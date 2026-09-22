Osvaldo Jaldo: "Repudio todos los hechos de agresión, vengan de donde vengan"
Ante los episodios denunciados en la localidad del sur provincial y los pedidos de intervención presentados en la Legislatura, el Gobernador sostuvo que la Justicia debe investigar lo sucedido para determinar responsabilidades. Repudió todo acto de violencia y advirtió sobre las opiniones vertidas a la distancia.
Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo repudió hoy los hechos de violencia denunciados en Graneros tras agresiones cruzadas entre el diputado Huesen y vecinos.
- El conflicto derivó en denuncias judiciales mutuas y en un pedido opositor en la Legislatura para intervenir el municipio del sur tucumano.
- Jaldo supeditó cualquier medida a la investigación judicial, frenó la intervención y advirtió que no tolerará opiniones externas ni alteraciones a la paz social.
El gobernador Osvaldo Jaldo se pronunció sobre los hechos de violencia denunciados en la ciudad de Graneros por el diputado nacional Gerardo Huesen y vecinos de la zona, como así también sobre la presentación realizada por el legislador José Macome solicitando la intervención de dicho municipio.
Respecto a las actuaciones en marcha, el Gobernador aclaró la situación judicial del caso: "Hubo dos denuncias: una del legislador Huesen y otra de nueve o diez vecinos, las cuales hoy están en el Poder Judicial. Yo no estuve en el lugar del hecho y no voy a opinar hasta que la Justicia nos dé un indicio de lo que allí pasó, porque hay cosas que se dicen de un lado y del otro".
No obstante, Jaldo fue contundente al fijar la posición del Poder Ejecutivo provincial respecto a la violencia: "Repudio todos los hechos de agresión, vengan de donde vengan y sea la víctima cual fuese. En democracia no podemos permitir que un diputado nacional ni ningún tucumano sea agredido. Cualquier ciudadano que camina por las calles de nuestra provincia debe ser respetado. Estamos en contra de toda violencia porque Tucumán es una provincia de paz social".
En cuanto a las solicitudes de intervención administrativa e institucional, el mandatario recordó el marco legal y competencial vigente: "Pedidos puede haber muchos, pero la facultad exclusiva de tomar una decisión es del Gobernador de la Provincia, salvo que haya una ley de la Legislatura que así me lo indique, cosa que hoy no ocurre. Soy muy respetuoso de las presentaciones de los legisladores, pero les sugiero prudencia".
Finalmente, el titular del Ejecutivo cuestionó las declaraciones formuladas desde fuera de la provincia y las confusiones geográficas de ciertos sectores opuestos a la gestión: "Para opinar de Tucumán hay que estar en Tucumán, no por Twitter o por redes desde Buenos Aires. Confunden los lugares y opinan desde el desconocimiento. Este Gobernador va a hacer lo que la ley mande, va a bregar por la paz social en nuestra provincia y el que las hace, no hay duda de que las debe pagar".