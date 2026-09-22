NOA Construye desembarca en Salta para reunir a los protagonistas de la industria en el Norte Argentino
Tras dos exitosas ediciones en Tucumán que reunieron a más de 10.000 asistentes, el evento empresarial más importante de la construcción, el desarrollo y la comercialización inmobiliaria de la región se realizará el 22 y 23 de octubre en el Centro de Convenciones de la capital salteña.
Luego de dos ediciones que reunieron a más de 10.000 asistentes en Tucumán, NOA Construye inicia una nueva etapa y desembarca por primera vez en Salta, donde los próximos 22 y 23 de octubre convertirá al Centro de Convenciones de la capital provincial -Av. Paraguay 2900- en el gran punto de encuentro de la construcción, el desarrollo y la comercialización inmobiliaria del Norte Argentino.
Nacida en Tucumán pero concebida desde sus orígenes como una propuesta regional e itinerante, la Expo dará este año el paso más importante desde su creación: salir de la provincia que albergó sus primeras dos ediciones para reunir en Salta a empresarios, desarrolladores, constructores, inmobiliarios, inversores, arquitectos, ingenieros, proveedores, profesionales y estudiantes provenientes de distintos puntos del NOA.
Al frente de esta tercera edición se encuentran Soledad Bestani, José Ignacio Mejail, Sebastián Piliponsky y Agustina Solá, quienes cuentan además con el acompañamiento de la Municipalidad de la Ciudad de Salta y la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios de Salta (CADISAL).
La propuesta desplegará 100 stands comerciales, workshops, rondas de negocios, experiencias VIP y el tercer Congreso Académico en el marco de dos intensas jornadas que funcionarán como una plataforma pensada para mostrar, aprender, vincularse y hacer negocios.
“Salta actualmente cuenta con un ecosistema empresarial dinámico, un importante crecimiento del sector de la construcción y el desarrollo inmobiliario, además de un marcado interés por incorporar nuevas tecnologías, tendencias y oportunidades de negocio”, afirmó Piliponsky sobre la elección de la sede 2026.
Para Bestani, la elección de Salta abre además una oportunidad vinculada al fuerte desarrollo que atraviesa la región. “El desarrollo minero requiere infraestructura y servicios, lo que abre múltiples posibilidades en el país y en nuestra región. En este sentido, Salta aparece como una plaza muy atractiva para que en los dos días de la Expo las empresas se encuentren, hagan networking y generen negocios”, sostuvo.
Una vidriera para crecer
Uno de los grandes pilares de NOA Construye volverá a ser su espacio de exposiciones.
Los 100 stands permitirán que las empresas exhiban productos, servicios, desarrollos e innovaciones ante un público vinculado con la actividad, fortaleciendo su posicionamiento y multiplicando las posibilidades de generar nuevos contactos.
La convocatoria alcanza a toda la cadena de valor: fabricantes y distribuidores de materiales, desarrolladores, constructoras, inmobiliarias, estudios de arquitectura e ingeniería, firmas tecnológicas, proveedores de maquinaria y equipamiento, empresas de servicios y entidades financieras, entre otros actores vinculados con la industria.
Las marcas pueden participar bajo las categorías Neolith, Mármol, Granito y Cuarzo, cada una con diferentes beneficios antes, durante y después del encuentro. La comercialización permanecerá abierta hasta septiembre inclusive, aunque desde la organización recomiendan confirmar la participación con anticipación para acceder a las mejores ubicaciones y los beneficios de promoción de las marcas.
Rondas de negocios, la novedad de la Expo
La gran innovación de NOA Construye 2026 será la incorporación de rondas de negocios, que serán desarrolladas junto al Club Ejecutivo Real Estate Argentino (CEREA) y estarán orientadas a generar vínculos concretos entre actores complementarios de la cadena de valor.
A través de mesas de trabajo guiadas, empresarios y profesionales podrán presentar qué hacen, qué ofrecen y qué buscan, además de vincularse con potenciales clientes, proveedores, socios e inversores. La dinámica permitirá ampliar la red de contactos y, sobre todo, transformar el encuentro presencial en una oportunidad concreta para impulsar alianzas, proyectos y nuevos negocios.
Workshops para mostrar, explicar y conectar
Los workshops completarán la propuesta comercial con espacios destinados a profundizar sobre productos, servicios, tecnologías y soluciones aplicadas al sector. Allí, las empresas tendrán la posibilidad de establecer un contacto más directo con su público objetivo, presentar novedades y generar conversaciones que complementen la exposición de los stands.
La combinación de estas herramientas apunta a una característica que NOA Construye viene profundizando desde su nacimiento: reunir en un mismo espacio a quienes toman decisiones. Mejail sintetizó ese diferencial al señalar que “estos encuentros tienen un gran valor porque permiten optimizar el tiempo y concretar operaciones que, de otra manera, llevarían meses”.
Un Congreso Académico de primer nivel
Los negocios tendrán como complemento indispensable el conocimiento. Por tercer año consecutivo, el Congreso Académico de NOA Construye reunirá en un mismo escenario a referentes de la industria, la economía y la política argentina para analizar las variables que atraviesan al sector, interpretar el presente y aportar herramientas para tomar decisiones en un mercado en permanente transformación.
La edición 2026 contará con las participaciones del economista Salvador Di Stéfano; el consultor político Jorge Giacobbe; la periodista y economista Lara López Calvo; el economista y especialista en mercado inmobiliario Federico González Rouco; Rodolfo Vigliano, de Pala Blockchain; Néstor De Cesare, director de Allaria; Damián Tabakman, presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU); Carlos Spina, director comercial de Argencons; y el ingeniero civil Eduardo Sposito.
La llegada del Congreso a Salta permitirá, además, acercar voces de alcance nacional a profesionales y estudiantes de la región. “El Congreso Académico contará con disertantes de primer nivel que nos permitirán interiorizarnos sobre los debates que están presentes en la industria tomando esta vez a Salta como sede, lo cual, por una cuestión de distancias, nos permitirá integrar también a Jujuy y llegar a nuevos públicos”, destacó Solá.
Cómo participar
Las inscripciones ya se encuentran abiertas. Las empresas interesadas pueden acceder a la web oficial de NOA Construye, donde encontrarán el formulario de inscripción y la información correspondiente a las distintas categorías de sponsoreo y modalidades de participación. También se encuentra disponible asesoramiento comercial personalizado a través de los contactos habilitados en Tucumán (381-5363317) y Salta (387-5360936).