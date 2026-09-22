$1,5 millones y una laptop: cómo participar del concurso que transforma datos en historias

Resumen para apurados
- La Universidad de San Andrés y Ciencia y Tecnología lanzaron en Argentina el concurso 'Contar con Datos' para transformar estadísticas en historias accesibles hasta octubre.
- La quinta edición ofrece premios de hasta $1,5 millones y laptops a mayores de 18 años, premiando gráficos e interactivos sin uso de inteligencia artificial.
- El certamen busca potenciar la democratización de datos públicos y fomentar herramientas visuales aplicadas al desarrollo estratégico del país.
Hay estadísticas sobre casi todo: cuánto cuesta una canasta básica, cómo cambia el clima, cuántas personas acceden a la educación o cómo se mueve una ciudad. El desafío está en encontrar una forma de convertir esos números en algo que cualquiera pueda comprender. Con esa idea, la Universidad de San Andrés y la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología lanzaron la quinta edición de “Contar con Datos”, el Concurso Nacional de Visualización de Datos.
La propuesta invita a estudiantes, profesionales, periodistas, diseñadores, artistas, investigadores y cualquier persona interesada en trabajar con información. El requisito principal es tener más de 18 años y residir en Argentina.
Hay tiempo para inscribirse hasta el 15 de octubre de 2026 y se puede participar de manera individual o en equipo.
Dos formas de contar una historia con datos
El concurso tiene dos categorías: Exploración Interactiva e Historia Visual.
La primera está pensada para proyectos que permitan explorar una base de datos con herramientas interactivas. El usuario puede aplicar filtros, comparar información y descubrir patrones por su cuenta.
La segunda propone contar una historia o desarrollar una idea a través de una única visualización. Puede ser una infografía, una ilustración, un gráfico o cualquier otra representación capaz de explicar información compleja de manera clara.
Cada participante puede presentar todas las visualizaciones que quiera y anotarse en una o en las dos categorías.
Además, hay libertad para elegir la técnica. Las bases permiten gráficos estáticos o dinámicos, animaciones, dibujos, ilustraciones, performances, videos, instalaciones y otras propuestas creativas. La única restricción destacada es que las visualizaciones no pueden crearse mediante inteligencia artificial.
La temática también queda a elección de cada participante. El requisito es que la información elegida resulte significativa y relevante para la agenda de desarrollo de Argentina.
Un premio de $1,5 millones y una laptop
La competencia ofrece un primer y un segundo premio en cada categoría. El ganador de cada una recibirá $1.500.000 y una laptop con procesador Intel Core i7, al menos 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento.
El segundo premio será de $500.000 y una tablet.
Los premios se entregan por proyecto. Por eso, si una propuesta resulta ganadora y fue presentada por un equipo, el grupo recibe un único premio.
Para evaluar los trabajos, el jurado tendrá en cuenta la precisión de los datos, el rigor metodológico, el impacto y la posibilidad de aplicar el proyecto, además de la capacidad de síntesis, la originalidad y la calidad visual.
Quienes todavía no tengan terminado su proyecto pueden realizar una preinscripción y completar la propuesta antes del cierre. Para buscar información también hay varias bases de datos abiertas disponibles, entre ellas las del INDEC, Datos Argentina, Our World in Data, Banco Mundial, NASA y Naciones Unidas.
El calendario establece que el cierre de inscripciones será el 15 de octubre. Los resultados se anunciarán durante la semana del 16 de noviembre y la ceremonia de premiación está prevista para la primera quincena de diciembre.
Para quienes disfrutan de investigar, diseñar, escribir, programar o simplemente hacerse preguntas a partir de los números, el concurso propone un desafío concreto: tomar una montaña de datos y conseguir que alguien quiera mirarla, entenderla y descubrir qué tiene para contar.
La inscripción está disponible en la página: udesa.edu.ar/