en acciones sociales destinadas a nuestros adultos mayores, personas con discapacidad, niñas y niños. En tiempos difíciles, necesitamos del compromiso de quienes quieren aportar y estar cerca de quienes más lo necesitan", indicó Jaldo a través de sus redes sociales.

Y añadió un punto en común con la artista. "Nos une la convicción de que la justicia social se construye con sensibilidad, compromiso y un Estado presente que escucha, acompaña y brinda respuestas concretas", agregó.

Gladys también se expresó sobre el encuentro. “Tenía muchas ganas de juntarme con el gobernador y con el ministro por todo lo que estuvo aconteciendo estas últimas semanas, después de mis dichos en la mesa de Mirtha Legrand”, explicó a la prensa. Y reafirmó su apoyo a la gestión. “(Quería) ofrecerle al gobernador y al ministro mi persona para poder colaborar si me necesitan para algo. Acá estoy, soy una mujer fuerte que vive la realidad de los argentinos, y me encantaría poder colaborar desde algún lugar. Siento que estoy en una edad en la que me siento preparada. A mí me gusta mucho la parte social, la parte de la gente mayor, de los discapacitados, de los niños. Es la parte que a mí toda mi vida me encantó”, señaló.

"Terminar con los funcionarios corruptos"

El legislador radical José Cano presentó un proyecto en la Legislatura para solicitar informes "sobre el manejo irregular de fondos en la comuna de Los Ralos". "El hecho está constatado por el Tribunal de Cuentas e involucra partidas por más de $ 140 millones", planteó el opositor.

Cano sostuvo que "el hecho no nos sorprende". "Desde hace muchos años que denunciamos que las comunas rurales son cajas negras donde el dinero va a cualquier lado menos a las necesidades de la gente". "Hay que terminar con los funcionarios corruptos y garantizar transparencia en la administración de los recursos públicos. Las comunas rurales deben jerarquizarse y ser controladas para asegurar que sus vecinos vivan mejor", sostuvo el referente de la UCR:

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