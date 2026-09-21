En carrera: Chahla, Molinuevo y Seleme apuestan a conquistar la Capital

Resumen para apurados
- Rossana Chahla, Soledad Molinuevo y José Seleme se posicionan en la carrera electoral para disputar la intendencia de San Miguel de Tucumán en los comicios locales.
- Un legislador de Cambia Tucumán analizó los distintos perfiles políticos y las promesas de campaña de los aspirantes que buscan liderar el Palacio municipal capitalino.
- La temprana definición de candidaturas anticipa una reconfiguración de alianzas y una intensa disputa política por el control del principal distrito electoral de la provincia.
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