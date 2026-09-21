Gerardo Huesen relató cómo comenzó el conflicto en Graneros: “Nos hicieron una emboscada”

Pese a lo ocurrido, el diputado aseguró que continuará con las recorridas por el interior de la provincia. “Esto a nosotros no nos da miedo”, afirmó. Y agregó: “Esto nos va a potenciar más para seguir recorriendo las comunas, los municipios y adonde ellos más crean que nosotros no vamos a estar, nosotros vamos a estar presentes”.