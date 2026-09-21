Jaldo con Gladys "La Bomba" y un pedido de informes por Los Ralos

Gladys también se expresó sobre el encuentro. “Tenía muchas ganas de juntarme con el gobernador y con el ministro por todo lo que estuvo aconteciendo estas últimas semanas, después de mis dichos en la mesa de Mirtha Legrand”, explicó a la prensa. Y reafirmó su apoyo a la gestión. “(Quería) ofrecerle al gobernador y al ministro mi persona para poder colaborar si me necesitan para algo. Acá estoy, soy una mujer fuerte que vive la realidad de los argentinos, y me encantaría poder colaborar desde algún lugar. Siento que estoy en una edad en la que me siento preparada. A mí me gusta mucho la parte social, la parte de la gente mayor, de los discapacitados, de los niños. Es la parte que a mí toda mi vida me encantó”, señaló.