Graneros: La Libertad Avanza fue al municipio y le exigió a Jaldo la intervención

Resumen para apurados
- Dirigentes de La Libertad Avanza exigieron este martes en Graneros al gobernador Jaldo la intervención municipal, tras denunciar agresiones al diputado Gerardo Huesen.
- El reclamo surge tras el ataque que Huesen denunció durante una recorrida y se suma a un proyecto opositor en la Legislatura para intervenir la comuna ante fallas de seguridad.
- El conflicto escala hacia el debate en la Legislatura tucumana, donde la oposición buscará avanzar con la intervención del municipio y fijar límites a la seguridad provincial.
Luego de la agresión denunciada por el diputado nacional Gerardo Huesen y referentes de La Libertad Avanza durante una recorrida por Graneros, integrantes de ese espacio político se hicieron presentes este martes en el municipio para acompañar a sus dirigentes y exigir respuestas ante una situación que, según plantearon, “no puede naturalizarse”.
Entre los presentes estuvieron el intendente Alejandro Molinuevo y el concejal Álvaro Apud, quienes acompañaron a los dirigentes de La Libertad Avanza en el reclamo por mayores garantías institucionales y de seguridad.
Durante su presencia en la localidad, desde La Libertad Avanza reclamaron al Gobierno de Tucumán "que garantice la seguridad de los vecinos y dirigentes y que adopte medidas concretas frente a los hechos denunciados".
En ese marco, cuestionaron particularmente al gobernador Osvaldo Jaldo, a la intendenta Raquel Graneros y al ministro del Interior, Darío Monteros, por la actitud asumida luego de los incidentes.
“Mientras los vecinos y nuestros dirigentes reclaman seguridad y garantías institucionales, el gobernador Osvaldo Jaldo, la intendenta Raquel Graneros y el ministro del Interior, Darío Monteros, están de campaña, sacándose fotos y mostrando su respaldo a la intendencia, como si nada hubiera ocurrido”, señalaron desde el espacio.
La Libertad Avanza sostuvo que su llegada a Graneros tuvo como principal objetivo exigir una respuesta urgente al Gobierno provincial y reclamar que se avance con la intervención del municipio, dentro del marco establecido por la legislación vigente.
El reclamo se suma al proyecto presentado en la Legislatura tucumana para solicitar la intervención del municipio de Graneros, iniciativa impulsada a partir de los hechos denunciados y que cuenta con el acompañamiento de legisladores de distintos espacios políticos.
Desde LLA remarcaron que la situación "no debe quedar reducida a una disputa política" y reclamaron "que las instituciones provinciales garanticen condiciones de seguridad para todos los vecinos y para quienes desarrollan actividades políticas en el territorio".
“No vamos a mirar para otro lado. Vamos a seguir acompañando a nuestros dirigentes y reclamando que las instituciones estén por encima de cualquier aparato político”, afirmaron.