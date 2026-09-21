Gerardo Huesen relató cómo comenzó el conflicto en Graneros: “Nos hicieron una emboscada”
Resumen para apurados
- El sábado, el diputado Gerardo Huesen denunció que sufrió una emboscada en Graneros, Tucumán, durante una recorrida política por la que debió refugiarse en una comisaría.
- El legislador relató que fue rodeado por motos y camionetas que dañaron su vehículo, y vinculó a funcionarios y empleados de la Municipalidad de Graneros con la agresión.
- Huesen reclamó la intervención del gobernador ante la falta de seguridad en la zona y ratificó que continuará con sus actos de campaña en todo el territorio provincial.
El diputado nacional de La Libertad Avanza, Gerardo Huesen, relató este lunes, en LA GACETA, cómo comenzó el conflicto que protagonizó el sábado durante una recorrida por Graneros y que terminó con él y un grupo de referentes refugiados en la comisaría de esa localidad.
Según contó en LG Play, la visita había sido organizada con anterioridad y formaba parte de las recorridas que realiza por el este de Tucumán. Huesen explicó que llegó a Graneros invitado por familias y referentes de la zona y que, en un primer momento, la actividad se desarrollaba con normalidad.
“Fuimos, conversamos, estuvimos en la casa de Charcas Viejas, el lugar donde estuvimos del municipio. Una de las referentes nos llevó a ver lo que se está haciendo en el río Marapa. Estábamos conversando bien”, relató.
De acuerdo con su versión, la situación comenzó a cambiar cuando aparecieron los primeros vehículos. “Primero llegó una moto, después llegaron dos motos, después llegaron 10 motos, después llegaron las 4x4, después nos rodearon, nos cruzaron el vehículo, nos hicieron una emboscada”, afirmó.
El momento de mayor tensión
Huesen aseguró que durante el episodio hubo empujones, amenazas y daños en el vehículo en el que se trasladaba. “Me rompieron la compuerta de la camioneta, nos amenazaron de muerte, nos empujaron”, sostuvo.
El legislador también relató que una mujer que se encontraba con el grupo fue amenazada y que, ante la situación, tuvieron que buscar refugio en la comisaría.
“Que te amenacen de muerte a tu señora es terrible”, afirmó. Según contó, fueron tres los efectivos policiales que intervinieron para asistirlos. “Tener que presentar una denuncia en la comisaría, tener que atrincherarse, ver que tres oficiales que, gracias a Dios, nos prestaron todo el servicio, pero eran tres efectivos para todo el municipio”, señaló.
Para Huesen, el episodio dejó expuesta la falta de garantías de seguridad en Graneros. “¿De qué seguridad estamos hablando? ¿De qué garantía estamos hablando?”, cuestionó.
Huesen apuntó a personas vinculadas al municipio
El diputado también sostuvo que entre quienes participaron del episodio había personas vinculadas con la Municipalidad de Graneros. Según afirmó, existen grabaciones de más de una hora y media en las que los manifestantes se referían a la intendenta, Raquel Graneros.
“Había funcionarios y había empleados municipales”, aseguró. También mencionó a un trabajador del área de Desarrollo Social, aunque aclaró que no recordaba su nombre.
Huesen afirmó que algunas de las personas que participaron del incidente ya fueron identificadas y que se deberá determinar su responsabilidad en las amenazas y agresiones denunciadas.
En ese contexto, reclamó la intervención de las autoridades provinciales. “El gobernador tiene que tomar cartas en el asunto”, sostuvo.
Pese a lo ocurrido, el diputado aseguró que continuará con las recorridas por el interior de la provincia. “Esto a nosotros no nos da miedo”, afirmó. Y agregó: “Esto nos va a potenciar más para seguir recorriendo las comunas, los municipios y adonde ellos más crean que nosotros no vamos a estar, nosotros vamos a estar presentes”.