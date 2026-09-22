Osvaldo Jaldo: "Repudio todos los hechos de agresión, vengan de donde vengan"

Finalmente, el titular del Ejecutivo cuestionó las declaraciones formuladas desde fuera de la provincia y las confusiones geográficas de ciertos sectores opuestos a la gestión: "Para opinar de Tucumán hay que estar en Tucumán, no por Twitter o por redes desde Buenos Aires. Confunden los lugares y opinan desde el desconocimiento. Este Gobernador va a hacer lo que la ley mande, va a bregar por la paz social en nuestra provincia y el que las hace, no hay duda de que las debe pagar".