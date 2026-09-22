NOA Construye desembarca en Salta para reunir a los protagonistas de la industria en el Norte Argentino

La llegada del Congreso a Salta permitirá, además, acercar voces de alcance nacional a profesionales y estudiantes de la región. “El Congreso Académico contará con disertantes de primer nivel que nos permitirán interiorizarnos sobre los debates que están presentes en la industria tomando esta vez a Salta como sede, lo cual, por una cuestión de distancias, nos permitirá integrar también a Jujuy y llegar a nuevos públicos”, destacó Solá.