Política

En carrera: Chahla, Molinuevo y Seleme apuestan a conquistar la Capital

El legislador de Cambia Tucumán se refirió a los perfiles que se disputarán por el Palacio municipal el próximo 9 de mayo. Vaticinios y promesas.

ELECCIONES 2027. Los candidatos lanzados para competir por la Municipalidad capitalina.
ELECCIONES 2027. Los candidatos lanzados para competir por la Municipalidad capitalina.
Por Bárbara Nieva Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Rossana Chahla, Soledad Molinuevo y José Seleme se posicionan en la carrera electoral para disputar la intendencia de San Miguel de Tucumán en los comicios locales.
  • Un legislador de Cambia Tucumán analizó los distintos perfiles políticos y las promesas de campaña de los aspirantes que buscan liderar el Palacio municipal capitalino.
  • La temprana definición de candidaturas anticipa una reconfiguración de alianzas y una intensa disputa política por el control del principal distrito electoral de la provincia.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas San Miguel de TucumánMunicipalidad de San Miguel de TucumánOsvaldo JaldoMariano CamperoRossana ChahlaArgentinaBárbara NievaJosé Seleme
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Dimes y diretes: críticas contra Huesen y contra Catalán; ¿y el Pulguita incursiona en la política?
1

Dimes y diretes: críticas contra Huesen y contra Catalán; ¿y el "Pulguita" incursiona en la política?

Murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años
2

Murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años

Huesen denunció que fue agredido en Graneros: “No me van a correr por izquierda, no me asusta”
3

Huesen denunció que fue agredido en Graneros: “No me van a correr por izquierda, no me asusta”

La oposición se abroquela en la Legislatura para pedir la intervención de Graneros
4

La oposición se abroquela en la Legislatura para pedir la intervención de Graneros

Graneros: vecinos denuncian a Huesen por amenazas, pero el diputado negó esa versión
5

Graneros: vecinos denuncian a Huesen por amenazas, pero el diputado negó esa versión

Ranking notas premium
La oposición se abroquela en la Legislatura para pedir la intervención de Graneros
1

La oposición se abroquela en la Legislatura para pedir la intervención de Graneros

Graneros: vecinos denuncian a Huesen por amenazas, pero el diputado negó esa versión
2

Graneros: vecinos denuncian a Huesen por amenazas, pero el diputado negó esa versión

Seis minutos contra 15: cómo evitar el Camino del Perú
3

Seis minutos contra 15: cómo evitar el Camino del Perú

“Los 80 de hoy son los 60 de antes”: otra forma de vivir la jubilación
4

“Los 80 de hoy son los 60 de antes”: otra forma de vivir la jubilación

Jaldo con Gladys La Bomba y un pedido de informes por Los Ralos
5

Jaldo con Gladys "La Bomba" y un pedido de informes por Los Ralos

Más Noticias
Graneros: vecinos denuncian a Huesen por amenazas, pero el diputado negó esa versión

Graneros: vecinos denuncian a Huesen por amenazas, pero el diputado negó esa versión

Catalán les pidió a Jaldo y a Acevedo que intervengan “de manera urgente” por los hechos de violencia en Graneros

Catalán les pidió a Jaldo y a Acevedo que intervengan “de manera urgente” por los hechos de violencia en Graneros

La oposición se abroquela en la Legislatura para pedir la intervención de Graneros

La oposición se abroquela en la Legislatura para pedir la intervención de Graneros

Jaldo con Gladys La Bomba y un pedido de informes por Los Ralos

Jaldo con Gladys "La Bomba" y un pedido de informes por Los Ralos

Dimes y diretes: críticas contra Huesen y contra Catalán; ¿y el Pulguita incursiona en la política?

Dimes y diretes: críticas contra Huesen y contra Catalán; ¿y el "Pulguita" incursiona en la política?

Gerardo Huesen relató cómo comenzó el conflicto en Graneros: “Nos hicieron una emboscada”

Gerardo Huesen relató cómo comenzó el conflicto en Graneros: “Nos hicieron una emboscada”

Adorni presentó su justificación patrimonial y aseguró que su evolución tiene un “sustento razonable y verificable”

Adorni presentó su justificación patrimonial y aseguró que su evolución tiene un “sustento razonable y verificable”

Renunció María Belén Agudiez, funcionaria cercana a Karina Milei que tenía a su cargo la Quinta de Olivos

Renunció María Belén Agudiez, funcionaria cercana a Karina Milei que tenía a su cargo la Quinta de Olivos

Comentarios