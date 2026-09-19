Las islas Malvinas tienen “derecho” a buscar petróleo, dice Londres

Defensa Nacional

La iniciativa legislativa argentina endurece las penas vigentes para el sector de hidrocarburos que exploten la zona. Además, “resulta aplicable a toda actividad no habilitada vinculada al aprovechamiento de recursos naturales, sean o no renovables”. También modifica la ley 23.554 de Defensa Nacional para redefinir el concepto de Defensa Nacional. La nueva formulación amplía su alcance a la protección de la soberanía e independencia del país, su integridad territorial, su capacidad de autodeterminación y la vida y libertad de sus habitantes “frente a riesgos, amenazas y desafíos externos, tanto estatales como no estatales, sean de carácter cinético o no cinético”.