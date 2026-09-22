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Se fue de Tucumán a Valencia en busca de oportunidades y fue premiada por su proyecto de movilidad

Rocío Belén Pérez, recibida de la UTN, formó parte del equipo que fue reconocido en el Hackathon de Movilidad del IV Mobility Summit por una idea para mejorar el transporte público y la conexión entre ocho municipios.

ROCÍO BELÉN PÉREZ. La tucumana que vive en Valencia y trabaja en tecnología
ROCÍO BELÉN PÉREZ. La tucumana que vive en Valencia y trabaja en tecnología
Por Victoria Reinoso Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La tucumana Rocío Belén Pérez fue premiada en Valencia, España, durante el IV Mobility Summit por diseñar un proyecto para mejorar el transporte entre ocho municipios.
  • Emigrada desde Tucumán, integró un equipo que ideó un corredor de buses con drenaje ante inundaciones para mitigar los efectos de temporales extremos como la DANA.
  • La propuesta aporta soluciones de infraestructura resiliente para la región valenciana y afianza el desarrollo profesional internacional de la programadora argentina.
Resumen generado con IA

Rocío Belén Pérez se formó en tecnología en Tucumán: estudió la Tecnicatura Universitaria en Programación en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y luego realizó una formación como desarrolladora Full Stack. Después de varios años de experiencia en el sector, sintió que era momento de buscar nuevos desafíos y, en junio de 2025, se mudó a Valencia, España.

“Vine buscando nuevas oportunidades. Sentía que ya había explorado lo que podía en Argentina y quería un cambio”, cuenta a LA GACETA.

La llegada implicó adaptarse a una nueva ciudad, otras costumbres y la distancia de su familia. Poco más de un año después, su nueva etapa en España sumó un reconocimiento: integró un equipo de cuatro profesionales que recibió el premio al Mayor Impacto Medioambiental y Social en el Hackathon de Movilidad del IV Mobility Summit.

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Una propuesta para moverse mejor

El reto consistía en pensar cómo mejorar el transporte en un corredor que conecta La Torre con Silla y atraviesa ocho municipios de l'Horta Sud.

Junto al ingeniero civil Javier Prats Baixauli, la especialista en Administración y Dirección de Empresas Patricia Rocafort López y el arquitecto Leonardo Asdrúbal Rincón Molina, Rocío trabajó en una propuesta que busca darle más espacio al transporte público y mejorar la conexión entre los distintos municipios.

EQUIPO. Rocío junto a sus compañeros del hackathon de movilidad EQUIPO. Rocío junto a sus compañeros del hackathon de movilidad

La idea principal es crear un corredor para autobuses de alta capacidad, con carriles reservados en distintos tramos. El proyecto también suma conexiones con el tren, espacios para peatones y bicicletas y medidas para mejorar el drenaje y reducir los problemas ante posibles inundaciones.

La zona elegida tiene además una historia reciente marcada por la DANA de octubre de 2024, por lo que el equipo incorporó soluciones pensadas para una ciudad más preparada frente a nuevos episodios de lluvias intensas.

"El desafío era repensar el corredor MetroTram Sur, que conecta La Torre con Silla, imaginando una avenida metropolitana más sostenible, segura y resiliente para los ocho municipios de l'Horta Sud", explicó Rocío.

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Un cambio que también fue personal

Para Rocío, la experiencia del hackathon se suma a un proceso que comenzó con aquella decisión de dejar Tucumán y empezar de nuevo en otro país.

"Fue un cambio grande, pero lo viví como un desafío lindo. Al principio cuesta adaptarse a las diferencias culturales y a estar lejos de la familia, pero de a poco fui encontrando mi lugar. Crecí un montón desde que llegué", relata.

Su recorrido profesional incluye trabajos en distintas empresas tecnológicas y formación en programación, desarrollo web y testing. En Valencia encontró nuevas oportunidades laborales y también espacios para combinar sus conocimientos con proyectos vinculados a problemas concretos de la ciudad.

RECONOCIMIENTO. El certificado que recibió el equipo por su proyecto RECONOCIMIENTO. El certificado que recibió el equipo por su proyecto

El hackathon fue uno de ellos. En apenas tres días, el equipo pasó de analizar un desafío de movilidad a presentar una propuesta ante un jurado y quedarse con uno de los reconocimientos de la competencia.

Rocío llegó a Valencia en busca de nuevas oportunidades y, poco más de un año después, ya tiene un reconocimiento que lleva su trabajo a otro nivel. El premio es, para ella, una señal de que aquel cambio de país también abrió la puerta a nuevos desafíos, proyectos y oportunidades para seguir creciendo.

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