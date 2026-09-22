$1,5 millones y una laptop: cómo participar del concurso que transforma datos en historias

Hay estadísticas sobre casi todo: cuánto cuesta una canasta básica, cómo cambia el clima, cuántas personas acceden a la educación o cómo se mueve una ciudad. El desafío está en encontrar una forma de convertir esos números en algo que cualquiera pueda comprender. Con esa idea, la Universidad de San Andrés y la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología lanzaron la quinta edición de “Contar con Datos”, el Concurso Nacional de Visualización de Datos.